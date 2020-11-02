美國大選2020｜大選最後衝刺　特朗普團隊推最強移民牌

在美國大選（US Election）即將登場之際，白宮高級顧問史蒂芬・米勒（Stephen Miller）接受了美國全國廣播公司NBC的採訪，並表示如果特朗普總統得以連任，他會加速限制非法移民的政策。

這位美國總統特朗普（Donald Trump）的高級謀士，生於1985年，只有35歲。自特朗普執掌白宮以來，就被任命為三位高級顧問之一。在本次美國大選中，米勒也身兼特朗普競選團隊的顧問。他的政治傾向為極右，在移民問題上持強硬立場。

在10月初，特朗普和一些白宮高級官員集中感染新冠（COVID-19），米勒也是其中一員。

米勒概述了四項具體措施：限制避難申請；懲罰並取締「避難城市」；擴大所謂的旅行禁令，對簽證申請人進行更嚴格的篩選；對工作簽證施加新的限制。

與此同時，美墨邊境牆的部分工程即將竣工。據《紐約時報》10月30日報道，美國國土安全部（DHS）的領導層在26日，於30英尺高、黑色的鋼護柱下面開會，宣傳特朗普總統400英里長的邊境牆即將在一周後竣工。

上述兩個消息，出現在大選前最後時刻。目的很明顯，就是特朗普在大選最後關頭，再把移民問題炒熱，吸引那些還在「搖擺」的選民的支持。

2020年6月3日，特朗普視察美國亞利桑那州聖路易斯的墨西哥邊境牆，並與邊境巡邏隊負責人斯科特（Rodney Scott）交談 （Reuters）

「法律與秩序」是特朗普的核心執政理念，也幾乎每天出現在他的推特（Twitter）發言中。特朗普認為，在移民問題上，要嚴格按照法律規定來處理。限制合法移民，抓捕、懲罰和遣返非法移民。

在任上，他簽署了一份「阻止外國恐怖分子入境美國」的行政命令，限制七個國家的公民入境美國。巧的是，這七個國家都是以穆斯林為主要民族的國家；對於組成了大部分非法移民的群體，拉美人民，也加強了打擊；他更是在美墨邊境建牆，阻止非法移民湧入。

特朗普曾責罵墨西哥的非法移民「不是強姦犯就是毒販」，另外指責非法移民佔用美國基礎設施、搶奪美國工人的就業機會、提高美國社會犯罪率等。這些主張贏得了白人藍領階層，尤其是在鐵鏽帶的選民。在8個鐵鏽帶的州中，有6個投給了特朗普。

美國大選2020：圖為美國現任總統特朗普10月30日在明尼蘇達州一個造勢活動上發表演說。（AP）

移民問題曾是美國2016年大選時的熱門問題。根據皮尤研究中心在那一年7月份的調查，在選民最關心的十大議題當中排第六。約有70%的選民表示，移民問題是他們考慮投票給哪位候選人的重要因素。而特朗普的支持者，比起希拉里（Hillary Clinton）的支持者，更關心移民問題，比重分別為79%和65%。

今年，在新冠疫情的籠罩下，有更多的美國人民對於限制入境表示支持。公共議程（Public agenda）、今日美國（USA Today）和益普索（Ipsos）的聯合民調顯示，不論政治光譜如何，大部分美國人都支持《兒童入境者暫緩遣返》計劃，以及臨時的入境限制措施，以防止新冠病毒的蔓延。

在人民支持入境限制的情況下，特朗普「趁熱打鐵」，想要再贏得一部分還未投票的，藍領工人階層選民的支持。但是，今年大選選民關注的焦點依然是新冠肺炎疫情及經濟和醫療等話題，特朗普此時熱炒移民話題完全符合他保住基本盤的競選策略。目前，已經有9,160萬選民已經投票，數量史無前例。在大選即將塵埃落定之際，此時打非法移民牌不見得有效。