17國調查美國四大科技巨頭　各國為何對壟斷如臨大敵？

美國科技巨頭Google、Facebook和Twitter的行政總裁10月28日出席參議院聽證會，此次聽證會的主題是討論《通信規範法》第230條。Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Elliot Zuckerberg）認為，國會應該更新第230條，但Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai）在書面證詞中稱，對第230條的修改應深思熟慮。Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）則認為「 全面內容監管將加重壟斷」。

有關科技巨頭壟斷一事正在成為焦點。10月20日，美國司法部對Google提起反壟斷訴訟，美國聯邦貿易委員會（FTC）被曝最快11月針對Facebook在社交媒體的支配地位提起反壟斷訴訟。10月6日，美國國會眾議院司法委員會發布了長達400多頁的反壟斷調查報吿，稱Google、蘋果（Apple）、Facebook、亞馬遜（Amazon）——統稿為「GAFA」——處於壟斷地位。

亞馬遜行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）、蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）、皮柴和朱克伯格2020年7月29日首次集體出現在眾議院司法小組委員會的反壟斷聽證會上。（AP）

美國的盟友也在調查GAFA。10月12日有媒體透露，歐盟監管機構正在起草一份所謂的「黑名單」，將通過新規則抑制互聯網巨頭們的市場支配地位。以Google為例，有統計數據顯示，在過去四年，Google累計遭到27項反壟斷調查，罰款超過96億美元，其中來自歐盟的罰款便達到了93.9億美元。7月，意大利反壟斷部門對蘋果和亞馬遜展開調查，以評估這兩家公司在銷售蘋果產品和流行的Beats耳機方面是否存在壟斷行為。

澳洲9月宣布將調查Google和蘋果的競爭。兩個月前，澳洲起訴Google，理由是誤導消費者以獲取許可，使用其個人數據進行有針對性的廣吿宣傳。

日本公平貿易委員會10月19日宣布，將調查GAFA的壟斷行為。

不只是美歐日等國家，路透社透露，中國正準備發起一項反壟斷調查，以調查有關Google利用其Android移動操作系統的優勢扼殺競爭的指控。

Google在退出中國大陸後一直未能再次進入。圖為2019年8月2日，第十七屆中國國際數碼互動娛樂展覽會在上海開幕，觀眾在參觀Google的遊戲展台。（視覺中國）

路透社還報道稱，Google因涉嫌濫用其Android操作系統在智能電視市場的地位，在印度面臨新的反壟斷案。此案是Google在印度面臨的第四項重大反壟斷挑戰。有統計顯示，從2017年至2020年8月10日，GAFA在全球17個國家和地區至少遭遇84起反壟斷調查。

為何GAFA頻頻成為被調查的對象？如果從地緣政治層面來看的話，不足以解釋這種全球現象，畢竟美國也在對自家的企業動手。為何壟斷讓各國十分忌憚？

「壟斷」是經濟學中的一個術語。在西方傳統經濟學中，市場競爭備受推崇， 在競爭均衡下的價格和產量可以使得全社會福利最大化，同時滿足生產者利潤最大化和消費者效用最大化。

站在競爭對立面的就是「壟斷」，在西方經濟學中， 完全壟斷市場的產量低於完全競爭的均衡產量，壟斷價格則高於完全競爭的均衡價格，由此導致的全社會福利損失。因此，壟斷被視為是「有害的」，它是與資源配置低相聯繫的。

受這種經濟理論的影響，尤其是西方對壟斷企業都會比較警惕，甚至不惜下重手，比如美國，1911年，洛克菲勒家族的標準石油公司被分拆成34家公司，石油帝國解體；1945年，美國鋁業公司在經過8年訴訟之後被強行分拆，鋁業托拉斯就此終結；1984年，電信巨頭AT&T在經歷12年訴訟後分拆成八家子公司，電信巨無霸退出舞台。IBM和微軟雖逃過了分拆的命運，但也改變了此前的競爭戰略。如今，在Google被美國調查之際，有關分拆Google的聲音泛起。

在「自由」、「開放」的市場中，企業有土壤不斷做大做強，而又很容易走向一個「極端」——壟斷企業的出現。在這樣的情況之下，政府又會出手，以期維持競爭有序。這就意味着，沒有絕對的自由市場，也沒有絕對的政府放任不管。

政治與經濟是相互影響的，各國在「有效市場」和「有為政府」之間謀求一定的平衡，當「有效市場」變得「低效」時，政府會「有為」，當市場又「有效」時，政府會相對「無為」。