【武統迫近・十】字裏行間的餘地：美國如何解釋對台協防義務

近來台美關係不斷升温，蔡英文政府積極與美共舞，聯美抗中。緊張對立的兩岸形勢已經令武統成為大概率選項。而在中美關係惡化的疊加效應之下，習近平在抗美援朝紀念大會上的講話，更被人視作一場「戰爭動員」。 台海戰雲密佈，任何一方都無法承擔戰火延燒的後果和代價。《香港01》為此推出「武統迫近」系列報道，以期最大限度拋開籠罩在台海的層層迷霧，探究中美台三方的利弊得失，以及各方國際力量可能的選擇。 本系列報道共17篇，將以每日兩篇的頻率刊布，此為第十篇。

武統，倘若發生，則既關乎兩岸，也受國際形勢之牽扯。在各國當中，最被關注的無疑是美國。

面臨武統的假想情景，美國將為台灣提供的援助？美軍會否參與協防？是通過情報共享等間接介入，還是直接橫列海峽等直接介入？這些都是各界最為關心的問題，且也都有巨大牽連。美國對此也十分清楚，是以一直很小心地保持着「戰略模糊」（Strategic ambiguity）。

特朗普今年8月23日在接受霍士新聞採訪時，就大陸入侵台灣的問題回答到：「這是一個非常大的話題。這是一個非常震撼的話題，但我認為中國明白我會怎麼做」。（Getty）

多年以來，除了小布殊總統（George W. Bush）曾於上任之初在採訪中講出「我們有義務以所有手段協防台灣」，旋於數小時後改口之外，沒有任何美國執政者明確表示會派軍幫助台灣抵抗大陸的武力統一。之所以有不少人一再表示「美國定會介入兩岸戰端」，主要是因為美國的《台灣關係法》和「六項保證」。但事實上，在這些落於筆端的文件中，美國並沒有給出具體承諾。

「六項保證」是不具有強制效力的政策指引，主要關於軍售，以及美國不會為兩岸調停主權的聲明，本質上與協防台灣無關；而《台灣關係法》中與協防義務相關的內容是第二條B和第三條。

請點擊下圖查看《台灣關係法》相關部分的具體措辭及英文原文：

遍覽「嚴重關切」、「使其維持足夠的自衛能力」、「提供上述防衛物資及服務的種類及數量」等措辭，可見美國在將口頭表態落於紙面時，刻意避免了做出直接軍事協防的承諾，保留了大量模稜兩可的餘地。即便是當其他勢力「企圖以非和平方式來決定台灣的前途」，也只寫到「嚴重關切」，而如果台灣「遭受威脅」，美國也僅表示應採取「適當行動」。

換言之，至少從法理和「義務」維度而言，但凡面對台灣遭「武裝攻擊」的情況，美國雖然有可能由「總統和國會依憲法程式決定所應採取的適當行動」，也很可能在決定之後不採取武裝介入。

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畢竟，台灣並非美國盟友，雙方甚至沒有正式外交關係，任何台美之間的官方協議都未有寫明美國有保護台灣的義務。迄今所有有關美國可能會出兵的假設，都建立在分析而非法律或政策性檔基礎之上，這一點是一切分析討論都規避不開的前提。

所以，人們只能確認的是，一旦武統局面爆發，美國可以向台灣賣武器，甚至可以情報共用，但出兵協防與否，則要視乎是否「危及美國利益」。