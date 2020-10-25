【專家有話說】現代武器打「低檔戰爭」　納卡衝突還將持續多久？

亞美尼亞和阿塞拜疆10月19日達成的停火幾分鐘之後便已破產，據俄羅斯總統普京透露，此地的衝突已經導致5,000人死亡。此前亞美尼亞和阿塞拜疆兩國確認，雙方外長將於10月23日在華盛頓與美國國務卿舉行會晤，討論納卡地區衝突的解決辦法，但目前為止並無更具體的消息披露。圍繞納卡局勢的最新情況，《香港01》專訪了中國人民大學重陽金融研究院高級研究員周戎，他指出，在未來很長一段時間內，納卡地區的衝突將會以低烈度的形態存在。

01：亞美尼亞和阿塞拜疆在10月10日達成停火協議之後，有報道稱那卡地區首府斯捷潘納克特仍遭受炮火攻擊，雙方互相指責對方違反停火協議。為什麼會出現這種情況？你如何看待當前局勢，在這次地區戰爭中，可以看到哪些國家的影響？

周戎：亞美尼亞和阿塞拜疆兩國的綜合國力相差不多，阿塞拜疆面積較大，近8萬多平方公里，1,000萬人口；亞美尼亞3萬多平方公里，300多萬人口。

由於前蘇聯的緣故，上一次納格爾諾-卡拉巴赫（納卡地區）發生衝突的結果，是亞美尼亞實際上佔據了一些納卡地區的土地。相對來看，這次衝突中，阿塞拜疆發動進攻的目的是想收復失地，收復過去因為停火線而失去的土地。毫無疑問，目前的停火協議是在俄羅斯的壓力之下達成，但是阿塞拜疆沒有達到預期的目標，所以還會不斷主動挑起事端，最好能夠產生一個佔領土地的既成事實。

納卡衝突下的各方勢力分布，左下為納希切萬。（維基百科公有領域）

再看亞美尼亞，它首先是集體安全組織的成員，該組織由俄羅斯主導，阿塞拜疆不是其成員。因此，亞美尼亞的底氣似乎更足一些，儘管雙方的軍事裝備都遭受了很大損失，但人員損失並不是很大，未來有可能出現，使用現代化武器打「低檔」戰爭的情況，使用高精尖技術武器的人可能越來越少，而高精尖武器的損失則會越來越大。所以雙方都在動員一些老兵和志願兵，將來二戰甚至一戰中出現過的傳統步兵可能會再度出現在戰場上。

納卡衝突將來還會時有時無地發生，但不可能停止。

雙方需要喘息、需要補充兵員和彈藥。從這個意義上看，亞美尼亞和阿塞拜疆的衝突不會迅速完結，可以確定的一點是，由於雙方都兵力不足，所以衝突可能會限制在低烈度到中烈度的範疇之內，不會像歷史上的一戰那樣，曠日持久而激烈。

還有一點，外界十分警惕土耳其的介入，我認為，目前出現的各種分析和解讀，並沒有解釋清楚土耳其和亞美尼亞之間的關係。亞美尼亞一直指責說，1915年，土耳其在一戰期間屠殺了150萬亞美尼亞人，土耳其一直沒有承認這個事實。亞美尼亞和土耳其目前為止沒有建立大使級外交關係，這一點被很多人忽略了，也就是說，土耳其難以秉持公正立場。

土耳其若要介入，必然是站在阿塞拜疆一方。此外，阿塞拜疆語是全世界與土耳其語最為接近的語言，兩國人民之間幾乎沒有語言障礙。我並不同意的一個看法是，土耳其要派敘利亞反對派力量前往阿塞拜疆參戰，這並不準確。首先，阿塞拜疆是除了伊朗以外，世界上什葉派人口最多的國家，敘利亞政府反對派武裝都是遜尼派，甚至很多是遜尼派的極端分子。用什麼樣的事實才能讓遜尼派的極端分子與阿塞拜疆並肩作戰？所以，這個說法是不準確的。

如果要派遣士兵參戰，我認為有可能是土耳其族的志願者或者在敘利亞的土耳其族，敘利亞北部有很多土耳其族，這些志願者是有可能去阿塞拜疆作戰的。雖然蘇聯解體之後，土耳其很早就承認了亞美尼亞，但兩國之間始終沒有建立大使級外交關係，10多年前雙方付出了建交的努力，但都以失敗吿終，所以，在衝突中，土耳其堅定地站在阿塞拜疆一邊，也是理所當然的。

再看伊朗，伊朗有8,000多萬人口，其中四分之一是阿塞拜疆族，伊朗的最高領袖哈梅內伊（Grand Ayatollah Khamenei）本人也是伊朗的阿塞拜疆族，再加上伊朗又是什葉派，所以很多人自然就認為，伊朗與阿塞拜疆的關係應該更為親近。但其實，伊朗與亞美尼亞的關係要相對好些，其中部分原因是阿塞拜疆親土耳其，雖然伊朗和土耳其在表面上相安無事，但矛盾非常深。

阿塞拜疆非常親土耳其而疏遠伊朗，亞美尼亞與伊朗的關係卻保持得不錯，而且亞美尼亞與伊朗的邊界過去一直保持開放。所以，儘管土耳其和伊朗都是穆斯林國家，但在納卡衝突發生的時候，伊朗的態度耐人尋味，伊朗從未說過一句支持阿塞拜疆的話，當然也不大可能輕易表示支持亞美尼亞。

伊朗的革命衛隊在納卡衝突的邊界地區進入了戒備狀態，這就是表明「你們不要再打了，再打的話我就會干預。」而干預的方式不一定是站在哪一方，而是像維和部隊那樣參與。這是目前伊朗的主要姿態，但伊朗的重心不在北面和西面，而在南面，主要是面臨海灣地區的威脅，因此伊朗在其北部部署的兵力有限，介入的願望也很小。所以在納卡衝突中，伊朗基本上是勸和。

還有一個很重要但一直被忽略的國家，格魯吉亞。格魯吉亞和阿塞拜疆、亞美尼亞都位於外高加索地區，所以格魯吉亞有可能成為這次衝突中調停的一方。但一個事實是，格魯吉亞的綜合國力非常弱，並不如阿塞拜疆，稍微好於亞美尼亞。再加上俄羅斯和土耳其的複雜關係，雖然格魯吉亞表現了要調停的意思，但現實情況很難說，因為亞美尼亞對格魯吉亞缺乏信任，而格魯吉亞與俄羅斯長期不睦，格魯吉亞的任何多餘舉動都會引發地區大國的發聲。

從反對極端主義的角度來看，俄羅斯更傾向於亞美尼亞，首先也是因為俄羅斯在宗教上與亞美尼亞更為接近，俄羅斯也特別擔心伊斯蘭極端組織進入阿塞拜疆。但要注意的一點是，現任阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）的父親曾是蘇共中央的政治局委員，也是阿塞拜疆的第一任總統，他們與前蘇聯的關係非常密切。所以，俄羅斯也很為難，究竟是與阿塞拜疆關係更好還是與亞美尼亞關係更好。

再加上西方的因素，除了美國以外，歐盟國家基本上都支持亞美尼亞，這裏有宗教和諧的問題，還有就是因為土耳其支持阿塞拜疆。如此一來，亞美尼亞的位置就很尷尬，它既要協調與俄羅斯的關係，也要協調與歐盟的關係，美國的態度根本就是不作為，因為美國不知道幫誰好。

美國如果站在亞美尼亞一邊，就得和俄羅斯搞好關係，如果幫阿塞拜疆的話，就得幫土耳其，而現在的美國並不希望土耳其擴張，因為土耳其本身有穆斯林兄弟會情結，與極端主義思想比較靠近。所以，美國乾脆不說話，不希望此次納卡衝突演變為國際衝突。基於以上背景，就有了美、法、俄三國要求調解衝突的情況。另外，從以色列在阿塞拜疆和格魯吉亞都有影響力的角度看，美國寧願保持謹慎，也不願多做任何一點事。

至於法國經常在非洲和東地中海的事務中插一腳來顯示大國力量，最近法國與土耳其的矛盾也促使法國支持亞美尼亞。

01：有擔憂認為，隨着土耳其的貿然干預，俄羅斯立場變得尤其尷尬了起來，有消息稱，土耳其將派遣4,000士兵參戰，如果土耳其介入過深，俄羅斯將會被迫捲入，從而局面進一步升級。

周戎：我首先對派遣4,000人這個說法，並不同意。派遣4,000人並不是一個小動作，這是北約國家軍隊向另一個國家派軍，而且阿塞拜疆還不是北約成員國，也不是歐盟成員。這種消息放出來，我想可能是土耳其某些軍界或者政界人士隨意發表的觀點，被誇大成土耳其政府準備派兵的消息，可能並不準確。

另外，阿塞拜疆與亞美尼亞受俄羅斯的影響要大於土耳其。阿塞拜疆依舊使用俄語作為影響力最國內交際性語言，俄羅斯之所以能夠調停衝突，是因為這兩個國家都是前蘇聯的加盟共和國。在這個意義上，俄羅斯有絕對政治、經濟、軍事、文化資產去處理這次危機，這些條件土耳其（只對阿塞拜疆有影響力）都不具備，可以說要捲入這場戰爭，土耳其首先資格就不夠。

另外，俄羅斯也會施加壓力，土耳其和俄羅斯之間的利益衝突表現在多個方面，在利比亞和敘利亞，甚至在黑海地區。在希臘和土耳其的衝突中，俄羅斯也是傾向希臘的，在這種情況下，土耳其不應該在新設一個與俄羅斯對抗的戰場，土耳其也不會這麼做。