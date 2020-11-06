【武統迫近・十五】協助中國？俄羅斯在台海的三種選擇

近來台美關係不斷升温，蔡英文政府積極與美共舞，聯美抗中。緊張對立的兩岸形勢已經令武統成為大概率選項。而在中美關係惡化的疊加效應之下，習近平在抗美援朝紀念大會上的講話，更被人視作一場「戰爭動員」。 台海戰雲密布，任何一方都無法承擔戰火延燒的後果和代價。《香港01》為此推出「武統迫近」系列報道，以期最大限度拋開籠罩在台海的層層迷霧，探究中美台三方的利弊得失，以及各方國際力量可能的選擇。 本系列報道共17篇，將以每日兩篇的頻率刊布，此為第十五篇。

在世界政治與軍事棋盤上，俄羅斯從來都是不可忽視的角色，尤其是中美俄三國，一直是一個動態三角。

中俄關系近年來得到了大大加強，無論是能源合作還是軍事合作，抑或是對重大國際事件，比如敘利亞、利比亞等地區局勢的協作都非常默契。2019年7月24日，中國發布《新時代的中國國防》白皮書，首次用單獨章節描述「中國推動構建平等互信合作共贏的新型安全夥伴關係」，其中中俄關系排位第一。俄羅斯領導人也多次公開宣示中國是俄羅斯外交的優先方向。一旦中美台海交手，中國並非沒有說服俄羅斯行動起來支援自己的基礎。

中國動員俄羅斯策應並非無本之木，因為在軍事上，中俄協作的力度越來愈大。

2019年6月5日，中國國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普京會談。這是兩國元首在會談前握手。（新華社）

2005年「和平使命-2005」中俄首次聯合演習，是為了適應上合組織（SCO）成立後應對地區安全及反恐的需求。2012年，中俄軍隊在海上的聯合演習開始形成機制化和常態化，2015年中國首次在地中海與俄羅斯舉行聯合軍事演習。2018年9月，在俄羅斯後貝加爾邊疆區楚戈爾訓練場的「東方-2018」中俄聯合戰役演練，演習規模「空前」，且與之前的「和平使命」和「海上聯合」軍演不同，兩軍合作已經到達協調作戰指揮結構和武器系統的緊密程度。2019年7月，中俄兩國空軍轟炸機在亞太地區組織實施首次聯合空中戰略巡航，史無前例地出動戰略轟炸機和預警機在東北亞敏感區域聯合巡航。從東北亞到亞太再到地中海，中俄合作已經呈現全球視野。

當然，也有不少人對俄羅斯與中國合作的誠意提出質疑。認為當中美矛盾日漸成為全球主要矛盾時，美俄這對矛盾的衝突烈度必然會逐步下降，而且美國也曾一度對俄羅斯伸出橄欖枝。那麼中美交手，俄羅斯會放棄漁利的空間積極配合中國嗎？

不可忽視的是，俄羅斯過去的主要任務是防範美國的戰略威脅，同中國進行戰略合作是輔助。現如今，俄羅斯主要的任務是發展經濟，防範美國的威脅是附帶效應。俄羅斯的經濟體量相當於中國的一個發達省份，它的全球經濟存在與聯合國（UN）五常身份的倒掛，決定了俄羅斯未來的重要任務是提振經濟民生發展。

2017年9月，參加中俄「海上聯合-2017」聯演第二階段演習的中國海軍艦艇編隊從青島某軍港啟航，赴俄羅斯符拉迪沃斯託克參加演習。（VCG）

俄羅斯的這一轉變早在2016年就已經開始。在2016年的國情咨文中，普京（Vladimir Putin）相當簡略地回顧了國際形勢和地緣政治變化，對國內政治和社會問題也沒有花費太多篇幅，而是將關注點集中在國內經濟問題上。2018年，普京在推遲發布的2017年國情咨文演說中稱，俄羅斯經濟增速應超過世界平均水平，這是下一屆政府的任務和關鍵目標。2018年5月，再次當選總統的普京簽署的第一道總統令便是「關於2024年前俄羅斯聯邦發展戰略任務和國家目標」，其中最引人注目的是躋身全球經濟五強的目標。在2018年歲末舉行的年度記者會上，普京再次提出俄羅斯2024年進入世界經濟五強的目標。普京的2019年國情咨文演講，改善經濟與民生相關的話題依然佔據主要篇幅，開篇就為俄羅斯經濟發展定下新目標：2020年，投資總量應增加6%至7%；至2021年，俄羅斯年均經濟增速應超過3%。

俄羅斯在台海問題上的選擇，首先取決於俄羅斯的經濟發展需要，其次取決於俄羅斯應對戰略威脅的需要。

環顧全球，能夠為俄羅斯經濟提供助力的是中歐。俄羅斯一度希望通過改善和日本的關係助力經濟，但是日本同俄羅斯的關係受制於美國，遲遲未有突破。中國日漸成為俄羅斯重要的經濟合作對象。就單個國家來說，到2018年，中俄貿易額突破1,000億美元，中國已經連續第九年成為俄羅斯的最大貿易伙伴。普京2012年曾表示，俄羅斯的「經濟之帆」需要乘上「中國風」。

中俄經濟合作越發密切。圖為2017年在中俄烏德穆爾特石油股份公司（簡稱UDM）項目鑽井現場拍攝的中國製造的移動鑽機。（新華社）

整體來看，俄歐地緣相近，經濟聯繫也十分密切，歐盟是俄羅斯第一大貿易伙伴，俄羅斯是歐盟第四大貿易伙伴，也是歐盟主要的能源供應國、機械設備的主要出口市場。處理好與歐盟的關係，一方面可以分化美歐戰略壓力，另一方面也可以為俄羅斯提供良好國際經濟環境的必要條件。

反觀美國，與俄羅斯貿易往來並不緊密。數據顯示，俄羅斯2018年對美國出口貿易額為125億美元，佔比為2.8%；進口額為125億美元，佔比為5.3%。也就是說，美俄貿易總量約為300億美元，僅是中俄貿易額的三分之一。事實上，美俄關係的緩和絕非一朝一夕可致，兩國民意的強烈敵對，美國領導人不得不為自己的選票做出考量。而且俄羅斯和美國在能源、安全，以及在歐洲、中東、中亞等地都存在嚴重的結構性衝突，兩國聯手的可能性幾乎沒有。

俄羅斯如果選擇作壁上觀，不做中國的得力合作對象，中國在台海的戰事中有面臨日本和北約助力美國的風險。不過，俄羅斯若不動，日本和歐洲國家都需要花一定的時間研判俄羅斯是否真的不動。即便俄羅斯真的不參與，也不會公開表態不支持中國。北京會否製造已經得到俄羅斯支持的假象也未可知。1958年8月解放軍炮擊大小金門等島嶼時，北京曾經制造了獲得蘇聯外交支持的假象。這需要動武時外交策略的精妙計算與配合。

2019年6月5日，普京和習近平在莫斯科會談後參觀了克里姆林宮。（REUTERS）

在亞太，中俄脣亡齒寒，中國如果在台海戰事中敗下陣來，下一步美國的軍事陣線就會進一步向前抵近俄羅斯。俄羅斯在遠東有動力協防中國，啟動軍事力量牽制日本，這對於鞏固中俄經濟戰略雙重合作的局面是有益的。不過，在歐洲一線，俄羅斯本身並不願意與歐洲發生軍事外交領域的不信任事件，是否策應中國牽制北約兵力存在不確定性。

能夠贏得俄羅斯多少層面的支持，需要看中國願意與俄羅斯進行多少利益交換。這不是武統的未知數，俄羅斯當然會提高要價，這對中國來說不是不可接受，而是既定要付出的成本。

俄羅斯可能有三種反應，一是不出手，二是出手遠東，三是遠東歐洲同時出手。應對日本方面，即便俄羅斯不出手，中國還有朝鮮這一張牌可打。如果俄羅斯不願意西出牽制歐洲兵力，中國需要對歐洲採取積極遊說行動。今年新冠肺炎（COVID-19）疫情吿一段落後，中國外交官楊潔篪、王毅接連訪問歐洲多國，中國還計劃在年內敲定中歐投資協定談判。中國是唯一在疫情中實現經濟增長的大國，也是歐盟在疫情後恢復經濟難以忽視的合作對象。這些都是對歐談判的籌碼，軍事之外的外交先行。