佛羅里達「風向標」向特朗普　拉丁裔選票去向有何預示？

美國大選結果逐漸揭曉，總統特朗普（Donald Trump，川普）已贏下佔29張選舉人票的關鍵搖擺州佛羅里達州（Florida）。特朗普領先對手拜登（Joe Biden）高達38萬票，為四年前的三倍多。分析認為，佔據佛州人口約四分之一的拉丁裔，尤其是其中古巴裔群體對特朗普的支持，是他贏下該州的關鍵。

根據《紐約時報》拜託Edison Research在佛州的票站調查（exit poll），此次拉丁裔中45%支持特朗普，53%支持拜登，而根據四年前全國廣播電視台（NBC）在該州的票站調查，希拉里在拉丁裔中佔據28個百分點的絕對優勢（63%對35%）。

此次因為疫情關係，大批選民提前投票，Edison Research的票站調查並非只包括投票正日數據，也包括提前投票的數據，因此大致可反映選情全貌。因此，拜登僅僅8個百分點的優勢，可以看得出拉丁裔轉向共和黨的趨勢。

拉丁裔中支持特朗普的主流砥柱無疑是古巴裔，而全美最大古巴裔聚集地正在佛州。根據佛羅里達國際大學（FIU）10月發布的古巴裔調查，佛州52.6%的古巴裔是登記在冊的共和黨人，是登記民主黨人選民的兩倍有餘，而整體而言，佛州西裔中37.7%屬於登記共和黨人，與登記民主黨人的比例不相上下。

古巴裔與其他西裔不同，他們對於民主黨的左傾政策感到警惕，且非常支持特朗普對於古巴的強硬制裁手段（不同於奧巴馬時期與古巴破冰建交），因此他們對特朗普熱情高漲。

佛州的拉丁裔選民10月27日舉辦支持特朗普的集會。（美聯社）

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拉丁裔的轉向在民主黨曾經的鉄票倉邁阿密戴德縣（Miami-Dade）產生了重大影響。根據佛羅里達國際大學10月的調查，古巴裔選民佔了該縣人口36%，希拉里四年前曾贏得了29萬票、28.5個百分點的領先優勢，而如今，拜登在該縣的優勢縮小至9萬票、7.3個百分點。這也是拜登輸掉該州的重要原因。

另外，拜登在佛州的競選活動以廣告為主，而特朗普團隊輪番親臨佛州，特朗普本人上月初出院後去的第一站就是佛州，可見他對於自己「第二老家」的重視，特朗普的團隊也在佛州發起了猛烈的敲門攻勢，相比之下，拜登團隊明顯付出得不夠。

不過，值得注意的是，由於佛州的拉丁裔組成與亞利桑那州（Arizona）、北卡羅來納州（North Carolina）不同，後兩州的拉丁裔選民以墨西哥裔為主，他們普遍反感特朗普對墨西哥移民的強硬態度，因此，佛州的情況並不一定能用於預測其他拉丁裔群體較大的州份。

但同時也可以看出，此次民調結果仍有不小的誤差，民調機構FiveThirtyEight在大選最後一天預計拜登在佛州有2個百分點左右的優勢，結果是被特朗普反超2個百分點。而此前外界普遍預測的，疫情導致長者轉向拜登的趨勢也並不明顯，根據《紐約時報》的票站調查，特朗普依然在佛州長者中佔5個百分點的優勢。這似乎反映了此次民調機構似乎又失靈了。