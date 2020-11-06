【武統迫近・十六】一旦中美在台海交手　印度將如何？

近來台美關係不斷升温，蔡英文政府積極與美共舞，聯美抗中。緊張對立的兩岸形勢已經令武統成為大概率選項。而在中美關係惡化的疊加效應之下，習近平在抗美援朝紀念大會上的講話，更被人視作一場「戰爭動員」。 台海戰雲密佈，任何一方都無法承擔戰火延燒的後果和代價。《香港01》為此推出「武統迫近」系列報道，以期最大限度拋開籠罩在台海的層層迷霧，探究中美台三方的利弊得失，以及各方國際力量可能的選擇。 本系列報道共17篇，將以每日兩篇的頻率刊布，此為第十六篇。

「敵人的敵人是朋友。」這是一句在東西方都廣為流傳的古老諺語。一旦中美在台海交手，中國的其他敵人會捲入嗎？比如印度。

除了武統有可能觸發的中美交火，中印戰爭風險近年來也一直存在。不斷爆發的邊界對峙流血衝突事件，一不小心就會成為兩國全面戰爭的導火索。印度會不會是美國在與中國開戰的準盟友？會不會成為大陸武統台灣的掣肘？

中印邊界摩擦不斷。印度陸軍參謀長納拉萬（Manoj Mukund Naravane）6月24日給參與加勒萬河谷衝突的印度士兵頒發獎狀。（Twitter@Madhurendra kumar）

從戰略上看，印度會否在台海問題上策應美國的考慮，在於印度和美國的軍事關係是否已經到了戰略上互相配合的程度，以及此舉是否能為印度帶來遠超損失的利益。

印美關係近年來的確在升温，但也要看到中印之間並不只有邊界衝突，兩國關係也有發展。邊界衝突是具體事件，而決定兩國關係的是合作制度、戰略前景。2017年上合組織首次擴員，印度正式加入具有里程碑式的意義。在中國牽頭成立的多邊體系亞投行（AIIB）中，印度是主要股東。

在印美日澳等國多邊合作快速推進的同時，印俄中三方合作框架也日臻完善。三國外長定期會晤機制已經非常成熟，印度重視同美日的合作，同時也重視同俄中的合作。印度一直奉行不結盟的外交政策，站隊美國來針對中國的可能性很低。作為一個新興國家，印度有同中國合作爭取國際格局轉圜的需要；作為一個南亞大國，印度有同美國合作制衡中國影響力的需要。

10月27日美印舉行2+2會晤並簽署重磅軍事協議。（AP）

中美爭鋒之下，印度以中國牽制美國，以美國來制衡中國，並非沒有可能，但這並不是小國的左右逢源，而是大國的勢力均衡。印度需要同時推進同中美的合作來實現利益最大化。

包括印度在內的大多數國家都尋求在中美之間保持中立，印度很清楚自己選邊站隊必然會引發連鎖反應。中印之間有許多重要的議程需要處理，印度不會在台海問題上做出策應美國的愚蠢選擇。如果美國在解放軍武統時敗陣，印度對華這一仗就沒有必要打。從印度的角度看，如果美國贏了台海戰事，印度隨後再聯合美國亦不遲。和美國協同出擊，對印度是一場豪賭，不會是新德里當局的明智選擇。

2019年10月中國國家主席習近平在金奈同印度總理莫迪舉行會晤。（新華社）

且不論中國是否做好了打兩場仗的準備，中國和巴基斯坦的全天候戰略合作伙伴關係，決定了兩國在面對印度時會高度協同，印度是否準備同時打兩場仗也很關鍵。中國並非沒有牽制印度的籌碼。基於中印邊界摩擦的季節性限制，中國如果將武統台灣的時間放在冬季，印度根本沒有趁機在邊界生事的空間。

即便中國武統台灣不會發生在冬季，印度在台海戰事期間挑起邊界摩擦釀成大規模戰爭的可能性也較小。加勒萬河谷發生流血衝突事件後，班公湖衝突並未有流血事件，中印雙方迅速展開外交軍事談判，都不希望惡化兩國關係的意圖非常明確。在阻止大戰方面，中印的溝通機制已相對成熟。因此中印邊界衝突對於中美在台海方向的戰事不構成決定性影響。