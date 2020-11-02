美國大選2020｜聯儲局彈盡糧絕　華爾街恐慌逼宮特朗普

10月28日，受美國和歐洲新冠肺炎（COVID-19）病例數激增、歐洲再次實施封鎖影響，美股三大股指紛紛暴跌。被稱為華爾街「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）更是飆升至40.28點，創自6月份以來最高升幅。對此，美國紐約聯邦儲備銀行前行長達德利（Bill Dudley）表示，應對美國經濟衰退，美國聯邦儲備委員會（簡稱聯儲局，Fed）已經非常接近「彈盡糧絕」。而美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）則認為，這可能迫使美國總統特朗普（Donald Trump）和共和黨重新回到刺激計劃的談判桌上。

北半球進入秋季以來，隨着天氣的變冷，新冠肺炎疫情在美國和歐洲再次反彈，美國接連多日新增確診新冠肺炎病例超過8萬人，法國日新增新冠肺炎病例一度超過5萬人。德國從10月初每日新增病例不足6,000人已經增長到日新增1.8萬人以上。新冠肺炎病例的激增直接導致人們對歐洲和美國的經濟走勢陷入深深的擔憂。

最終10月28日，隨着法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理默克爾（Angela Merkel）先後宣布再次啟動全國封鎖、隔離措施，整個美國股市多日積累下的憂慮與恐慌情緒終於被刺破，同時被刺破的還有自9月份以來形成的美國經濟衰退放緩假象。

10月28日，美國道瓊斯工業平均指數下跌約943.24點，跌幅達3.43%；標準普爾500指數下跌3.53%，納斯達克綜合指數下跌3.73%。被稱為華爾街「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數更是飆升至40.28點，創自6月份以來最「恐慌」的紀錄。同時，美元流動性再次遭到哄搶。美元指數當日衝高0.6個百分點，金價收跌逾30美元，觸及9月28日以來最低點。而原油期貨價格也暴跌超過5%，創6月12日以來最低收盤水平。

新冠肺炎疫情可能再次失控，以及美國新一輪經濟紓困、刺激計劃的擱淺，已經讓美國經濟不堪重負。即使是美國一再採取美元放水的方式為美國股市進行輸血，也難以應對一而再再而三的疫情失控打擊，以及沒完沒了的美國政治拉布。

美國大選已經臨近最後時刻，特朗普在忙於拉選票，而美國經濟卻在新冠肺炎疫情的再次失控中陷入恐慌。圖為10月26日，特朗普在美國賓夕凡尼亞州參加競選集會。（AP）

「已經接近彈盡糧絕。」10月28日，美國紐約聯邦儲備銀行前行長達德利發表文章表示，即使聯儲局做得更多，也不會為經濟提供太大的額外支持。現在利率已經達到儘可能的最低水平，而且金融狀況極為寬鬆。

達德利認為，儘管聯儲局還可以做更多的事情，但是這些措施都已經錯過了關鍵的時點。例如聯儲局可以通過購買更多的美國國債和抵押貸款支持證券來壓低較長期利率，甚至可以把基準利率降到負值。但是目前美國股票價格高昂，信貸市場風險溢價極低，弱勢美元正在支撐美國的出口。這些使得聯儲局即使現在做得再多，也不會為經濟提供太大的額外支持。

現在美國的利率已經達到了一個較低水平。30年期抵押貸款的利率已經降到約為3%，如果再降低0.5百分點，甚至是降到負利率。那麼也不會帶來什麼不同的效果。較低利率帶來的刺激效應不可避免地會隨着時間消逝。而且降低利率將嚴重透支未來的經濟活動。

美國所謂的經濟衰退減緩和看上去還不錯的就業、消費、企業信心數據只不過是用海量美元和透支未來堆砌起來的泡沫和政客的謊言。

選前最後一周，拜登和特朗普在關鍵搖擺州展開魅力攻勢，點擊瀏覽大圖：

達德利坦陳，在美國，目前的貨幣刺激已經將債券和股票價格推至如此高的水平，以至於未來的回報率必然會更低。假設估值穩定，未來十年的預期股票收益率可能不超過5%或6%。這意味着10年期美國國債0.7%的收益率甚至無法彌補預期通貨膨脹率。其結果就是，人們必須增加儲蓄才能實現自己的目標，無論是安全退休還是供孩子讀大學。然而這樣做會使消費支出變得更少。即使人們現在不存錢，如此低的回報率也最終會造成未來巨大的損失。

達德利認為，聯儲局已經不能做得再多了，否則會適得其反。沒有一個國家的中央銀行願意承認自己「彈盡糧絕」。但遺憾的是，聯儲局已經非常接近這一處境。因此，現在，美國總統特朗普和國會必須認識到，美國未來的繁榮比以往任何時候都更依賴於政府支出計劃。

然而，出於政治的較量，美國經濟卻正在淪為美國政治的犧牲品。尤其是在美國總統大選的關鍵時刻，特朗普更沒有興趣收拾美國經濟這個「爛攤子」，從而給自己背上更多的包袱——在美國國債註定無法償還、虧損嚴重的情況下，一旦推出新一輪財政刺激計劃，中國必定拒絕購買，美國民眾和歐洲盟友也早已無力承受，最終受損的只有美國大資本的利益。這其實才是美國政治的底線，即使得罪選民也不能得罪背後的大資本集團。

10月18日，佛羅里達州邁阿密支持拜登的選民駕車呼喊口號。（Getty）

特朗普當然明白這個道理，而作為美國總統候選人的拜登（Joe Biden）當然希望在競選前，由特朗普來承擔這個責任。10月28日，美股暴跌後，美國國會眾議院民主黨領袖、美國眾議院議長佩洛西就在電視採訪中公開呼籲特朗普和共和黨重新回到刺激計劃的談判桌上，並提醒觀眾，特朗普「非常關心」股市。佩洛西稱「當他看到市場對病毒傳播作出反應，看到市場對我們沒有一項可以為經濟注入資源的協議的這一事實作出反應時，希望現在他能夠以嚴肅的態度回到談判桌上。」

有分析人士表示，相比於大型企業，偏向民主黨的華爾街的投行可能更希望新一輪刺激計劃的儘早出台。如果拜登最終當選下一任美國總統，由於權力交接耽擱，新一輪刺激計劃可能要被推遲到2021年1月。目前美國股市的暴跌是出於對疫情的擔憂，更是對特朗普選情的「逼宮」。