李明博判囚終定讞　韓國總統悲劇命運未變

韓國最高法院10月29日駁回前總統李明博上訴，維持二審判決，李明博貪污受賄罪成立，維持17年有期徒刑。李明博受刑基本確定，將再次被收監。韓國獨有的政治歷史再度重演。

圖為10月29日，韓國前總統李明博候審的居所。最高法院的判決意味他將再被收監。（Getty）

李承晚的流亡、朴正熙的遇刺、全斗煥的收監、盧武鉉的自殺、朴槿惠的收監，韓國總統悲劇的命運似乎是註定的。今天李明博被最高法院定讞，再一次證明這無法扭轉。

李明博在任時期向前總統盧武鉉涉貪進行調查，迫使盧武鉉跳崖自殺身亡。盧武鉉是文在寅的好友兼恩師，文在寅上任後借反貪之名調查李明博，被普遍認為實質是政治報復。

韓國自1987年民主化，金泳三在1993年執政以來，便實行了一次又一次針對過去政權的所謂「積弊清算」。新任總統會對前任總統，特別是不同黨派的政府進行調查。保守派上台會對前民主派的政府肅清，下任民主派上台則對前保守派政府進行報復，這個循環一直在韓國政界發生。

圖為2018年9月，前總統李明博被捕後準備受審。文在寅在上任後積極調查前政府的貪污罪證，被指是針對李明博的政治報復。（Getty）

文在寅是首位針對前兩代保守派政府進行審判的總統，即使兩人犯罪證據確鑿，均惹來國內保守派的強烈不滿。如此的報復，難以想像在文在寅卸任後，若下任是保守派政府時不會發生。

朴槿惠被審判時曾說過「希望借法治之名的政治報復會是最後一次」，李明博在被捕時亦說過「希望這會是歷史上的最後一次」，韓國總統的悲劇，未知何時才能打破。