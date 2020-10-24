美國大選2020｜拜登淘汰石油產業會危及搖擺州選情嗎？

10月23日，美國現任總統特朗普（Donald Trump）和前副總統，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的辯論還在吸引外界的注意力。

此次辯論是兩人在11月3日大選前的最後一次拉票機會。特朗普與拜登兩人就應對新冠疫情、種族問題、氣候變化、國家安全等國計民生重要問題的脣槍舌劍，可以左右一些搖擺地區的民心所向。拜登談及的石油天然氣產業的命運，也因此扮演起了重要角色。

大格局下的小風險

到10月23日，英美各大媒體民調均對拜登有利。美國廣播公司（ABC）、美國有線電視新聞網（CNN）的民調都顯示拜登以58%和53%領先，特朗普則只有42%和39%的支持率。

10月22日，美國各地掀起了觀看電視辯論的熱潮，點擊看解說：

此次辯論對大勢的影響也許有限。辯論前，各路民調均顯示拜登有優勢，在全球最大的博彩網站「必發」（Betfair）上，拜登的當選賠率從7月時的1.62進一步降至10月22日時的1.5，特朗普的賠率則從2.86回落至2.63。ABC等民調還顯示，91%的美國受訪民眾已拿定念頭，不會受兩人此番發言的影響。

但是，美國大選的數據終究是要落實到具體地區上的。特朗普與拜登在細節上的爭奪一直咬得很緊。譬如拜登在威斯康星州、北卡羅來納州等地，各地機構民調結果較之特朗普領先不多，分別為5%到2%不等，這與媒體民調展示的優勢存在一些差異。

由於美國各地還有相當數量的選民尚未參加提前投票，而根據CNN民調，準備投票但還未投票的美國選民中，有56%的人支持特朗普，另有40%的人支持拜登。加之根據ABC民調，亦有9%的選民會改變主意，這使得兩人在決策上的各種細節都有可能帶來引發全局波動的連鎖反應。

得到了前總統奧巴馬支持，以及辯論「閉麥機制」幫助的拜登在10月22日晚表現良好，其精力旺盛的姿態較之坊間戲稱的「瞌睡喬（sleepy Joe）」，就形成了極端鮮明的反差。（美聯社）

必須承認，拜登在此次辯論期間相當謹慎。加之電視辯論調整了發言規則，拜登因此免於遭遇特朗普的打斷，成功地完成了現場發言，沒有較大的失態和口誤。這也成了拜登的加分項。但這位美國前副總統就能源問題的決策可能還是會刺激到賓夕法尼亞、德克薩斯等地的民意。

拜登已稱「考慮逐步關閉淘汰部分高污染石油產業」，特朗普還在辯論期間誘出拜登表達反對開採頁岩氣的。這些搖擺州的數十萬石油工人及相關業者難免會考量自己的生計。進而決定是否要把票投給他。

來自石油產業的威脅

拜登打能源和氣候牌是相對理智的選擇。但「淘汰石油產業」的言論仍然是刺耳的。它直接對賓夕法尼亞、德克薩斯兩大天然氣、石油產區的生計構成了威脅。

特朗普上任以來一直對煤、鋼、石油、天然氣等傳統產業有所照顧。圖為2017年時，特朗普在白宮簽署行政命令，決定重啟美加「拱心石」XL輸油管道項目，並希望使用美國鋼鐵建造相關設施。此舉也直接推翻了奧巴馬任內否決該項目的決定。 （Getty）

資料顯示，賓夕法尼亞是全美第一大天然氣產區，天然氣和油氣在德克薩斯的產值中也佔據至少三成。其中，位於德克薩斯的侯斯敦被譽為「世界石油之都」，集中了美國各大能源公司的研發機構，其石化產能佔全美42%以上，在此周邊約有10萬人從事相關行業。目前，德州是拜登略佔1%優勢的搖擺州。這一局面與特朗普無力解決油氣產業的困境有關。

2016年時，特朗普在德克薩斯曾有9%的優勢，但低油價和疫情的重創正在打擊這個傳統的共和黨票倉。

代表約2,600家獨立油氣生產商的德州能源生產商聯盟（TAEP）指出，德州在生產和油田服務領域，僅在2020年上半年就有4.61萬人失業。到2020年6月，德州石油工人較之就業高峰期時的近30萬人幾乎減少了一半，只剩16.2萬人。

除去石油、鋼鐵外，特朗普對美國天然氣的關懷備至也值得一提，圖為特朗普在2019年前往路易斯安那州新奧爾良附近的一處天然氣設施視察，在此期間，美國還曾施壓歐洲等國購買其出產的天然氣。（路透社）

不可否認，美國的石油和天然氣行業早已陷入困境，90%的頁巖氣公司在新冠流行之前已經處於虧損。該國的金融資本對其也逐漸喪失投資興趣。幸而美聯儲可能會斥資190億美元用以拯救相關產業。但這一決策恰恰是特朗普在2020年4月指令美國財政部制定的，他還要求「確保這些非常重要的公司和工作崗位在未來很長一段時間內得到保障」。

當拜登在6個月後宣布要對這些曾經「非常重要」的企業和行業下手時，美國的能源資本家不免會坐立不安，並在生死關頭作出決定，而這種情緒的波及又會從德克薩斯、賓夕法尼亞延伸到俄克拉荷馬等遍布油井及天然氣井的能源地帶，進而影響美國大選的局部力量對比。

說到底，自2020年6月以來，拜登陣營面對相對領先的民調，似乎看到了勝利的希望。拜登也開始在政治極化、族群分裂的美國嘗試談及「兩黨團結」、「全國團結」之類的全國性議題。

但美國大選的選情終究需要在具體戰場上具體解決，特朗普在此次辯論期間即側重個別搖擺州，比如賓夕法尼亞州和北卡羅來納州等，這或許意味着特朗普陣營會嘗試在最後階段根據具體需要定製針對策略，而拜登對石油行業發表的不利言論，可能將成為其扭轉局部戰況的有力武器。