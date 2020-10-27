普京瓦爾代國際會議釋出信號：安全為核　重東守西

一年一度的瓦爾代國際會議近期在俄南部城市索契召開，雖然受疫情影響而參會人數有限，但其所具有的國際影響力並未因此而大打折扣。其中，總統普京（Vladimir Putin）的大會演講更是備受矚目——尤其是其中所反映出的有關俄羅斯地緣戰略走向的重要訊息。

以防務安全為核心競爭力

普京在演講中格外強調俄羅斯作為世界安全擔保者（guardian power）的作用，這既反映出普京治下的俄羅斯近年來日漸（自普京第三任期以來）明晰的地緣戰略內核所在，也從另一個側面反映出俄羅斯因其綜合國力的短板而導致的無奈。

事實上，在度過了混亂無序、黯淡無光的葉利欽（Boris Yeltsin）時代之後，普京在前兩個任期之內——外加梅德韋傑夫（Demitry Medvedev）的四年過渡期，一直試圖在發展科技產業、提升經濟活力上有所作為。在對外戰略上，俄羅斯則主推「和平主義」，並最大限度地限縮對自身優勢明顯的軍事權力之運用。由於種種客觀條件所限，上述努力大都無功而返。

2020年10月22日：俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通過Novo-Ogarevo住所（莫斯科）的視頻連線參加了瓦爾代討論俱樂部的第17屆年會，並發表主題演講。（Getty Images）

更為嚴峻的是，在推行上述「改善經濟，限縮軍事」的戰略期間，俄羅斯的地緣空間屢遭西方陣營蠶食——典型者如格魯吉亞與利比亞，而彼時的克里姆林宮在應對上卻顯得頗為窘迫與無力。

其中的根本原因在於，將並非自身競爭優勢所在領域作為核心目標的戰略，使俄羅斯處於一個頗為尷尬的「被動接受者」地位，進而自我切斷了在地緣空間上主動進取的任何機會。

為此，普京從第三任期開始重拾以軍事硬權力為核心的地緣戰略，以軍事安全合作為主要抓手，在各個重點地緣方向上梯次出擊。

在烏克蘭，莫斯科方面通過對東烏自治政府的全面軍事安全援助，成功地將後者置於自身的絕對控制之下，從而成為牽制基輔方面的一枚重要棋子。

2020年5月23日，受俄羅斯暗中支持的頓涅茨克人民共和國（Donesk Republic）武裝力量將西部邊境線上的戰備級別提高至全面警戒狀態，以應對烏克蘭政府軍違反停火協議情況日益增多的情況。圖為兩名坦克團成員在主戰坦克上警戒。（GettyImages）

在中東，俄羅斯通過精準有效的軍事安全援助，在敘利亞和利比亞內戰中都佔得先機，且取得了預期的戰略效果。

在遠東，俄羅斯與中國的軍事安全合作近年來也進行得有聲有色。更有甚者，普京在本次主題演講中表示「不排除未來成立俄中軍事同盟」的意向。

在歐洲大陸，莫斯科方面通過常規力量、核力量雙重威懾的方式，讓歐盟方面在處理涉及前者戰略紅線的相關問題時頗為謹慎忌憚。可以說，到目前為止，上述「安全為核」的地緣戰略確實為俄羅斯帶來了不少實質性的收益。

2018年1月13日，克里米亞塞瓦斯托波爾， 俄羅斯南部軍區導彈團的S-400 Triumf 系統正在執行常規戰備任務。這套當今世界最為先進的俄製反導系統，成為俄羅斯軍事硬權力的重要象徵之一。（GettyImages）

但從另一個側面來看，多年以來對軍事安全競爭力的過分偏重與投入，正在透支俄羅斯的長遠競爭力建設。

重東守西：梯次配置地緣優先級

本次演講中，普京突出強調了亞洲在國際事務中的重要作用。普京指：「當今世界，沒有亞洲國家的參與，根本無法解決全球性問題」。

其中，對華關係部分更是佔據重中之重，普京在演講中數次從不同角度切入對華關係的闡述：不僅提到有關軍事安全戰略層面的合作——比如幫助中國建造導彈防禦系統以及建立軍事同盟的可能性等。

而且在經濟合作上也頗有亮點——公開提出了將歐亞經濟聯盟與中國「一帶一路」倡議相結合的意見。

兩相結合，這樣的表態或許反映出，俄中雙方的戰略合作關係將在不久的將來達到新的高度——甚至不排除雙方建立準戰略同盟的可能性。

2018年9月13日，俄羅斯總統普京親自向參加東方2018聯合軍演的中國軍人頒發獎章。從普京第三任期開始，俄中雙方的軍事合作迅速發展。其合作互信之緊密，導致部分西方輿論甚至出現了「俄中可能結成新軍事同盟」的擔憂之聲。（GettyImages）

相比之下，作為俄羅斯雙頭鷹外交的另一極——西方陣營，在演講中所佔的分量明顯不足，且普京在闡述時多將其作為論述其他議題時的背景條件。

即便偶有直接涉及時，也多是以批判性的態度出現。比如在闡述自己的全球治理理念時，普京就以相當嚴厲的措辭批判了美國的霸權心態與單邊主義思維。

而對於另一地緣強權歐盟，普京似乎採取了冷處理的方式。全篇演講中，僅有一處提及德國的超級大國地位，且還是與中國同台出現的。

聯繫到近期俄歐雙方圍繞撲朔迷離的俄國異見份子納瓦爾尼（Alexei Navalny）中毒事件發生的種種齟齬，以及俄氣集團近來披露的對歐能源關係之前景的分析報吿——該報吿認為歐盟的油氣市場已呈飽和之勢，普京的處理方式或許意味着，對歐關係在俄羅斯地緣戰略中的所處地位將出現相對下降之勢。

對於地處東西方之間的廣大歐亞腹地，普京的演講中也透露出明顯的優先級排序。對敘利亞，普京明顯表現出志在必得之勢。而對於距離俄羅斯腹心更遠的地緣熱點波斯灣地區，普京則表現出強烈的邀請諸強權共同介入的意願。

「波斯灣地區需要從零開始建立一個安全合作組織，俄中歐美均應參與」，顯然波斯灣地區在俄羅斯的地緣戰略中屬於「需要利益均沽，而無需絕對掌控」的半邊緣地帶，類似的表態在涉及利比亞時也可看到。

最為值得的變動出現在普京針對納卡衝突的發言中，他罕見地公開表示希望美國協助俄羅斯進行相關調解。這預示着俄羅斯在近年頻繁的地緣戰略出擊之後，已然出現疲態，從而極不情願地在傳統的內部邊疆地帶（Near Abroad）為外部強權的介入打開一道口子。

總而言之，在可見的將來，俄羅斯在雙頭鷹的西面戰略方向（即與歐美陣營的關係上）將以防守為主。主要目標是在平等尊重的基礎上與西方陣營保持有效溝通，避免雙方之間出現危險的戰略誤判。

此外，維持常規的經貿往來水平。與此同時，將戰略經營的重點轉向遠東，其中對華關係是重中之重。

而在其間的廣大歐亞腹地，則以地緣影響力為標準，從獨聯體地區、東地中海、泛中東地區分別劃分優先級。在綜合國力允許的範圍內，確保在不同層級內都能取得合理的預期戰略效果。