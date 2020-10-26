美國大選2020｜特朗普招數出盡　轉變策略為時已晚

距離美國大選（US Election）還剩下9天的時間。民主共和兩黨總統候選人拜登（Joe Biden）和特朗普（Donald Trump）的民調差距和選情温差似乎沒有發生太大變化。拜登依然領先特朗普。

細心地人都會發現，最後的衝刺階段，特朗普開始重拾2016年大選的競選策略，開始猛批假新聞和建制派、和包括哥倫比亞廣播公司（CBS）等新聞機構直接對抗，然後通過Twitter加大競選宣傳。

白宮基本上放棄「防疫」這張牌

特朗普希望媒體錯、民調錯，自己對，希望自己此次能夠延續2016年大選那樣的勝利。他似乎依然停留在過去，注重否定拜登的過往從政生涯，反而對當下的疫情危及、未來執政規劃和自己四年來的執政表現避而不談。

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比如，10月25日，白宮辦公廳主任梅多斯（Mark Meadows）在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，新冠病毒就像流感一樣，只是一種具有傳染性的病毒，美國「不會控制」新冠疫情，而是將獲得疫苗、找到有效治療和其他緩解方式。

白宮此番表態正值美國副總統彭斯（Mike Pence）辦公室至少5人新冠檢測呈陽性。這一天，美國全國已有近22.5萬人死於新冠肺炎病毒。

特朗普持續落後，寄望在最後時刻翻盤（點擊瀏覽大圖）：

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換句話說，特朗普政府已經基本上放棄「防控」疫情。而拜登則因為打疫情牌明顯收效明顯。在10月22日最後一場大選辯論中，拜登憑藉疫情、醫療和移民三個方面的表現，進一步鞏固了當前的選情。

最軟弱無力的一張「中國牌」

在此次辯論中，特朗普和拜登都打了一張「中國牌」，即對方在中國的商業利益。也正是這一環節，拜登和特朗普的爭執更顯私人化。

拜登警吿，俄羅斯和伊朗等國要對干涉選舉付出代價，而特朗普則頻繁提出拜登兒子的海外利益，並且發表了一些尚未證實的指控，包括新的指控，比如直接指控拜登接受了外國人的資金。

對於這類指控，拜登直接予以否認，然後提到了《紐約時報》所報道的特朗普持有的中國銀行賬戶，並要求特朗普公布自己的納税記錄。特朗普則回應稱，自己的銀行賬戶早在自己2015年競選總統前就已閒置。

對於拜登施壓特朗普公布税務報表、相互攻擊彼此腐敗，其實都是民眾都已都熟悉的事情。雙方否認對方指控，也是預料之中的事情。所以，就兩人在海外的商業利益，彼此各有攻守，誰都沒有傷到誰。這也再次證明，疫情年特朗普一直打的「對華強硬牌」並沒有明顯收效。

「左翼牌」也未能捆綁拜登

在最後一場大選辯論中，他再次將拜登和桑德斯聯繫起來，甚至認為拜登比桑德斯（Bernie Sanders）更左。拜登則回擊自己擊敗了桑德斯，這在辯論中是一大加分項。

10月22日晚大選辯論，特朗普錯失良機（點擊瀏覽更多大圖）：

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特朗普批評拜登是職業政客，「光說不做」，反而忽視了自己執政期間也沒有兑現承諾。這尤其體現在醫改方面。到目前為止，特朗普不但沒能廢除奧巴馬醫改，而且也沒有提供相關可替代方案。反而拜登一再強調，自己會在醫改方面出台比奧巴馬時期更有效的「拜登醫改」。

相反，拜登在攻擊策略上牢牢把握疫情、移民和種族議題上的優勢，批評特朗普無情，是一位應對疫情失敗，執政無能、不夠道德的領導人。從拜登在對這些議題的辯論中，體現了他對勞苦大眾、工薪階層、中產家庭、移民家庭的同情和關心。

拜登還至少兩次提到，無論藍州，還是紅州，都是美利堅合眾國，無論對方是否給自己投票，自己都會是所有美國人的總統。

在這個過程中，拜登「向中間靠」的立場也再次讓特朗普的「左翼牌」沒有着力點。

特朗普的改變太小也太遲

對於特朗普的表現，保守派預計不會尷尬。因為相比第一場辯論，特朗普變得「規矩」了一些，甚至可以說「變了」。這樣反而是比較正面的效果。至於辯論的內容，其實不重要。特朗普做出這種調整，等於說他承認第一場辯論失誤，此次則是嘗試改變。

特朗普繼續像攻擊希拉里那樣，將拜登定位為建制派的無能之輩，其實也是改變策略，迴歸4年前的競選手法。比如，特朗普注重攻擊拜登家族腐敗、和華爾街的聯繫，並否定拜登47年的從政生涯，尤其是8年的副總統生涯，其實就是延續當年攻擊希拉里的路數。

但這種改變太小，也太遲了。

因為特朗普沒有打斷和插話也是迫於組織方「息咪」規則的要求，在此基礎上，特朗普仍然延續了第一場辯論的各種虛假指控。很多對拜登的指控都尚未證實。而且，從時間點考慮，尤其在疫情防控方面，特朗普也錯失了表現積極防控疫情的時機。最後9天，他更是放棄了積極抗疫的政治意願。

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