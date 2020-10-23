美國大選2020｜最後一場辯論　唯一的中國牌毫無殺傷力

在10月23日進行的最後一場美國大選辯論中，美國總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）再次就在中國存在經濟活動的問題上互相攻擊。

拜登首先提到特朗普的帳戶問題，說特朗普在中國交的税是在美國的50倍、有中國銀行的帳戶、與中國做生意，又說中國在特朗普的酒店和商業交易中付了很多錢，且新修了一條通向特朗普海外的一個高爾夫球場的路。

對此，特朗普反駁道，他所有的銀行帳戶都公示了出來，大家都能看到。中國的銀行帳戶是他在2013年開的，當時他想跟中國做生意，就像千千萬萬的其他人一樣，但是他後來決定不做了，於是在2015年就把帳戶關了。

實際上，在大選辯論上，特朗普和拜登互相指責對方「通俄」、「通中」，以及「通烏」。

10月22日晚8點，美國大選迎來最後一場總統電視辯論。（AP）

左右派媒體報道差異明顯

在《紐約郵報》（New York Post）曝出拜登之子亨特（Hunter Trump）的「硬碟門」一個星期以後，《紐約時報》（New York Times）爆出特朗普在中國銀行有未公開的銀行帳戶一事。

10月21日， 《紐約時報》獲取了特朗普的税收記錄後發現，特朗普共在三國擁有海外帳戶——中國、英國與愛爾蘭。特朗普的中國帳戶由特朗普國際酒店管理有限公司（Trump International Hotels Management L.L.C.）持有，在2013年到2015年間，該公司共向中國繳納了18.8561萬美元的税款。因為帳戶掛在該公司名下，所以沒有出現在特朗普的公開財務信息中。

《紐約時報》稱特朗普的經商歷史「充滿」了海外金融交易，且報道了他在中國的許多商業經歷。該報稱，特朗普的中國的商業活動至少從2006年就開始了。那時特朗普在中國尋求項目許可協議，他及女兒伊萬卡（Ivanka Trump）在中國大陸和香港註冊商標，許多商標得到中國政府的批註是在特朗普上台之後的事。

2008年，特朗普在廣州開展了一個辦公大樓項目，但從未啟動。2012年他的商業步伐加快，在上海開設辦事處，且名下一個與中國有關的公司，THC中國發展有限公司，申請扣除8.4萬美元的差旅費、法律費用和辦公費用。

此外，特朗普還與國家電網進行過合作；又投資了19.2萬美元，創辦了5家專門在當地開展項目的小公司。這些公司自2010年以來，至少申報了9.74萬美元的業務開支。

2017年，特朗普國際酒店管理公司擁有的THC公司在營收方面出現了異乎尋常的增長，約為1,750萬美元。而同時，特朗普從這個公司的資本帳戶中提取了1,510萬美元。那一年，THC公司收購了紐約SoHo酒店的管理合同，特朗普集團的律師加滕（Alan Garten）表示合同收購是公司收入的「重要組成部分」，且其餘資金與中國無關。

此外，在拉斯維加斯、紐約，及加拿大的温哥華，特朗普的酒店和大樓吸引了許多富有的中國買家購買，有些是在特朗普第一次競選期間買的。

美國大選2020辯論：美國時間10月22日舉行的辯論會上，特朗普發言時的情況。（AP）

而霍士新聞台（Fox News）在報道中，強調了加藤律師的回覆，並引用了特朗普的次子埃里克（Eric Trump）的話對其中一些商業行為進行了反駁。

埃里克則向霍士新聞台表示，《紐約時報》正在竭盡所能，轉移人們對拜登家族涉嫌犯罪活動的注意力，並解釋道，「事情很簡單，當我父親成為美國總統時，我們就不涉足國際商業行為了。」同時還不忘拿拜登做對比，說當亨特的父親成為美國副總統後，他卻開始涉足國際商業行為。

接着，霍士新聞台讚揚了特朗普上任以來對華採取強硬立場，例如對中國徵收經濟關税，以及在新冠大流行期間，一再指責中國造成了全球經濟衰退，經常稱2019新型冠狀病毒為「中國病毒」。

「中國牌」收效甚微

此次辯論中，雙方都指責對方與中國有經濟上的往來。然而，目前只停留在口水戰層面，雙方都沒有拿出十足的證據證明對方確實從中國賺了錢；此外，當雙方都對對方發起攻擊，這張「中國牌」的效力就減弱很多。此回合雙方打成一比一平手。

此外，當前美國人最重視的是經濟、醫保和新冠病毒的議題，而不是外交政策和中國議題。根據美國新聞網站POLITICO和民調機構Morning Consult在9月中進行的一份民調，認為這三個議題「非常重要」的受訪者比例達到了70%以上。相比之下，外交政策和與中國關係是排在最後的兩個議題，只有35%的選民認為這兩個議題「非常重要」。

美國大選2020辯論：總統特朗普在辯論會上發言，他兩度被主持人過問，美國的新冠疫苗是否如他所說，能夠在2周內準備好面市。他只說輝瑞、強生及莫德納「都好」，但沒有正面回應問題。（AP）

與五年前希拉里的「電郵門」相比，今天特朗普的「中國秘密帳戶」事件，及幾天前拜登之子的「通烏」事件，都沒有引起巨大的社會影響。四年前的大選年，「電郵門」曾兩度升級，一次是希拉里被揭露控制媒體、導演遊行、政治腐敗，另一次是被指責其支持者對桑德斯（Bernie Sanders）的謾罵及錢權交易。時任聯邦調查局（FBI）局長科米（James Comey）在距離大選僅剩10天時表示，FBI在另一起與希拉里無關的案件中，發現了似乎與「電郵門」相關的郵件，於是宣布重啟對「電郵門」的調查——這更似乎構成了希拉里敗選的近因。

儘管特朗普於10月19日在亞利桑那州（Arizona）的圖森（Tucson）在競選集會上向選民喊話，要求FBI調查拜登及其兒子的腐敗事件，但比起過去幾十年來重大的政治醜聞，例如「電郵門」、「水門事件」，本次大選中兩黨陣營互相攻擊更像是互相抹黑的手段——兩方都沒有切實的證據證明對方「通烏」、「通中」，以及「通俄」。

民調方面也沒有因此遇見顯著變化。根據民調公司RealClearPolitics在10月21日的全國綜合民調，拜登的支持率為48.9%，特朗普的是46.8%，與之前相似。在關鍵搖擺州：佛羅里達（Florida），北卡羅來納（North Carolina），亞利桑那（Arizona），威斯康星（Wisconsin），賓夕法尼亞（Pennsylvania）及密歇根州（Michigan），目前均為拜登領先，只有在俄亥俄州（Ohio），特朗普以0.2%微弱的優勢領先。可以看出，民眾對於本次兩黨陣營的互相攻擊，反應並不是很大。進一步講，除非有爆炸性的大新聞公布，否則不會改變民眾目前的投票傾向。