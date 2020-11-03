【維也納恐襲】奧地利35年來最嚴重槍擊　疫下歐洲混亂先兆？

奧地利首都維也納當地時間周一（11月2日）晚上約8時發生槍擊案，據報有至少4人死亡，包括行凶的一名槍手，另外15人受傷，其中7人危殆。多名槍手現身內城區（Seitenstettengasse）與猶太區（Judengasse）等6個地點犯案，在街頭大開殺戒。由於事發於當地開始防疫封鎖措施前幾小時，不少民眾趕趁最後機會外出消費，光顧市區的露天餐廳、酒吧與咖啡座，出事地點人流頗多。 槍擊案發生在一間猶太教堂附近，在近期法國發生連串恐襲之後，歐洲伊斯蘭極端主義升溫，加上在歐洲當前疫情及經濟封鎖造成的社會動盪因素，連這個素來安全的中歐首都也未能幸免，可會是歐洲的混亂先兆？

報道指，現場有多名槍手，其中有人配備炸彈背心及一袋彈藥，警員隨即趕到雙方爆發槍戰，最少一名疑犯被擊斃，一名警員受槍傷，情況嚴重。當局呼籲全城民眾留在室內，在危機正式解除之前避免回家，而炸彈背心其後由拆彈專家引爆。維也納市長Michael Ludwig表示，槍手似乎是隨機向正在露天地點進食和飲酒的民眾開槍，他們由於和暖天氣和疫情因素紛紛待在室外。

奧地利總理庫爾茲（Sebastian Kurz）表示：「對首都的恐怖攻擊仍在進行，我們成為受害者。目前尚有幾名疑犯在逃。」當局仍在努力調查槍手的背景訊息，但他重申：「由於襲擊事件接近猶太教堂，因此不能排除反猶太動機。」最新消息指，內政部長Karl Nehammer表示，槍擊是伊斯蘭極端份子的恐怖襲擊，槍手裝備精良且訓練有素。他形容：「這些極端份子是ISIS的同情者」。

內政部長Karl Nehammer最新的說法是，襲擊是由伊斯蘭極端份子發動。(路透社)

警方敦促巿民避免到空曠地方及公共交通地點，同時不要在網上轉發相關襲擊片段，以免影響警方行動並危及公眾安全。此外，奧地利軍方經已駐守維也納市區幾個重要地點，讓警方可以全力搜捕在逃嫌犯。

事後，歐洲多國領袖紛紛向奧地利表達慰問，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示：「我們法國人與奧地利人民一樣感到震驚和悲傷」。他補充說：「繼法國之後，這是個受到攻擊的友好國家。」10月中，一名教師在巴黎郊區被一名伊斯蘭教極端份子斬首，同月底，一名持刀襲擊者在尼斯教堂內殺死三人。

警方依然在追捕涉事的在逃槍手。(路透社)

英國首相約翰遜（Boris Johnson）則表示：「今晚在維也納發生的可怕襲擊令我深感震驚。」另外，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）和西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）亦表示慰問。

二度封城前的最後消遣夜

此次槍擊案是維也納35年來傷亡最嚴重的襲擊事件，對上一次發生恐襲要追溯至1985年，當時巴勒斯坦解放組織在維也納機場的以色列航空櫃台掃射，造成3人死亡39人受傷。

由於今次槍擊地點鄰近一間猶太教堂，故外界懷疑與反猶極端份子有關。然而，事發時教堂已經關閉，且槍手的攻擊對象似乎是隨機而定，故難以認定是與反猶份子有關。同時，奧地利於11月3日再次實施全國性封城措施，每晚八時至翌日早上六時宵禁，餐廳、酒吧和咖啡店只可以提供外賣，戲院、劇院及體育場所等娛樂設施全部關閉。這次槍擊正好發生在全國封城前夕，人們都爭取「最後機會」外出消遣。

法國近日和不少伊斯蘭國家因恐襲和侮辱先知問題而關係鬧得很僵。(路透社)

39年前同一猶太堂曾遭襲

不過，該猶太教堂原來曾在39年前也發生過襲擊事件，暫時未知兩者有否關連。1981年8月29日，兩個手持機槍和手榴彈的巴勒斯坦恐怖組織法塔赫（Fatah）成員，試圖闖入這間維也納主要猶太會堂城市會堂。當時這裏正進行猶太男孩成人禮儀式，兩人在門外遭到保安阻止，結果發動襲擊，並造成兩人死亡，30人受傷。兩名槍手分別是，25歲的約旦人哈桑（Marwan Hasan），和21歲、出生在伊拉克的拉吉（Hesham Mohammed Rajeh）。兩人最終被判謀殺和謀殺未遂，其中拉吉還被控同年5月1日殺害奧地利以色列協會主席海因茨（Heinz Nittel）。

事發鄰近猶太教堂，而且那裏39年前也曾發生過襲擊，曾惹人懷疑與反猶主義者有關。(路透社)

經濟困境加疫情 歐洲勢陷入混亂

近期，歐洲多國面臨新一波疫情。奧地利自上月初確診人數急升，明顯超過3月開始第一波疫情期間的紀錄，上月底單日新增逾5,600宗個案，創下新高。根據奧地利主要公共衛生機構健康暨食品安全署（Agency for Health and Food Safety, AGES）的數據顯示，自6月底以來，每天的病例不斷增加，而新一波疫情大多來自維也納。維也納在8月底及10月中也有過反防疫示威，但相對和平。

德國單日新增逾12,000宗新冠肺炎，累計超過54萬宗確診。衛生部長史巴恩（Jens Spahn）說，德國疫情正經歷「令人憂心的激增」。德國防疫主管官員兼羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）所長維勒（Lothar Wieler）警告，境內可能出現無法控制的疫情傳播。

馬克龍政府已採取新的防疫限制措施。(路透社)

法國疫情同樣嚴重，10月底單日新增47,637宗新冠肺炎確診個案，死亡個案亦增加235宗。法國首都巴黎兩天前實施最高警戒方案，法國今天準備在幾個主要城市實施更嚴格的限制措施。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示：「最近幾周病毒的傳播速度加快。」

隨着區內確診人數急增，以及醫院病房超出負荷，奧地利、比利時、法國、德國、意大利、荷蘭和西班牙等多個國家，再次對出行和聚會採取嚴格的限制措施。然而，歐洲新一輪防疫封城措施，加上經濟困境的憂慮，激發了不少國家的暴力示威抗議。

歐洲多國人民就經濟和疫情示威，部份更演變成暴力衝突。(Getty Images)

第二波疫情來襲 各地反防疫示威趨於暴力

最早爆發疫情的意大利，羅馬、佛羅倫斯、那不勒斯、都靈和博洛尼亞等地都有示威者與警察發生小規模衝突。防暴警員發射催淚彈，示威者則向他們投擲酒瓶和石頭等雜物。同類的暴力示威在西班牙、比利時一些城市也有出現，並且有搶劫和故意破壞行為。意大利內政部長Luciana Lamorgese表示，抗議活動涉及暴力分子，如足球流氓、極右人士和新法西斯主義者，指他們試圖利用這一艱難時刻的社會和經濟不景出來犯事。

雖然民意調查顯示，大部份意大利人支持最新的防疫限制措施，而且政府已承諾為受打擊最嚴重的行業提供50億歐元，包括餐廳、的士司機和娛樂場所，但小商戶的和平示威仍在全國範圍內倍增。示威者高呼「工作是我們的權利」和「如果你拒絕我們，就得付錢」。有米蘭的商戶表示，政府的補償並不是總會到來的，對於許多在非正規經濟中工作的人，當局的措施顯然不夠。

歐洲多國陷入新一波疫情之中。(Getty Images)

歐洲官員表示，在經過三月至五月的封鎖措施，歐洲經濟遭受重創。如今，儘管新措施大多沒有此前那般嚴格，而且許多商家及企業已有能力應對，但新一輪的防疫措施難免也令情況雪上加霜。

歐盟今年7至9月國內生產總值飆升12.1%，19個成員國家的GDP增長12.7%。繼第2季大幅下滑後，該增幅是1995年以來最大。然而，歐盟經濟規模仍比去年9月底時少約4%，分析認為，復甦將是短暫。Capital Economics首席歐洲經濟學家Andrew Kenningham表示，沒有比現在更差的消息了，第二波疫情即將把歐元區經濟推向二次衰退。

現階段當局將襲擊指向伊斯蘭報復行動。法國、奧地利連場恐襲事件後，加上地區經濟和疫情的雙重壓力，歐洲或恐仍有機會陷入動盪，恐更易繼ISIS早幾年肆虐時，再度陷於極端主義威脅。