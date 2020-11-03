美國大選2020｜從三件事看特朗普可能觸發的憲政危機

今天是2020美國大選的投票日。兩黨總統候選人拜登（Joe Biden）和特朗普（Donald Trump）在賓夕凡尼亞州這一搖擺州展開最後的攻勢，爭取能夠拿下這一最具風向標意義的戰場州。除此之外，拜登在亞利桑那州、佛羅里達州、威斯康星州和密歇根州的民調都領先特朗普，多則6至10個百分點，少則3個百分點。個別民調機構也做出了特朗普在佛州等紅色戰場州領先的判斷。

無論民調結果如何展現，就當前的輿情氛圍來看，雙方競選團隊心理上都存在很大的壓力。就特朗普而言，他是現任總統，是被挑戰者，如果輸了連任選舉，就等於選民徹底否定了他過去四年的執政表現；對於拜登而言，在選情一片向好的情況下，他也不希望自己眼中即將到手的勝利果實被現任總統「竊取」。

這種差異化的預期最早將在11月3日得以驗證。但從疫情選舉年暴露出的投票難題來看，如果11月3日因為郵寄選票計票的問題無法決出勝負，美國就有可能面臨最嚴重的選舉危機。拜登和特朗普團隊早已組建好了律師團隊，為可能的選舉爭議發起訴訟做準備。

為了感知這種可能的選舉危機，需要從選前雙方的輿論普遍來做出初步判斷，主要體現在三件事情。

選前最後衝刺階段，特朗普全家出動為特朗普拉票，試圖力挽狂瀾：

+ 12 + 12 + 12

其一是聯邦和地方最高法院的裁決，目前雙方各有輸贏。

10月底，聯邦最高法院裁定，允許北卡羅來納州11月3日大選日後9天內繼續統計郵寄選票，允許賓夕凡尼亞州延長此類選票計票時間3天，但反對延長威斯康星州延長計票時間6天的訴訟要求。這三個州都是關鍵搖擺州，拜登和民主黨寄望郵寄投票的高投票率能夠幫助自己勝選。

比如，賓夕凡尼亞州的法律規定，選民最晚可在大選日前一周申請郵遞選票，凡是選舉日後寄達的選票均認定為廢票，不再進行計票。最高法院裁定緩解了該州民主黨的疑慮。

另外，11月1日，德克薩斯州最高法院駁回了共和黨關於作廢在哈里斯縣（Harris County）免下車通道投出的超過12萬張選票的動議，這使得共和黨不得不繼續在聯邦層面發起訴訟。

如果11月3日及以後選票出現爭議，部分州的地方法院和聯邦最高法院依然有可能介入。

其二是特朗普及其團隊在投票處安排的投票「觀察員大軍」。

從早期投票開始，特朗普兒子就曾聯合草根保守勢力，組建所謂的「觀察員大軍」，監督各個戰場州的投票情況，查看是否存在選舉舞弊。這一行動也得到了特朗普及其競選團隊的支持。特朗普方面的說法是支持者自願加入，但也有聲音稱，特朗普方面也需要投入一筆資金，僱傭此類支持者加入。這樣的「觀察員」至少有5萬。

這種觀察員不同於投票站票務人物，只要不違反各州選舉和投票規則，就可以開展相關考察，向各州地方選務人員和自己支持的競選團隊反映問題。比如，投票人的投票資格、投票流程、身份以及是否重複投票等等。

根據《大西洋月刊》的說法，此類「觀察員」經過訓練，目的性強，記錄任何可疑情況。特朗普也明確表示，他們的記錄的視頻將是發起法律挑戰的「證據」。但也有人擔心，特朗普這種做法等於讓自己的支持者自己組織和武裝，這種選前動員為選後可能的爭議埋下暴力的隱患。

選前最後一周，拜登和特朗普在關鍵搖擺州展開魅力攻勢，點擊瀏覽大圖：

其三是特朗普支持者圍堵拜登團隊競選大巴，特朗普稱此舉為「愛國」。

10月30日，「拜登-賀錦麗」（Biden-Harris）標識的競選巴士在德克薩斯州被許多輛插着特朗普應援旗號的皮卡車尾隨和「包圍」，迫使該巴士取消了當天的競選活動。隨後，美國聯邦調查局（FBI）介入調查，但特朗普則維護自己的支持者稱，他們都是「愛國者」，並打趣說自己的支持者是在「保護」拜登的車輛。

這體現了特朗普「動員」或「慫恿」自己支持者的能力，無疑會加重美國社會的擔憂。10月30日，特朗普再次表示，自己反對延長計票時間，11月3日必須出結果。

美國輿論普遍擔心，如果11月3日投票當天，兩位候選人在個別州的得票數差距小，在郵寄投票計票延遲的情況下，任何一方提前宣布勝選，另一方拒絕承認敗選。雙方支持者走向街頭，舉行抗議，兩黨及社會不同陣營進一步對立，這對於政治和社會深度撕裂、政府機構信譽下滑的美國來說，無異於雪上加霜。

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