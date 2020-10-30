拜登堅持中國「競爭對手」標籤的三個原因

美國大選前一周，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」欄目播出了對美國兩位總統候選人特朗普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）的採訪。其中，該欄目主持人詢問拜登，哪個國家對美國構成最大威脅（biggest threat）。

拜登直言俄羅斯是美國最大威脅，因為俄羅斯破壞美國安全和聯盟。緊接着，拜登便補充說，中國是美國的最大競爭對手（biggest competitor）。拜登還說，美國如何處理與中國的關係，將看雙方是否只是競爭對手，還是最後在武力上有更重大較量。

9月份，拜登在美國有線電視新聞網（CNN）舉辦的市政廳會議形式活動曾提到，中國是美國真正的競爭對手（serious competitor），俄羅斯則是美國的「敵手」（opponent）。

拜登擔任副總統期間曾和中國最高領導人習近平密切交往，點擊查看大圖：

當時，拜登這一表態引發黨內擔憂。很多民主黨人認為拜登應該表現對華強硬的立場，即便從競選策略角度考慮，拜登也不應該示軟，因為當時的特朗普正在猛打中國牌，將中國視為「威脅」。選前最後一周，拜登仍然堅持這一立場，說明他並不擔心被特朗普貼上對華軟弱的標籤。

拜登這一說法並不新奇，符合自由派10年來總體上對中國的定位。他並沒有因為特朗普政府的「反華動員」而一味地將中國標籤化。現在拜登如此表態，可以從以下幾個方面分析。

第一，除了副總統候選人辯論曾多談外交以外，拜登和特朗普的辯論更多聚焦內政。而拜登的競選策略恰好是打內政牌為主，也就是選民關心的經濟、抗疫和醫療福利、種族關係等議題。拜登堅持對中國為美國競爭對手的定位，也反映出特朗普今年打中國牌的策略失敗了。

第二，在競選期間，拜登強調俄羅斯的角色，恰好可以將焦點拉回過去4年特朗普執政期間的爭議，比如通俄門。而且，美國情報部門最近也公布了俄羅斯正干涉美國大選的消息，特朗普淡化俄羅斯威脅，只會讓他處於輿論的風口浪尖。

10月22日最後一場大選辯論，拜登和特朗普就「在華商業利益」交鋒。（AP）

第三，拜登要和特朗普政府及右翼推動冷戰、和中國脱鈎的手法劃清界限。如果自己當選並執政，美國對華關係必然要有所調整。而在對華關係定位方面，拜登必然要採取自由派的那一套，即注重競爭的同時也開展合作。

當然，自由派對中國的定位一定程度上也是一種文字遊戲。前總統奧巴馬（Barack Obama)2012年競選連任時曾將中國定位為對手（adversary），但他當時也提到，如果中國遵守規則，也是國際社會中潛在的合作伙伴（potential partner）。當時奧巴馬的對手羅姆尼（Mitt Romney）也視中國為夥伴。

其實，無論美國總統候選人給中國貼上何等標籤，都改變不了當前中美關係走向戰略對抗的現實。而和特朗普政府相比，拜登如果上台，也會在經貿、科技和價值觀層面展開同中國的博弈，只不過手法上更注重規則的制定、話語權的爭奪以及盟邦關係的強化。