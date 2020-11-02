【新冠肺炎】巴西總統拒購中國製疫苗　另一場疫苗民族主義之爭

巴西就是否進口中國製新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，展開了爭拗。巴西衞生部表示將購買中國製疫苗，總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）表示反對，但其後副總統莫朗（Hamilton Mourão）又表示會購買中國疫苗，街上出現了反對輸入中國疫苗的示威。一場因意識形態衝突及政治的疫苗民族主義之爭已經開始。

圖為9月24日，北京科興生物公司展示着正在研發的新冠疫苗CoronaVac。（Getty）

巴西是世界疫情最嚴重的國家之一，累積感染人數逾550萬，僅次於美國及印度排行第三。目前有多個疫苗在巴西進行臨床實驗，包括北京科興生物公司生產的疫苗CoronaVac。

巴西衞生部門早前表示，CoronaVac在眾多疫苗中表現最好，因此有意購買疫苗，展開全國接種計劃。購買方法是進口中國製的疫苗原料，再在巴西生產，分發接種。

博爾索納羅在10月18日稱不會購買中國疫苗，他表示中國疫苗是聖保羅州長多利亞（Joao Doria）的疫苗，指巴西人民不會當實驗用的白老鼠。

同日博爾索納羅在接受媒體採訪時重申這一決定，表示政府不會從中國購買任何疫苗，即使得到衛生監管機構的批准，因為「疫苗的來源是危險的」。

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因政治理由反對

博爾索納羅的反對有兩個原因，第一是博爾索納羅的反華態度。博爾索納羅過去多次針對中國，是有名的對華鷹派。第二是聖保羅州長多利亞是博爾索納羅的政敵，兩人就抗疫是否戴口罩、設限制措施等發生多次衝突，反對輸入疫苗被指有政治目的。

巴西公共衛生系統雖然算不上出眾，但在推行免疫接種頗為成功。過去巴西總統在全國推行多個接種項目，成功阻止麻疹、小兒麻痺、黃熱病等疫情流行。衛生部門有意盡快透過強制接種新冠疫苗，以遏止目前難以控制的疫情。

惟這計劃目前因總統個人的意識形態及政治的關係造成障礙。博爾索納羅的支持者亦響應總統的講話，上街示威，抗議強制接種中國疫苗。

圖為11月1日，巴西聖保羅有民眾上街示威，抗議強制接種中國製的新冠疫苗。（Reuters）

新一場疫苗民族主義

新冠疫情爆發不久後，多國宣布加入疫苗研發，在大量國家資源的投入下，有望成為史上開發速度最快的疫苗，但同時掀起「疫苗民族主義」（Vaccine nationalism）的憂慮。富有國家有資源開發及製造疫苗，可盡快重啟經濟，而窮困的國家則因沒法獲得疫苗而繼續受苦，拉開國家與國民的差距。

世界衛生組織（WHO）發起的疫苗全球獲取機制（COVAX）計劃，就是為解決疫苗分配的憂慮，讓全球所有國家都能獲分派疫苗。然而誰能首先開發疫苗的競賽仍然存在，俄羅斯在8月時搶先註冊「衞星V」（Sputnik-V），成為全球第一個有新型冠狀病毒肺炎疫苗註冊的國家。

巴西的疫苗爭拗顯示出另一種的疫苗民族主義，當美國為首針對中國的國家或地區，以安全為由拒絕中國參與5G開發，中國的疫苗可能會成為目標，以同樣的「安全」理由被抵制，遭拒絕使用。

圖為8月19日，英國阿斯利康製藥大樓。牛津大學與阿斯利康合作研究的疫苗，亦有在巴西進行臨床實驗。（Getty）

除了北京科興生物的疫苗，巴西還與英國達成協議，計劃購買由牛津大學和阿斯利康合作研究的疫苗ChAdOx1 nCoV-2019。先不論牛津疫苗的原材料部分亦來自中國，國家採購購買疫苗不能只依賴一間。特別在全球都受到新冠疫情影響下，當疫苗被證明有效，疫苗的需求將會非常高。巴西公共衛生專家認為，博爾索納羅政府的決定並不合適，現在需要做的是使疫苗的選擇多樣化，避免屆時疫苗供不應求。