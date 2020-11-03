同床異夢：美國大選之際　德美關係低迷走向難改

「無論大選結果如何，我們都會在之後向華盛頓方面提出有關跨大西洋關係的新倡議」——11月1日，即特朗普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）決戰2020年美國總統大選的投票日的前兩天，德國外長馬斯（Heiko Mass）在接受德國某主流媒體採訪時發表了對德美關係的最新看法。

這一表態多少反映出柏林方面對德美關係（歐美關係）之未來積極主動的謀劃之勢，不過，就對美關係的總體態度而言，柏林方面並無本質變化。就在四個月前，馬斯曾說過「即便拜登當選，德美關係也回不到過去了」。

兩相比較，不難看出柏林方面對德美關係的看法總體偏向悲觀。區別僅在於，現在的德國不再被動地等待大選結果，而是開始嘗試着自主提出方案，以便在與未來華府執政集團的博弈中佔得先機。德美關係的前景何以變得如此悲觀？其中的根本性癥結又在哪？

對於德美關係以及更廣泛意義上跨大西洋關係為什麼不會回到過去且變得愈發悲觀，有一個根本性卻平淡無奇的解釋：即冷戰結束30年後，美國政府很難向美國公眾解釋，為什麼美國要摻和到歐洲事務當中。

2019年11月7日，德國外長馬斯（右）與到訪的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo，左）手持白玫瑰共同參加柏林牆倒塌30周年紀念活動。然而11月9日，馬斯在以官方名義起草的感謝信中隻字未提「美國貢獻」的做法引發了華府的強烈不滿。這次風波不過是德美矛盾自特朗普當政以來愈發表面化及公開化的一個縮影。（GettyImages）

美國在德國的軍事存在尤其如此，美國數十年來一直在歐洲駐紮。特朗普對柏林微不足道的軍費開支的攻擊可能會引發德國的憤怒，但在美國政壇上，對於這個問題爭論比較少。

這可能是因為，就像之前奧巴馬（Barack Obama）的觀點一樣：為什麼美國要花錢保護歐洲最富有的國家？當考慮到德國繼續和俄羅斯接觸，這個問題就更加難以回答了，比如說北溪二號（Nord Stream 2）天然氣管道的問題。

9月，德國前駐美大使伊申格爾（Wolfgang Ischinger）在俄羅斯涉嫌用神經毒劑毒殺反對派領導人納瓦爾尼（Alexei Navalny）之後，警吿不要取消「北溪二號」。

儘管受到特朗普當局頻繁的制裁威脅，北溪二號項目仍在有條不紊的推進。圖為2020年7月8日，俄羅斯鋪管船「 Akademik Tscherski」號在呂根島的穆克蘭港（德國北方港口）進行鋪管作業。（GettyImages）

他在德國國家電視台黃金時代欄目中對觀眾說，停止這一項目會讓「特朗普當局發出勝利的歡呼」。

換句話說，遵守德國對俄羅斯的承諾比「給特朗普一個勝利」更加重要，尤其是華盛頓幾個月以來一直威脅要制裁與該項目有關的任何人之後，即便美國是柏林的親密盟友，且還在德國駐紮了軍隊以及核武器，並且保護德國不受俄羅斯傷害。

到目前為止，德國政府聽從了大使的建議，並沒有表現出放棄管道的意願，柏林方面擔心此舉會進一步激怒普京。德國之所以抵制美國的壓力，部分原因是堅信美國需要德國，就像德國需要美國一樣。

德國議會外交委員會主席、有可能在明年秋季接替默克爾的基民盟主席候選人之一呂特根（Norbert Röttgen）最近稱，特朗普的做法帶來了破壞性的後果，對美國的破壞比對德國的破壞更嚴重。他指特朗普決定將駐伊美軍人數減少約三分之一。

德國公眾對美國的看法從未像現在這樣糟糕。皮尤研究中心（Pew Research Center）9月公布的一份民調報吿顯示，只有26%的德國人對美國持「積極」的看法，這是除比利時以外的所有歐洲國家中最低的。

這與西班牙、意大利和英國40%至45%形成鮮明對比。慕尼黑安全會議（MSC）的研究發現，同樣低比例的德國人（27%）認為美國是該國最重要的軍事盟友。大約一半的德國人說法國是該國最重要的盟友。

然而，從純客觀的角度來看，不管德國人喜不喜歡，這個國家高度依賴美國。即使美國撤軍，美國在德國的兵力也將超過世界上幾乎任何其他國家。

他們的存在——不管他們的主要目的是直接保護德國還是其他，他們的存在都增加了德國的安全，美國的核保護傘也保障了他們的安全。

駐德美軍除擔負部分德國本土的防衛任務之外，還承擔着協調北約武裝力量聯動的職能。圖為2020年2月21日，美國第三步兵師在不萊梅港集結，準備參加由美國牽頭的北約春季聯合軍演。（GettyImages）

在經濟層面，儘管隨着中國的崛起，德國經濟對美國的依賴有所減弱，但美國仍然是德國最大的出口市場，也是寶馬和西門子等企業的重要製造中心。

美國近來持續的社會動盪已經讓德國的媒體界形成共識，它們認為美國是一個有着嚴重缺陷、種族主義、半民主的、持槍的、宗教狂熱分子的國家。目前，該國更有選後崩潰和（或）「內戰」的危機。潛台詞是：特朗普只是這種問題的一個外向型表現。

在上述頗為流行的「反美主義」風潮下，即便拜登上台，也很難指望柏林方面的外交政策路線會出現實質性轉變——尤其是在關涉到對華及對俄關係的領域：因為前者關係到德國的核心經濟利益，而後者關係到德國的核心安全利益。

可以預見的是，屆時柏林方面仍然不願採取任何可能危及其對華或對俄關係的舉措。

而本文開頭德國外長談及的「跨大西洋夥伴關係新倡議」，很大程度上可以視為柏林方面在美國大選前夕這一敏感時刻向華府拋出的雙向問卷。

雖然問卷的具體內容尚不確定，但柏林方面的期許已然可以窺見一二：即美國需要儘快拋棄此前長期默認的「保護國關係」認知，剔除對歐洲盟友的恩惠施捨心態。並以此為基礎，構建出一套新的，相對平等的協作夥伴關係模式。