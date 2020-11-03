備戰為貪腐？　揭開印軍在拉達克前線的難言之隱

11月2日，拉達克一線的中印對峙仍在吸引新德里各界的目光。印度軍方在48小時內對一支來自中央的調查團截然不同的態度，讓觀察家們對一線局勢產生了各種猜測。

10月下旬，印度下議院「公共帳目委員會」（PAC）審計人員曾致函印度國防部，要求在28至29日前往拉達克「首府」列城視察。印軍在10月27日早些時候答覆稱，只要當地天氣晴好，PAC大員可隨時前往。

不過，PAC的議員們因地方選情等原因，轉而在27日晚些時候向印度國防部要求改期前往。調整後的調查時間為11月8日至10日間。對此，印度國防部在10月28日就以當地的戰備情況為由，拒絕了PAC調查團的請求。

9月以來，列城地區的印軍開始了大規模的物資配送與補給，點擊看圖：

根據印度國防部材料，印軍強調「前方兩軍士卒抵近接觸；全體官兵正全面戒備避免局勢升級」，以此下院的「重要人物」（VVIP）不宜前往一線。回函還強調「印度陸軍已全面處理邊境局勢」、「中印前方僵持」。印軍48小時間的「變臉」，也折射了其在當地防務的難言之隱。

不是秘密的秘密

對觀察家們來說，印軍拒絕PAC前往列城的理由可能有兩點。

首先，PAC旨在前往列城調查印軍在錫亞琴冰川、拉達克一線高海拔地區的「被服、裝備、口糧與住宿條件」，以及相關物資的「供貨渠道、採購及發放」。此事事關印軍採購規則。印軍有必要為掩蓋利益關係採取措施。

在大雪封山之前，印軍正於拉達克地區做最後的備戰工作：

+ 5 + 5 + 5

其次，PAC的列城之行也有可能暴露印軍前方調動等軍情。《印度快報》等媒體強調了前方「僵持」局面，並藉此暗示印度議員不宜前往一線。避免PAC的議員前往一線或許是為了避免走漏風聲，或者在新聞報道中暗示前線部署及相關軍情。

但總的來說，印軍在拉達克的備戰與否並不是一天的事：這是持續了幾個月的長期部署。對印軍來說，其從列城到什約克河、斗拉特別里奧地（Daulat Beg Oldi, DBO）沿線的佈防也並無更多秘密可言。

自9月以來，駐紮在列城的印度軍方逐漸形成了三點悲觀的共識。

圖為中國「國家地理信息公共服務平台」的「天地圖」展示的從中方哨所（即天文點）到印方控制據點中間的一片區域，此地也就是印方認定被中方取得，印方有十餘年未能前往的達普桑平地區域。（天地圖截圖）

首先，印軍的交通線容易被截斷，一旦什約克河上的路橋被炸燬，印軍的DBO等據點將孤立無援，印度空軍亦未必會冒險前往一線；其次，印方在拉達克東部一線的據點缺少良好的防禦性能，印軍對阻滯解放軍也缺少信心；再者，印軍的坦克與裝甲車輛並不適合在高原作戰。印度國防部在48小時內的急劇變臉也因此越發顯得心虛。

前方吃緊 後方緊吃

說到底，印度下院之所以要派出PAC前往列城一線，這也是給一場曠日持久的調查劃上句號。其根源在於印度審計長公署（CAG）在2020年2月發布的一份有關印軍在高海拔地區補給問題的報吿。

報吿顯示，印軍在錫亞琴冰川及拉達克一線的防寒被服嚴重短缺，其採購被拖延了四年。在高海拔地區的一線部隊中，印軍的靴子、睡袋、帳篷等物資嚴重不足，不得已開始回收舊鞋、舊衣。

圖為錫亞琴冰川的巴基斯坦一側，裝備嚴整的巴軍士兵在巡邏。印度和巴基斯坦都聲稱擁有該地區主權。海拔高達8,000米的錫亞琴被認為是世界上海拔最高的戰場。 當地也是印軍後勤部門生財的重要渠道。（Getty）

CAG還在調查中發現印軍軍需部門可能剋扣了送往一線的「特別口糧」，導致前方部隊的「熱量攝入量降低了82%」。CAG的調查員發現，從後方送往列城的「特殊口糧」雖然顯示已送往前方，但一線部隊並沒有相關收據。由於印軍第14集團軍一直有「剋扣軍需物資」、「貪腐」的案底，這使得它們也因此再次遭遇外界的懷疑。

事實上，當拉達克一線的中印局勢在6月後日趨緊張時，面對印軍在夏季可能會加碼運輸物資的局面，已有分析人士懷疑，此番戰事正在成為印軍相關部門中飽私囊的重要渠道。

在2019年時，印軍14集團軍駐紮在拉達克錫亞琴冰川一線約一個旅（5,000人）的軍費開支就達到了每天5,000萬盧比（約合66.9萬美元）。印方商家在每年10月也後會針對山區入冬情況而專門提價，這意味着印軍的開支要遠大於這一約數。

印方在7月前就有預料，但直到10月仍未能完成物資的採購與調度，甚至不得不緊急從本來已物資短缺的錫亞琴冰川駐軍處調集「數百套」二手被服，用以應對一線不時之需。這使外界對印軍運輸的真實效率大大生疑，也對物資的去向產生了疑惑。印軍相關當事人為避免身陷囹圄，自然有必要將中央大員拒之門外。當印軍還因「備戰」繼續搪塞時，其難言之隱也令外界啞然。