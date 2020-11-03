美國大選2020｜為何中國國民普遍盼望「川建國」連任？

美國總統大選（US Election）結果即將揭盅，不僅美國國內，國際社會也是對大選結果翹首以盼。一些與特朗普私交甚好的領導人，例如以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）、巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）等，可能正暗中為他加油鼓勁。德、法、加等美國傳統盟友，則在過去四年受夠了特朗普的變化無常，無疑更樂見拜登當選。

至於中國內地的取態，許多人可能直覺式地認為，中國迫切希望拜登入主白宮，但事實上，內地希望特朗普連任的呼聲才更高。

的確，特朗普在過去四年對中國窮追猛打，在經貿、科技、外交和人文交流上尋求「脫鉤」，並要求其他各國「選邊站」，不僅導致中美關係降至谷底，也讓世界憂慮新冷戰時代的到來。倘若白宮明年1月能迎來被普遍視作「親華」的拜登，中方或許至少不必日日擔心華府會突然發難。

但在許多國內民眾心中，中國正在不斷崛起，遲早將發展至與美國並肩甚至超越對方的程度，中美無論如何都「必有一戰」。此前，美國小布殊（George W. Bush）時代初期本已開始聚焦中國，唯因「9・11」事發方才轉向反恐戰爭，奧巴馬時代在此基礎上更忙於金融危機，中國的戰略機遇期由此平白多了十餘年時光。在此期間，中國國民生產總值（GDP）翻了近三番，躍至世界第二大經濟體，就算四年前是希拉里當選，美國也勢必對中國更加警惕，畢竟她才是當年奧巴馬政府「重返亞太」戰略的主要推手。

而比起像講究策略、通過跨太平洋夥伴關係協議（TPP）等多邊組織迂迴圍堵中國的民主黨人，一個做事莽撞、缺乏謀略的特朗普似乎更符合中國利益，這也是網友戲稱特朗普為「川建國」的原因。

一香港餐廳電視屏幕上同時播出關於特朗普和習近平的新聞。（美聯社）

連任將激化社會矛盾

從美國國內來看，特朗普連任將使得國內矛盾加劇，他四年的政治遺產或許能被撥亂反正，但若執政八年，就將勢必造成不少無法逆轉的損害。

首先，無論特朗普通過何種方式當選，都將導致民主黨群情激蕩。若他並非堂堂正正通過選舉人票當選，而是通過最高法院偏袒性的判決、亦或是靠着州議會強行自行指定選舉人團的方式獲勝，左翼激進人士可能走上街頭示威，引發右翼民兵回擊，美國社會可能因此陷入長達數周甚至是數月的混亂。

此外，特朗普放任無為的抗疫政策將繼續對國民健康造成極大風險，他顯然將所有希望寄託在疫苗和療法上，希望病毒「能奇跡般的消失」，然而目前疫苗效用尚無定論，也不存在藥到病除的萬能藥。特朗普期盼「機械降神」（Deus ex machina，也譯作天外救星）的態度只會導致病毒蔓延速度更加失控。美國傳染學家福奇7月曾警告的每日新增10萬人感染已經成為事實，這將進一步考驗美國醫療體系，紐約市4月裹屍袋供不應求的慘況可能再次重演。

市場也將對經濟復甦缺乏信心，例如在美國新增案例飆升的上周，道瓊斯指數當周累計下跌6.5%，創下3月以來最大跌幅。即便國會終於通過姍姍來遲的紓困計劃，對市場的刺激效果也終會在失控的疫情前消解，畢竟疫情不同於2008年的金融危機，不是不斷「放水」消除流動性危機就能解決的，最後可能只是進一步加高了危如累卵的債務。而特朗普大刀闊斧地減稅政策，使國庫較為緊絀，讓下屆政府尋求收支平衡更加艱難，也使下一任缺乏板斧進行醫療、教育改革，導致相關問題越發積重難返。

猶他州的拜登支持者和特朗普支持者10月7日在總統第一場辯論前發生衝突。（美聯社）

總而言之，特朗普若能連任，美國國內將面臨更嚴峻的社會撕裂，疫情將進一步失控，經濟復甦越發乏力，這些問題都將讓白宮忙得焦頭爛額。而中國或許可獲得新的喘息時機，發揮早已控制好疫情的優勢，鞏固穩定的生產環境，吸引全球資金流向平穩的中國市場。

連任將進一步使盟友離心

從國際角度來看，特朗普政府「美國優先」的外交理念，使得美國與多個傳統盟友屢生齟齬，這給了中國「乘虛而入」的機會。以美歐關係為例，美國執意退出《巴黎氣候協定》和世界衛生組織（WHO）等一系列多邊機構，讓歐盟大為不滿；特朗普反覆施壓北約各國履行軍費承諾，也讓北約成員國之間關係緊張，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）更形容北約已腦死亡；美歐過去四年間多次爆發的關稅一度讓雙邊關係劍拔弩張；美國不斷擴大制裁，阻撓連接德國和俄羅斯的天然氣管道「北溪-2號」（Nord Stream II）落地，加深了美德關係裂痕.......再加上特朗普鬆懈抗疫的態度，讓歐盟多國對美國的好感度跌至谷底。

如果特朗普再次連任，美歐將無疑越發離心，也給了中歐更多合作的機會和空間，例如美國今年5月對世衛組織撤資之後，中歐均加強了對世衛的支持；再如美國去年年底故意癱瘓世界貿易組織（WTO）終審判決機制後，中歐等國合作設立了新的多邊上訴機制。此外，中歐還預料將在遏制氣候變化和加強經貿合作等方面越走越近。中國可以通過展現出與美國不同的穩定領導形象，吸引歐盟國家進行更加緊密的合作。而一旦是拜登上台，他將致力於修復與盟友的關係，以及重樹普世價值引導者的地位，這可能會對中國形成更大壓力。

去年年底的北約峰會上，北約秘書長斯托爾滕貝格給特朗普指方向。（美聯社）

暴露民主制度弱點

從中國的角度出發，特朗普政府在過去四年對華為等企業的圍堵，暴露出中國科企仍處於供應鏈下流、未掌握核心技術的尷尬不足 ，也堅定了中國政府加強科技創新能力的意志和決心，在日前落幕的十九屆五中全會上，「科技自立自強」就被提升到了「戰略支撐」的程度，反映了中國擺脫關鍵技術受制於人的決心。可以說，特朗普政府的圍堵加快了中國產業升級、優化經濟結構的速度。

最重要的是，特朗普的執政向世界展現出民主制度的弊端——他2016年的當選就體現了美國的「選舉人團」制度未能反映出多數人的意見，反而成就了「少數人的暴政」；共和民主兩黨之間的醜陋黨爭，將黨派利益置於一切之上的做派，也體現出民主制度低效的一面；共和黨仗着參議院優勢，將3個保守派大法官送入最高法院，並將200多個保守派法官送入聯邦各級法院，對未來幾十年的法庭生態產生影響，這也在某種程度上體現了美國司法獨立的虛偽性。再加上疫情期間，聯邦政府和各州政府各自為政，缺乏協調統一的抗疫政策，體現出民主制度在應對危機時難以「集中力量辦大事」的弱點。

美國藝術家Suzanne Firstenberg10月28日以白旗紀念美國新冠病亡人數，當時美國有225,792人病逝。（美聯社）

而相比之下，中國龐大的官僚機構雖然前期出現怠政情況，但在中央政府意識到事態嚴重性後，聽取了科學家的意見，迅速地做出了封城措施，同時動用全國各地的醫療資源支援武漢，展現出強大的行動力，最後以全國停擺一個半月的代價，控制住疫情，也為此後經濟較快復甦打下基礎。

可以說，在新冠疫情這場百年一遇的天災前，中國和西方之間的抗疫成果對比，破除了民主制度必然更加優越的迷思，也讓中國民眾更加團結。正如中國國家主席習近平在9月表彰抗疫衛生工作者的活動中表示，「中國抗擊新冠肺炎疫情鬥爭取得重大戰略成果，充分展現了中國共產黨領導和我國社會主義制度的顯著優勢。」

總體而言，特朗普過去執政四年，加劇了美國國內矛盾，消耗了國際影響力，展現出民主制度的諸多弱點，也讓中國更加明確了未來發展方向。在許多觀察人士眼裏，特朗普四年前的當選已經象徵着美國國內危機的集中爆發，再度連任更將意味著美國國運正在走下坡路。是以，中國有大量民眾希望「川建國」同志能拿下第二個任期，這或許源於狹隘的民族情結，錯誤地認為中美只有敵我關係，卻也不足為奇。