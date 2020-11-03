2020美國大選（US elections）是拜登（Joe Biden）平生第三次參選總統，乘着泛藍陣營打倒特朗普的團結和熱情，向白宮作最後衡刺。 但「打倒特朗普」只是第一步，民主黨真正的使命是如何藉此次大選重新整合黨內、推進革新議程，做好引領未來美國發展的戰略佈局。

只屬當下的掌舵人

拜登的閱歷、秉性、溫和政治立場，以及黨內外人脈資源，尤其是在非洲裔選民當中的威望，都讓他比其他黨內人選更有勝算。但今天美國社會不光需要一位 「妥協者」，更需要一位 「改革者」。妥協是為了在僵化的兩黨制當中尋找合作空間，達成共識；改革則是讓美國順應社會潮流和科技革新，迎接國內外的新挑戰。拜登作為奧巴馬時代的副總統，不但曾負責過牽線國會、彌合兩黨分歧，而且還參與了多項改革議程的擬定，確是此刻最合適的民主黨總統人選。

然而，這個最合適的人選也凸顯了民主黨未來即將面臨的挑戰。今年的總統初選中，女性、非裔、亞裔、同性戀等背景各異的候選人已呈現出民主黨多樣化的特點。在眾議院選舉中，民主黨也推出多位年輕候選人，其中不乏非裔和同性戀。在此，拜登這個年老白人溫和政客，似乎與新一代的民主黨顯得格格不入。拜登對此也了然在胸，在接受提名之際已將自己定位為「過渡型」領袖。

民主黨總統初選種子選手同框，包括華裔企業家楊安澤（Andrew Yang，下排，右二），布隆伯格（下排，左二）、前副總統拜登（Joe Biden，上排，右一）和另一位在提前選舉州頗得民心的參選人桑德斯（Bernie Sanders，上排，右二）。（Reuters）

倘若拜登成功進駐白宮，民主黨便即要面對新老交替的抉擇，特別是在政府主要官員的任命之上。現在民主黨領導層的特點是年老、白人、富有且比黨內基本盤更為保守，眾議院和參議院民主黨領袖都在70歲或80歲以上，實有必要提拔中青代精英擔當要職。相較於共和黨方面在國會和行政部門蓄勢待發的中青代保守派精英，比如魯比奧（Marco Rubio）、蓬佩奧（Mike Pompeo）、瑞恩（Paul Ryan）以及黑利（Nikki Haley）等，民主黨依然沒有明顯的壯年中堅接班梯隊。

從拜登選擇橫跨亞非兩裔、現年56歲的賀錦麗（Kamala Harris）擔任副手也能看出，民主黨老人已經開始「交班」。但此新人接班的速度與幅度是否足夠，則還要看拜登若然勝選後能否敢於用人。

民主黨新星AOC介紹她大力倡議的「綠色新政」。AOC的極高人氣，甚至令到不少媒體視她為2024年美國總統大選的有力人選。（Getty Images）

黨內整合仍是一大挑戰

另一方面，未來民主黨領導隊伍的建設，也不能忽視進步派力量和訴求。相比較思維保守、畏縮不前的老一代民主黨人所注重的漸進式變革，黨內進步派尋求的則是根本性變革。

目前，一些進步派理念逐漸由邊緣走向中央，成為黨內主流。從民主黨2018年奪得眾議院開始，全民醫保、綠色新政（Green New Deal）和免費大學教育的理念在黨內比以前更受歡迎。而今天左翼代表桑德斯（Bernie Sanders）等與拜登的通力合作也使民主黨遠較四年前團結。可是，這種團結是短暫的，可說是為了「推倒特朗普」的權宜之計。若拜登勝選，分裂必起。

雖然桑德斯團隊有參與拜登政網的設定，但最後綠色新政、以及廢除私人醫保等左翼政綱也未能入局，對於進步派主張的大麻醫用和娛樂用途的完全合法化、免費公立大學教育、終結化石燃料補貼等主張，黨綱也是含糊其辭。可見未來民主黨政策路線之爭將會持續，要靠拜登着力調和、整合。

美國大選2020：美國民主黨總統候選人拜登與前總統奧巴馬10月31日在密歇根州底特律出席競選活動。（Reuters）

民主黨不能續走奧巴馬路線

如今，拜登的競選口號強調美國的價值觀，甚至「靈魂」，屬民主黨傳統務虛做法。民主黨如果能夠掌權，首要注重的也應該的「人民訴求」，即奧巴馬時代就尋求的變革路向。

民主黨同僚都將拜登形容為「改革者」，而非桑德斯那樣的「革命家」。在反全球化和民粹主義的背景下，改革者似乎也更能落實變革。畢竟，面對特朗普執政留下的亂局，革命不符現實，只會愈加分裂美國。

拜登如果上台，民主黨首要任務是清理特朗普留下的爛攤子，包括控制疫情、恢復經濟、彌合種族分歧，改善美國形象，重拾民眾對政府的信任。就變革而言，拜登將採取漸進策略，比如推出公營醫保為民眾提供更多選擇、以綠色理念推動基建及能源政策等，卻不會進行取消私營醫保等桑德斯左翼政綱。

這種漸進主義當然也是民主黨「人氣王」奧巴馬所謹守的策略。然而，今天的時代背景與2008年已遠不一樣，而希拉里2016年的敗選有部原因也是因為時代已改、民主黨支持者不滿奧巴馬8年執政未能帶來巨變。到了2021年，一直高舉「我的朋友奧巴馬」的拜登須有自己的理念、自己的方案和符號，敢於開出新路，才能帶領民主黨和美國走進新時代之中。

Joe Biden understands that a $7.25 minimum wage is a starvation wage. When he is president, 40 million Americans will get a much-deserved pay raise to $15 an hour. pic.twitter.com/fVdkWlKJvQ — Bernie Sanders (@BernieSanders) 2020年10月24日

未來四年重在兌現

要想做到這一點，政綱就不應該再成為「空頭支票」，尤其是在實現全民可負擔醫療、提高全民基本收入（如到2026年時薪15美元）、減少警員執法暴力、保障種族平等和少數族裔權益、實現環境、教育、司法和社會等領域的公平與正義。更進一步的，還有落實高達二萬億美元的氣候變化兼創造就業計劃、對社交媒體互聯網企業的新時代監管框架，對特朗普減稅的調整（如將企業稅率從21%提高至28%），以至於完善對華爾街的規管，扭轉特朗普任內的去規管法令。

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地圖中的美國：這究竟是怎樣的國家？

這些都需要民主黨展現魄力，盡量以立法處理，而非以總統行政命令作「方便之舉」。為此，民主黨還應持中地展開「政改」討論，包括參議院拉布制度、聯邦法官任命制度，甚至全美選舉制度等，不要如共和黨般只顧操弄只得數年限期的權力，而該集中於如何讓美國的政制一方面更有代表性，另一方面也更有效。這種遠見要排除一味地左翼化，而是要從國家層面、跨越政黨隔閡，尋找共識。

如果民主黨成功藉「反對特朗普」勝出，這是「先破後立」之破。破，只是手段；立，才是目標。掌權後的民主黨必不能忘記這一點。

上文節錄自第238期《香港01》周報（2020年11月2日）《民主黨不能只破不立》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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