美國大選2020｜各州點票程序埋隱患　結果何時揭曉？

舉世矚目的2020年美國大選已經開始，不僅包括特朗普（Donald Trump，川普）與拜登（Joe Biden）的總統選舉，亦包括眾議院和參議院的國會選舉，結果什麼時候能夠揭曉？由於各州在開票、點票方面的法律法規各不相同，加上今年疫情導致大量選民郵寄選票以及選票接收截止日期的延遲，多重因素使得揭曉本屆大選結果的過程和時間充滿不確定性。

從美國民調網站FiveThirtyEight的綜合分析來看，在大選當晚能夠幾乎完成全部選票點算的州並不多，且不乏點票進度將不及一半的州，例如加州（California）、紐約州（New York）甚至還有今年選情的重中之重——賓夕法尼亞州（Pennsylvania）。此外，更有州份的郵寄選票截止日期定在了11月3日大選日的20天之後。不過好消息是，民眾無需等到20天以後才得知結果，在一些情況下，競選結果在本周內、甚至大選當日，已可以有基本結論。

開始點票較晚

在疫情的影響和兩黨的積極動員之下，今年的大選中提早投票的選民數量創下歷史新高，在大選日前已超過9,800萬，達到2016年大選總投票量的71.7%。面對大量早期選票，不少州如佛羅里達州（Florida）、喬治亞州（Georgia）和馬里蘭州（Maryland）等，早在大選日前的一兩個星期甚至一個月前就已經開始點票的前期處理工作。

10月7日，馬里蘭州的選舉工作人員已經開始了點票前期處理工作，包括對信封進行分類、以及核對選民地址等。（Getty）

但由於各地選舉法的不同，有的州要等到大選日當天才能開始這些前期處理工作。根據內華達州（Nevada）的選舉法，大選的工作人員可在收到選票時就開始對選票進行整理及核查工作，包括核對信封上投票人的簽名是否正確。但只有到了11月3日當天，信封才能被拆開、進行掃描。

至於作為今年大選的重中之重的賓夕法尼亞州，則規定所有的前期處理工作一律須在大選日早上7點開始，晚上8點才可開始正式點票，這就大大放緩了賓州的開票速度。當地官員稱大部分選票將在11月6日前點完。

郵寄選票截止日期推遲

受疫情要求保持社交距離的影響，今年不少州為應對可能產生的寄件延遲，將接收郵寄選票的截止日期也相應延後。位於美國西北部的華盛頓州由於今年完全採取郵寄投票的方法，因此將截止日期設在了大選日的20天後（11月23日），為延期最長的州。此外，加州和伊利諾伊州（Illinois）亦分別將截止日期延長至11月20日和17日。

2018年中期選舉中，猶他州選舉辦公室的一位工作人員將有機選票放入收納盒中。（Getty）

不過，這並不意味着只有等到11月23日後大選結果才會揭曉。包括上述的三個州在內，許多截止日期較晚的州均屬於「深紅」或者「深藍州」，如16日截止的猶他州（Utah）、延遲至13日的阿拉斯加州（Alaska）和馬里蘭州等。其選舉結果出現反轉的可能性微乎其微，也就是說即便這些州沒有完成點票，依然不影響人們對整體選情做出判斷。

可預判結果的幾種情境

事實上，不少州都會在開完所有票前公布「非正式結果」，而各大媒體如美聯社（AP）、美國全國廣播公司（NBC）、霍士新聞台（Fox News）等都會進行各自的選票統計，並根據各州的開票情況，搶先於最終結果、甚至是各州的「非正式結果」前公布該州競選結果。而這些「非正式結果」則很大程度上能幫助我們提前判定大選結果。

根據FiveThirtyEight的綜合分析，選舉當晚將有16個州幾乎點完所有選票、率先揭曉選舉結果。當中最關鍵的當屬特朗普的「家鄉」佛羅里達州（Florida）。能否拿下掌握着29張選舉人團票的佛州幾乎決定了特朗普能否取得選舉的最終勝利。4年前的大選中特朗普贏下共306張選舉人票，從當時的選情來看，一旦失去佛羅里達州，意味着特朗普必須贏下其餘所有的搖擺州才能得到贏得當選所必須的最少270張選舉人團票，這當中包括德克薩斯州（Texas）、北卡羅來納州（North Carolina）、賓夕法尼亞州等今年競爭非常激烈的州份。也就是說，在選舉日當晚率先開票的16個州中，佛羅里達州最終花落誰家或對整體選情有決定性的影響。

10月23日特朗普到達佛羅里達州進行競選活動。特朗普在選前的最後兩個星期，多次前往佛州召開競選集會，試圖拉開與拜登的差距。作為特朗普的家鄉州，佛羅里達州有29張選舉人票，對其選情至關重要。（Getty）

此外，當晚能完成大多數選票點算的三個搖擺州：亞利桑那州（Arizona）、德州以及喬治亞州，亦對選情意義重大。往年嚴重偏共和黨的德州，今年的選情於特朗普而言顯得格外「危險」。 根據270towin民調網站的綜合民調數據，特朗普目前僅領先拜登1個百分點。美國愛默生學院（Emerson College）11月1日和莫寧諮詢公司（Morning Consult）11月2日的民調中，特朗普和拜登均持平。這三個州雖在3日當晚都能完成大部分選票點算，但若兩位候選人選票的差距很小，最終結果則可能要到11月4日或5日全部選票點算完畢後，才能揭曉。

一旦特朗普如2016年一樣，贏下上述佛羅里達、德克薩斯、亞利桑那和喬治亞四個搖擺州，那麼民眾很可能唯有再等候數日，待其餘速度較慢的州份——尤其是賓州——完成點票，才可知曉結局。而賓州由於今年點票「起步緩慢」，再加上最高法院上周批准延遲郵寄選票截止日期至11月6日，且考慮到兩位候選人今年在該州都沒有明顯優勢，很可能要等所有選票點完後才能知道結果。賓州的官員雖然表示，「絕大多數」的選票會在6日內完成點算，不過，根據點算出來的結果，兩方得票率若足夠接近，民眾則需要繼續等候結果。

至此，若大選結果仍不明晰——假設此時的選情為特朗普成功守住德州和佛州、贏下賓州，而拜登贏下威斯康星州（Wisconsin）和密歇根州（Michigan）——則很可能是一些郵寄選票截止日期較晚的搖擺州（如12日截止的北卡羅來納州和13日截止的俄亥俄州）結果沒出所導致的。

例如俄亥俄州（Ohio）雖然能在4日凌晨公布絕大多數的選票結果，但若候選人得票率極為接近，則要等到俄亥俄於13日停止接收郵寄選票之後才有結果，且各縣不會即時公布這部分選票的分佈情況，民眾要等到14至18日之間，才會知道確切的結果。不過，由於該州絕大多數選票都先於選舉日被投出，因此這種情況只是得票率極為接近的小概率事件。在這種情景下，選舉結果的揭曉才會真的變成一場馬拉松。