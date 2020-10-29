中美軍事對抗正遇質變　已見危險之所在

有關中美是否會擦槍走火成為輿論熱議的話題。中國近日來高調舉辦抗美援朝70周年活動，中國國家主席習近平的有關講話內容被指「幾乎是戰爭動員令」。同時，中國公布《國防法（修訂草案）》，草案中添加了「制止分裂」和保衛國家「發展利益」的表述，也被認為是針對台灣和美國。

美國軍機近日來被曝飛越台北，《環球時報》總編輯胡錫進稱，若美國軍機飛越台灣，相信大陸解放軍會派戰機飛到台灣上空，「統一台灣邁出重要一步」。

美國軍機和軍艦在南海的存在也大為增強，中國官方稱僅上半年，美國派出近3,000架次軍機、60餘艘次軍艦在南海「耀武揚威」。中國智庫「南海研究院」院長吳士存10月9日一度表示，在中美全面對抗的背景下，由於雙邊危機管控機制停擺，一旦雙方士兵在海上相遇，很可能導致擦槍走火。

中美關係在特朗普第一任期的下半段時間裏急劇走低，南海、台海等議題不斷升温，兩國領導人的交流也陷入停滯。圖為2019年6月大阪峰會期間，中國國家主席習近平（左）與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤，自此之後，兩國領導人的交流寥寥可數，幾近停滯。（Reuters）

隨着大選臨近，美國在台海和南海的行動頻率增加、力度增強，那麼，中美真的會擦槍走火了嗎？隨着中美的結構性矛盾愈發突出，軍事之間的較量到了何種程度？

如果對過去幾年中美在西太平洋地區的軍事行動做一番梳理的話，不難發現，兩國的行動正在逐步突破以往的界限。

以最近解放軍在台海的行動為例，自9月中旬以來，解放軍戰機幾乎每天都在台灣周邊空域「打卡」。台灣防務部門的數據顯示，僅9月16日至10月21日，解放軍22度「擾台」。據台灣防長嚴德發的報吿稱，從今年年初到10月7日，解放軍共1,710架次軍機，1,029艘次軍艦侵擾台灣防空識別區，其中217架次共機侵入台灣西南防空識別區；另有49架次共機逾越台海中線，為1990年以來最高數目。

還有消息稱，解放軍在台海部署了「東風-17」導彈，該導彈的射程除覆蓋台灣外，還能觸及日本橫須賀的美軍基地。

另外，解放軍四海軍演、航母編隊穿越台海等等都是幾年前不曾出現的情況。

不只是台海，中國2013年劃設東海防空識別區、在南海的填海造陸等行動都改變了東海和南海的力量平衡，中國以往的被動局面隨之扭轉。

美國在西太平洋的軍事動作更是令人眼花繚亂。從今年年初至今，美國軍艦已穿越台灣海峽10次，超過2019年全年的9次。與解放軍不斷派出「空警-2000」型預警機、運-9型電偵機等形成對應的是，美國的B-1B「槍騎兵」轟炸機、EP-3E電子偵察機等也現身台海。10月22日，RC-135W「聯合鉚釘」偵察機飛越台灣上空，美國海軍的EP-3E偵察機和C-40飛機也分別在8月和6月飛越台北上空，都被指為「不同尋常」。

美國對台軍售次數在特朗普上台後也在增加，在過去不到四年的時間裏，美國政府已經九次對台軍售，而其前任奧巴馬政府7年內對台軍售次數為3次。相比於以往美國對台軍售多以防禦型武器為主，美國現在對台軍售是進攻性極強的武器，比如10月21日美國國防部公布的武器清單中就包括增程型空對地導彈，被認為它可以被用來攻擊大陸內陸和海上目標。

當然，美國對亞太的軍事投入不只是台灣地區。與傳統盟友之間，駐日美軍施耐德（Kevin Schneider）10月27日再次強調了美國會派兵助日本「保衛」釣魚島。2019年3月，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在訪問菲律賓期間，也罕見表示如果菲律賓在南海遭到攻擊，美國作為盟友將提供保護。 與奧巴馬（Barack Obama）政府時期在對日本和菲律賓防衛保護上的猶豫不決不同，特朗普政府對盟友的防衛保護都非常直接和明確。

在推翻奧巴馬的「亞太再平衡」戰略後，特朗普政府推出了「印太」構想，以維持自己在亞太的存在。作為這一構想的關鍵一方，印度與美國之間的軍事聯繫大為升級。2016年，美印簽署《後勤交流備忘錄》，兩年後，兩國簽署《通信兼容和安全協議》，如今，蓬佩奧、防長埃斯珀（Mark Esper）10月27日訪問印度與印度簽署了《地理空間合作基本交流和合作協議》，美印從之前的武器買賣關係升級為軍事情報共享和後勤提供保障。

美日印澳四邊防務合作網絡也在推進之中，通過印美《後勤交流備忘錄協定》、《通信兼容和安全協議》、《工業安全附件》、印澳《相互後勤支持協定》、印日《軍事後勤與服務互助協定》等，四方正在逐漸構建起一個以共享軍事基地和後勤相互支持的防務體系 。此外，四方接下來將在11月舉行聯合軍演，這是13年來的首次。

蓬佩奧此次亞洲行還將到訪印尼，而10月19日，印尼防長普拉博沃（Prabowo Subianto）剛剛訪問了美國，兩國防長同意加強軍事與國防合作。另外，美國航母已經兩次停靠越南。

中美之間的博弈正在全面鋪開，貿易戰、科技戰、輿論戰接連掀起，軍事層面的對抗亦不例外。為了維持自己在亞太的主導地位，美國會不斷鞏固與盟友的既有軍事合作，同時，不斷開闢新的合作對象，與印度、越南等國家的合作就是例證。對於中國來說，與美國在西太平洋博弈不僅僅是地緣政治的考量，還有完成國家統一的問題。中美都有加強軍事存在的必要和理由，因此，雙方不斷加碼。

現在來看中美不斷突破以往的動作都處於加碼的過程之中，這一過程還在繼續，尚未終結。美國希望藉助「印太」構想組建亞太「小北約」，未來與印日澳的合作會繼續增加，甚至不排除會拉攏更多的國家進來，比如華府正在施壓韓國加入其中。而俄羅斯總統普京近日來在瓦爾代國際辯論俱樂部上稱，俄中在理論上有成為軍事同盟的可能，並且中俄還有敏感的軍事合作尚未透露。可以相信，接下來的時間裏，中美各自的軍事行動會更大、更多。

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）10月7日表示，中美必須為兩國日趨激烈的競爭建立交戰規則，否則有可能重演第一次世界大戰前全球政治的不確定性局面。現下來看，中美之間，至少是美國，還沒有意願坐下來與中國討論建立規則的問題。當雙方不斷突破以往的默契時，情況就會逐步發生質變，這是一個危險的信號。