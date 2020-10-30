蓬佩奧亞洲五國行的「敗筆」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月30日訪問越南後，他此次亞洲五國行吿一段落。在臨近大選前不到兩周的時間，蓬佩奧仍高調出訪實屬罕見，尤其是他在訪問中臨時增加了對越南的正式訪問更被認為是打破慣例。

蓬佩奧此次訪問也算是收穫頗豐。他訪問印度期間，與印度方面舉辦了「2+2」年度會議，之後，雙方簽署了旨在擴大互換信息渠道的「基本交換與合作協定」（BECA），加上2016年和2018年分別簽署的 「後勤安全協議」、「通信、兼容與安全協議」，美國與印度的關係在特朗普（Donald Trump）任內得到了進一步提升，甚至外界稱之為步入「準盟友」階段。

蓬佩奧此次訪問斯里蘭卡是10多年來首次到訪的美國國務卿，他提出要為後者提供4.8億美元的援助。同樣，他也是幾十年來首次到訪馬爾代夫的美國國務卿，另外一個「突破」是美國將在馬爾代夫開設大使館。

蓬佩奧在大選前訪問亞洲的情況，他還紀念了20名加勒萬河谷陣亡的印度士兵，點擊大圖瀏覽：

蓬佩奧在與印尼外長會晤時提到期待與「印尼以新的方式共同合作，確保海上安全，保護（南海）這一世界上最繁忙的貿易路線」。

不論是美印簽署軍事協議還是美國加強了與南亞小國之間的關係，抑或是美國與印尼和越南兩國之間的交流，都可以稱之為成果，甚至是有突破性意義的成果。對蓬佩奧來說，這些結果是值得肯定的。

但蓬佩奧此次亞洲五國之行極力營造反華的形象是其訪問最大的敗筆。

在印度，蓬佩奧稱要「挫敗中國構成的威脅」，到斯里蘭卡，他又稱「中共是一個掠奪者」，在馬爾代夫，他稱「中國侵犯馬爾代夫主權經濟區，破壞環境和非法捕魚」，在印尼，他呼籲「守法國家要拒絕中國在南海的主張」，並指責中國的治疆政策。

各方並沒有明確站隊蓬佩奧，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）和防長辛格（Rajnath Singh）並未點名中國。斯里蘭卡外長古納瓦德納（Dinesh Gunawardena）強調，斯里蘭卡將始終保持中立的外交政策。印尼外長蕾特諾（Retno Lestari Priansari Marsudi）表示「域內國家都必須遵守海洋法公約，避免製造衝突」。

蓬佩奧指責中國已經不是新聞，接受媒體採訪、訪問歐洲和日本等國，言及中國必稱「威脅」。如今，在訪問亞洲五國時，他還是如此。

但蓬佩奧在這個時候還在宣揚對抗中國，時機並不合適，現在屬於美國大選前的「垃圾時間」，美國外交政策乃至對華政策都有很大的不確定性，跟隨美國對抗中國並不見得是一件好事。

中美圍繞南亞和東南亞的博弈不斷上演，點擊大圖瀏覽：

再者，蓬佩奧訪問的亞洲五國基本都與北京保持了一定的關係，中印雖有邊境對峙，但兩國仍強調「對話」、「克制」，如斯里蘭卡和馬爾代夫這樣的南亞小國，中國與之合作，尤其是藉助「一帶一路」，早已趕在美國之前。與中國在南海直接對抗，這恐怕不是印尼和越南的優先選項，過去幾年都是說明。

蓬佩奧將訪問他國當成了宣揚自己主張的平台，尤其是渲染中國威脅的平台。他現在只管自己把話說出去，卻不顧忌站在一邊的外交官是如何想的，引發對方的共鳴已經不在他的考慮之內了。

特朗普第一任期即將結束，蓬佩奧作為國務卿的時間也許寥寥可數。蓬佩奧可以說是「忠心」執行特朗普的政策，這是他在白宮的生存之術。特朗普需要他反華，他便將反華進行到底，到此時，他也未曾有所收斂。

當回顧特朗普第一任期或者任內對華政策時，蓬佩奧的反華角色非常之鮮明，他將反華做到了極致。《華盛頓郵報》兩次刊文評價「蓬佩奧是史上最差國務卿」，稱其將美國外交推入死胡同。這位美國國務卿給中美關係留下的最大烙印就是「對抗」，或許也可以說他是史上對華表現最差的國務卿了。