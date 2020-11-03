【專家有話說】美國大選2020：北京開始為意識形態矛盾降温？

11月3日美國大選結果預計在本周內將愈發明顯，民主黨候選人拜登（Joe Biden）的民調一路領先，也讓輿論更加看好他的勝選前景。相比之下，這一年以來，特朗普（Donald Trump，川普）的執政成績被新冠肺炎疫情沖淡，政治極化氛圍加劇，種族矛盾等激烈衝突一併出現。在對外關係上，特朗普將疫情歸咎於中國的策略，進一步惡化了中美關係。2016年的大選結果是否還有可能重現？若拜登當選，他將面臨一個怎樣的美國和世界？圍繞以上問題，《香港01》專訪了清華大學中美關係研究中心主任陳琪。此為第二篇。

01：特朗普四年任期內，對外關係上，尤其是對華關係變得尤為激進。在大選來臨前一週，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）開啟亞洲之行，先後對印度、印度尼西亞、馬爾代夫、斯里蘭卡以及越南進行訪問，在外界看來，這趟行程中針對中國的意味非常強烈，大有在大選之前，塑造反華包圍圈的用意，對此你怎麼看？總體上，你對中美關係有哪些判斷？

陳琪：特朗普的對華政策並非一成不變，他剛上台時，最關注貿易議題，想改變中國在貿易上的行為。特朗普個人對於獲得貿易上的實際利益更感興趣，他的意識形態傾向並不明顯。這也是民主黨一直以來批評他的地方，對於人權等其他議題的漠視，比如對沙特遇害記者卡舒吉事件的處理，他的態度是「只要給錢，就不追究了。只要能做成與沙特的軍火生意，其他都不重要。

減少與中國的貿易逆差，讓中國購買更多美國的農產品和能源產品，讓選民滿意，他順利連任。這是他剛開始的計劃，所以他一直聚焦貿易議題。後來他的注意力開始外溢到其他方面，比如科技領域。

副總統彭斯（Mike Pence）2018年10月在哈德遜智庫的演講，開始對中國的體制提出了質疑，有人認為，這是美國新時期對華冷戰宣言。特朗普本人並沒有在公開場合應和彭斯的聲音，但是大部分人依舊認為，彭斯的講話得到了特朗普的默許。疫情加劇了特朗普對華政策的轉變，可以看到此後他在對華政策中增加了意識形態色彩，開始從政治體制，從意識形態上對中國施壓。

美國國家安全事務助理奧布萊恩（Robert O'Brien）2020年6月24日發表《中國共產黨的意識形態和全球野心》演講，宣稱中國執政黨對美國生活方式構成最大威脅，認為中美之爭是兩種具有替代性的政治哲學之間的思想戰。在他看來，中國提出人類命運共同體是為了控制世界，把中國的政治制度向全世界擴張。如此一來，自由世界就面臨威脅。

中國迅速控制住疫情，重要原因之一的確是體制的優越性，能夠有效動員全社會參與防疫。對比之下，民主體制的西方在面對疫情的時候，節節敗退，感染人數連日攀升。在這個背景下，中國的宣傳口徑，主要是內宣，聚焦於體制的優勢，大力宣揚中國的體制優勢，其實也在某種程度上，加劇了中美的意識形態矛盾。再加上其他一些因素，例如 「港版國安法」的出台，無疑又加劇了西方對中國在意識形態上的負面認識。

這些都是新的變化，也是促使特朗普從原來的的貿易議題，轉而關注意識形態議題的原因，中美雙方在政治和意識形態上的對立情緒加劇，「新冷戰」的概念越來越火，也是因為這個原因。德國和英國在20年代和30年代的對抗，並沒有人將其稱為新冷戰，是因為沒有意識形態對抗的因素，而中美之間恰恰存在這個情況。

中國外交部長王毅今年8月30日在法國接受媒體採訪時提到：「中美的矛盾和分歧不是權力之爭，不是地位之爭，也不是社會制度和意識形態之爭，而是單邊主義對多邊主義的矛盾，是互利共贏與零和博弈的矛盾。」這說明，中國在大方向上已經意識到了這個問題，儘量避免與美國進行意識形態上的公開較量。

不過，針對美國的意識形態抹黑，中國也不會迴避，強調不輸出中國模式，不要求別國複製中國做法，但在外部意識形態圍堵面前「腿肚子不會抖，腰桿子不會彎。」

第三個變化在於，特朗普之前並不重視盟友，他只想通過壓榨盟友獲得好處，讓它們多出軍費，所以也造成了與盟友的關係緊張。但由於中美競爭加劇，特朗普漸漸發現需要盟友的力量來制衡中國，因此他開始與盟友改善關係，這種傾向已經非常明顯。在國際政治上進一步孤立中國，美國現在有一種說法叫做「中國與世界」（China and world），要把中國和世界區隔開，將中國從現有的國際體制中剔除，這是非常具有進攻性的外交思想。

01：從蓬佩奧近期的一圈行程也可以看出來，大概要在最後的周期內，把圍堵中國的聯盟「坐實」，這樣即便是民主黨上台，也不能輕易改變現狀。

陳琪：特朗普原來並不熟悉外交政策，但是現在「拉幫結派」的舉動已經和民主黨「合流」了。也就是說，在外交上，兩黨的理念越來越接近，尤其是對於爭取國際統一戰線孤立中國，共和黨與民主黨已經沒有差別。

「亞洲小北約」和「四方安全對話」都有了實質性的進展，美國剛剛與印度簽訂地理數據交換的協議，徹底撕掉印度「不結盟」的外衣，雙方發展成了準結盟關係。與70年代末，中國和美國結成準同盟關係對抗蘇聯一樣，這種局面已經形成，也就是美國推動的印太戰略所希望的，在亞太地區，中國的東部和西部兩面持續遭到軍事安全壓力。從這個意義上看，中國在這兩面遭受的壓力一時半會難以緩解。

01：近期俄羅斯總統普京在瓦爾代會議上被問到是否會與中國結成軍事同盟，普京的回答是，沒有必要，但中俄之間的合作沒有限制。這番表態受到了很大關注，你此前提到美國打造「亞洲小北約」的動機在於把中國和其他世界區分開來，這就涉及在中美競鬥中，其他國家選邊站的問題，在這個背景下，俄羅斯的這番表態意味着什麼？

陳琪：關於中美關係的討論，涉及一個問題，隨着中美對抗加劇，對於其他國家是更有利還是更不利。我個人判斷，中美對抗越嚴重，其他國家可以選擇的空間越狹小，因為一旦中美關係緊張到撕破臉的地步，其他國家就無法在兩者之間做風險對沖，兩邊獲益。

新加坡總理李顯龍也曾說，東南亞國家不希望在中美之間選邊站，原因就是，中美的激烈對抗，會導致其他國家不得不選邊站，從而兩邊都不討好。只有中美的競鬥維持在中美兩國都想拉攏它們的程度，其他國家的選擇空間才會大，所以它們的心態是，不希望中美鬧得太厲害，也不希望中美關係過於緊密。

中俄關係對於美國意味着什麼？拜登曾明確說，俄羅斯是最大威脅，但特朗普的內閣成員很多都認為中國是最大威脅，特朗普任內想改善與俄羅斯的關係，但沒有奏效。如果拜登上台美國和俄羅斯更不大可能改善關係，美國和歐洲在安全戰略上將同樣注重防範俄羅斯。

問題在於，中俄是否會聯合起來對抗美國？這種可能性很小，一般只有非對稱的同盟體系，才具有動力和生命力，對稱性關係的同盟關係很難維持。以大國自居的俄羅斯不會尋求與中國結盟，中國也不大可能突破傳統改變不結盟政策。中俄可能會在政治上互相支持，但難以跨出結盟這一步，畢竟軍事同盟關係中包含情報交換、武器系統的協調甚至包括駐軍基地，對於這兩個大國，要做到這些方方面面的協調，並不容易。