Facebook和Twitter等網絡社交媒體　真的對右翼存偏見嗎？

Facebook、Google及Twitter的3名行政總裁，分別在10月28日被召往美國國會遙距出席參議院聽證會。Facebook及Google早前被國會針對指控壟斷市場造成不公，最新的指控還包括侵犯「言論自由」，阻礙右翼言論散播。社交媒體真的對保守派言論，或共和黨存在偏見嗎？

圖為10月28日，Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）出席參議院聽證會。（Reuters）

共和黨經常指責網絡社交媒體不公平，聲稱Facebook及Twitter會過濾他們的留言及轉發，Google會刻意降低右翼言論及資訊的排序等。如總統特朗普（Donald Trump）不只一次遭Twitter標籤禁止轉發，右翼群組會被重點監視，甚至被封殺。

以黑人反歧視運動為例，明尼蘇達州明尼阿波利斯市爆發示威，Twitter屏蔽了特朗普一條帖文，威脅示威者「如搶劫就開槍」。當時普遍認為特朗普的帖文火上加油，會令事件難以收拾。但當伊朗的宗教學者使用Twitter呼籲在以色列進行武裝抵抗時，Twitter卻未把相關帖文屏蔽。共和黨認為這是Twitter雙重標準。

普遍觀感與實際情況

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）8月的調查，有90%的共和黨人認為，社交媒體平台會審查政治觀點，而民主黨人有約59%持同樣觀點，意味美國人民普遍同意，Facebook、Twitter等網站，有一定政治傾向。

不過，同時有一些例子可以反駁：在反黑人歧視運動中，「Black Lives Matter」於Facebook的專頁有74萬多名追隨者，而「Blue Lives Matter」（BLM）的專頁（反對反警暴）卻有超過230萬名追隨者，這說明對BLM運動存異見的專頁在Facebook上實際更為活躍。

一個顯示着特朗普Twitter帳戶的手機圖片。特朗普經常在Twitter留言及轉發文章。（Getty）

圖為10月21日，一個門外貼有支持特朗普及QAnon的旗幟的住屋。QAnon被認定是無根據陰謀論，被社交媒體平台封鎖。（Getty）

此外，根據Facebook旗下監察流量的工具CrowdTangle，Facebook上每天十大最受歡迎的政治文章，都幾乎是由右翼評論員所佔據，其次是霍士新聞（Fox News）和特朗普的文章。這些文章都未有被Facebook過濾或封殺。

皮尤研究中心10月另一項研究發現，70%使用Twitter的成年人都是民主黨支持者，這令Twitter看起來更為左傾，但這無法證明是對右翼有偏見。

這意味着，即使有右翼的文章或留言因各種原因被屏蔽被過濾，但實際情況並非因為內容是右傾而遭封殺，而是別的原因。

以新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）為例，特朗普被屏蔽的文章還包括示意流感比新冠肺炎更危險的帖子，及其他例如QAnon這些散播陰謀論的極右言論文章。社交媒體封殺的對象，有更多是由於內容出現問題，而非政見左右。

然而，由於陰謀論往往難以被證實錯誤，或簡單地、快速地被證實錯誤，假新聞與資訊的生產速度亦遠遠高於Fact Check效率。公眾會認為網絡社交媒體平台會審查政治觀點的觀感是無法改變，這亦將是未來社會需面對的難題。