美國大選2020｜選前一刻拜登勝算高　特朗普能否再現四年前逆轉？

萬眾矚目的美國總統大選就是明日（11月3日）。由於疫情嚴重，多州延展了提前投票的時長及放寬郵寄選票的標準，且此次大選意義重大，兩黨選民高度動員，提前投票人數史無前例超過九千萬人，說不定在大選正日之前，不少州就已經分出了勝負。從民調來看，民主黨總統候選人拜登入主白宮的幾率頗大，不過11月3日當天未必能有清晰結果。

從全國整體範圍來看，根據民調機構FiveThirtyEight11月2日的數據，總統特朗普的支持率雖然在最後兩周有所上揚，但依然落後對手近9個百分點，輸掉普選票似乎幾無懸念。至於特朗普是否能複製四年前的成功模式，即輸掉普選票、但通過微弱優勢拿下關鍵搖擺州從而在選舉人票取勝，目前看來也機會較小。

如果特朗普要贏，他需要先保住兩個出現明顯鬆動跡象的傳統紅州，德州（Texas）和喬治亞州（Georgia），再奪下調稍微領先的搖擺州俄亥俄州（Ohio）。此外，他仍然面臨四個關鍵州的艱難挑戰，即佛羅里達州（Florida）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、北卡羅來納州（North Carolina）和亞利桑那州（Arizona）。目前他在這四個州民調落後2個百分點至5個百分點不等，而他很可能需要同時取得這四個州，才能越過270張選舉人團票的門檻，取得勝利。的確，特朗普也有可能轉而攻取拜登領先優勢超過8個百分點的威斯康星州（Wisconsin）或密歇根州（Michigan）獲勝，不過此機會相當渺茫。

FiveThirtyEight認為，特朗普並非沒有獲勝的概率，不過僅在11%左右，他很可能繼老布殊之後成為又一位「單屆總統」。

特朗普11月1日赴喬治亞州拉票。（美聯社）

三大原因致選舉艱難

特朗普此次爭取連任如此艱難，有三個主要原因，首先，他的票倉出現了一定流失，包括長者和市郊女性；二是多個傳統紅州的人口年齡和種族結構正朝有利於民主黨的方向發展；最後則是民主黨的超高投票熱情，他們一掃四年前的投票冷感，來勢洶洶。

從特朗普的選民流失說起。目前，美國有超過23萬人因新冠肺炎病歿，其中八成為65歲以上的長者，對特朗普抗疫不力的埋怨情緒在他們之間廣泛蔓延。據統計，特朗普上次大選時在長者群體中擁有9個百分點的優勢，而今情況調轉，根據《紐約時報》與錫耶納學院（Siena College）10月20日發表的民調，拜登佔了10個百分點的上風，有些更樂觀的民調甚至給出了20個百分點以上的絕對優勢。

除長者外，特朗普也失去了部分市郊女性的「芳心」，儘管他在集會中大聲疾呼，「市郊女性，請愛我好嗎？」但這可能已來得太晚。四年前，特朗普在市郊選民中獲得47%的選票，希拉里僅為45%。而今，跨黨派組織「民主基金會」（Democracy Fund）指出，拜登在市郊選民中有10個百分點的優勢，其中主要推力來自女性——54%白人市郊女性支持他，較特朗普陣營高出9個百分點。

部分市郊女性遠離特朗普，可能是對他治下分裂混亂的社會感到不安。密歇根州的戈德曼（Lori Goldman）此前一直對政治冷感，但現在她挨家挨戶為拜登拉票，「迫切感到美國的民主就在自己手中」。密蘇里州堪薩斯市郊的母親列根（Claire Reagan）則是受夠了特朗普的粗鄙言行，她不願在孩子面前打開電視，「以免孩子學到總統說話的方式。」

密歇根州郊區女性Lori Goldman為拜登挨家挨戶拉票。（美聯社）

長者和郊區女性支持度的下降，對特朗普在各州選情造成不同程度的衝擊，尤其是在長者群體龐大的佛羅里達州和賓夕法尼亞州。他四年前在這兩個州險勝，目前則分別以約2個百分點和約5個百分點落後於對手。如果無法翻盤奪下這兩個州，他的總統生涯很大機會將就此止步。

另外，多個傳統紅州的年輕人和少數族裔快速增加，這讓共和黨大本營德州和喬治亞州出現鬆動之餘，更可能讓北卡州和亞利桑那州直接翻藍。例如德州過去四年間迎來了至少200萬外地移民，不少是從加州、紐約州等藍州而來，本地也有80萬拉丁裔在這四年內跨過18歲成為選民。而根據「拉丁裔決定」（Latino Decisions）研究機構10月27日的數據，全國68%拉丁裔都支持拜登。一旦特朗普丟掉上述一州或幾州，都將在共和黨內產生震動，如果丟掉的是德州，那就更是一場大地震了。

最後，民主黨人此次擁有超高投票熱情。四年前，他們或是不滿意候選人，或是根本沒料到特朗普有勝算，許多人放棄投票，這讓希拉里在幾個中西部州意外翻車。例如在密歇根州，光是最大城市底特律2016年投票的民主黨人就比上一屆減少了6萬人，而特朗普最終在該州以1萬票微弱優勢取勝。而此次民主黨吸取了教訓，高度動員起來，這也讓特朗普難以再次拿下威斯康星和密歇根這兩個本就傾向民主黨的搖擺州。

密歇根州民眾11月1日歡迎拜登及奧巴馬到來。（美聯社）

民調模型改進 應更準確

在上述三重原因的疊加之下，拜登有近九成可能性能入主白宮，民主黨奪下參議院的可能性也隨之高漲。根據FiveThirtyEight的數據，現有47席的民主黨，有75%的可能性奪下參議院掌控權。一旦同掌白宮和國會，民主黨預計將迅猛推動一系列政策，例如推進防疫政策以及經濟紓困案、優化最高法院大法官提名程序（甚至是直接加設大法官人選）等等。

民主黨也有一定可能性只贏得總統但未將參院翻藍，這將導致美國迎來府院無法達到共識的艱難時代，總統的施政能力將受到束縛，難以改革特朗普治下暴露出的憲政危機，整個社會前景將更不明朗。此外，亦有很小可能性出現特朗普意外勝選但共和黨失去參院的情況，這同樣會導致總統陷入難以成事的坡腳鴨境地，民主黨恐將與白宮陷入比過去四年更加激烈的鬥爭之中。

當然，以上所有的分析，都是基於民調較為準確的基礎上。此前，由於民調機構在預測脫歐公投和2016年大選的兩次大翻車，讓外界對民調的信任度跌至谷底。但這次，民調機構吸取了教訓，加入了上次忽略的「學歷」因素。四年前，大批無大學學歷的選民倒向特朗普，忽略了相關因素的民調機構未能捕捉到這一跡象，從而給了希拉里更樂觀的估計。在改進模型之後，民調的結果應該更為準確。

拜登此次民調優勢更為鞏固的又一關鍵，就是「未決定選民」（undecided voters）比例明顯降低。民調機構莫寧咨詢（Morning Consult）指出，上次大選在選前最後一周仍在11%的未決定選民，其中多數人最終投票給特朗普，而現在同一時間節點，這一群體比例僅佔3%，對民調結果帶來的不確定性也隨之減少。

一旦民主黨僅贏下總統，而未奪下參議院，執政能力將大打折扣。（美聯社）

當天定無結果出爐

值得注意的是，大選結果此次斷然不會在11月3日當天揭曉，而是需要好幾日（甚至更長時間）才能塵埃落定。在俄亥俄州、佛州、北卡州和亞利桑那州，從大選前幾周就開始點算提前投票，這四州可能在剛開票之時均倒向拜登，而在之後點算大選正日投票時逐漸翻紅。另一邊廂，在拜登勝選幾率較大的密歇根州，則是直到大選正日才開始點票，因此該州可能最初呈現出傾向於特朗普的結果，此後則隨着郵寄選票的清點逐漸轉藍。

還有一種局面異常膠着的可能，即拜登不幸同時失去佛州、北卡州、亞利桑那州這三個關鍵搖擺州，雙方各持259張選舉人團票，等待賓夕法尼亞州一錘定音。而該州直至選舉當天才開始點票，且會點算11月6日之前收到的所有合規郵寄選票，這意味着最終結果可能到11月6日或之後才能出爐。不過該州表示，會採取郵寄選票和當場投票輪流清點的方式，以防止結果出現較大波動。如果雙方最後票數差異極少，則可能會重演2000年的持久拉鋸戰，需由最高法院介入。

較為漫長的點票過程對雙方陣營都是一種煎熬，期間甚至可能出現關鍵州選民對於結果翻轉不認賬的情況。例如在密歇根州，如該州在點票過程中「由紅翻藍」，特朗普可能對該州民兵團體喊話，讓他們上街包圍選舉辦公室，「保衛選舉結果」。這並非完全是在危言聳聽，畢竟，在2000年總統大選的點票風波期間，佛州邁阿密戴德縣在重新計票時爆發了暴亂，幾百共和黨示威者試圖闖入計票辦公室，最後當局決定就此中止重新點票。這樣的場景有可能在今次重演。

當然，此次大選結果也可能迅速變得清晰，但凡特朗普沒能拿下佛州，或是甚至丟掉德州和喬治亞州，他的總統生涯幾可直接畫下句號，共和黨也隨之陷入危機，必須好好反思黨派未來的出路了。