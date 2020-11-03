藍綠調整對美戰略思路　仍是在以台灣為賭注

美國大選（US elections）投票在即，各項主要民調仍顯示民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）勝選的機率高過於特朗普（Donald Trump）連任，而台灣身為全球極少數明確支持特朗普連任的地方，近日也似乎終於要開始為拜登可能的勝選預作心理準備了。

讓台灣政壇重新思考的契機並不是學者建言，而是現實使然。近日，美媒《華盛頓郵報》披露，2020年5月20日蔡英文第二任就職典禮上，美國民主黨政要的致賀影片遭到刪減、同時保留更多畫面給共和黨，造成民主黨相當不悦，台灣官員還得私下道歉。

而這則新聞出現的時間點，是在拜登10月22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書台媒聯合報系旗下《世界日報》後不久。接二連三的事件也引發台灣社會更多關於對美政策討論。

綠營高層開會談「爭取美國跨黨派持續支持」

蔡英文10月31日召開了高規格的「國安高層會議」，表面上是針對「中國軍事威脅與區域安全、持續深化台美關係、穩定兩岸關係、國內政經穩定及安全、未來經濟發展」這五個面向進行討論，實際重點顯然擺在了台美關係上。

5月20日，台灣第15任總統蔡英文（左）、副總統賴清德（右）就職典禮上，美方政要的祝福頗受矚目。（台灣總統府）

根據會後公布的紀錄，蔡英文提到「台美關係是我國外交工作的重中之重，無論選舉結果為何，持續深化與美國共和黨及民主黨之關係，爭取美國跨黨派持續對民主台灣的一致支持，就是我們推動台美關係發展的首要目標」，她更強調，「台灣和美國是理念和價值的同盟，相信未來台美關係會在既有互動合作的基礎上，持續鞏固深化，不會受到任何變量的影響」。

這一句「不會受到任何變量的影響」，可謂呈現了蔡英文一貫的「勇敢自信」，但是此前過度傾斜到共和黨與特朗普陣營，未來若是拜登當選還能如何轉圜，確實不無疑慮。一個徵兆就是，在前述華盛頓郵報的報道中，清楚指出台灣駐美代表蕭美琴目前無法接觸到拜登團隊的核心成員。

在野藍營又提「等距」、「親美」

至於國民黨，雖沒有像民進黨一樣明確支持特朗普與共和黨，而仍延續既有的對外戰略思維，但實際上受到在野黨身分的制約以及該黨中央權力的轉移，這些思維也發生了質變。

蔡英文（中）10月31日召開國安高層會議，討論五大面向議題。（台灣總統府）

國民黨主席江啟臣11月1日針對蔡英文召開的國安高層會議表示「台灣所有對外關係、外交運作應秉持適當的等距關係，對他國的內政及選舉不應有太多置喙跟着墨，維持『穩定、客觀、中立、等距』關係，才是最有利的立場」。

所謂的「等距」有兩層意思，除了是與該國主要政黨維持平衡交往外，也是與周邊主要國家或地區往來保持平衡性，國民黨早前曾提出「親美、和陸、友日」，在精神上即與「等距」沒有太大分別。

但是如今國民黨強調的「等距」，卻只是一種在野黨的政策主張甚至空談，而沒有任何實踐，舉凡2020年敗選後研議恢復設立該黨駐美代表處至今仍無下文、以及取消赴海峽論壇，都展現了國民黨對中美的無力感。儘管如此，國民黨本質上仍然親美，除了江啟臣對於美國在台協會（AIT）祝賀他當選國民黨主席相當看重外，他自己也不否認國民黨一直以來都是親美，而朱立倫更坦言國民黨路線就是「堅持中華民國、自由民主、親美」。

兩岸政策仍是「燈下黑」

以美國大選為契機，台灣政壇終於注意到拜登可能當選的「灰犀牛」後，牽引出對於台美關係的一股重估熱潮，以國民黨來說，着重在強調過往執政時的外交政策延續性，自評親美的同時、也批判民進黨單押特朗普的危險；民進黨則是認為，不論誰當選美國總統，台美關係都會持續深化，「不會受到任何變量的影響」。

國民黨主席江啟臣雖稱該黨對外政策思維為等距，實際上仍是以親美為本體。（陳卓邦／多維新聞）

不過，兩黨的視角其實仍有一定的侷限，因為台灣的對外戰略跳脱不出中美台三角關係的格局，然而，國民兩黨的注意力幾乎都只聚焦在美國，說到底是對美國存有兩個高度期望，第一是期望美國繼續挺台，第二則是期望美國繼續壓制中國大陸，在這兩個期望裏面，期盼「以美抑陸」又為主要前提。

這種全然寄希望於美國的思維有個巨大的風險，因為這等於把台灣賭進美國的對外政策當中，尤其是與美國制衡中國大陸的政策對賭，所以即使是拜登當選，台灣也依然是「單押」；然而一旦美國政策有所調整，台灣也將更難以自拔。

從另一個角度來說，也正是因為台灣目前已幾乎徹底遺忘掉兩岸關係，所以才會都聚焦在台美關係與中美關係，然而兩岸關係改善所具有的效益，不一定會比押寶特朗普或拜登來得小、也不一定會比台美關係的友好要來得失去更多主體性；換言之，「兩岸關係」是台灣在盯着美國的同時忽視已久的「燈下黑」，若繼續視若無睹，則不論中美各自如何演變，台灣都只會是見樹不見林，窩藏在幽暗角落之中。