美國大選2020｜「鐵鏽地帶」繼續決定勝敗　特朗普有可能自稱勝選

根據2020年美國大選總統選戰的最新點票結果（香港時間11月4日早上11時45分），傳統擺搖州份佛羅里達州（Florida），以至選前民調一度指為「搖擺州」的共和黨大本營德州（Texas）和喬治亞州（Georgia）似乎都將繼續落入特朗普（Donald Trump，川普）手中。拜登（Joe Biden）的「藍色浪潮」似乎未及民主黨人所期望的來勢洶洶。

即使傳統紅州北卡羅來納州（North Carolina）落入拜登手中，無論另一傳統紅州亞利桑那州（Arizona）是否落入民主黨手中而變藍，決定選情的依然會是前工業「鐵鏽地帶」（Rust Belt）州份，即特朗普在2016年憑不足8萬票翻紅的賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、威斯康星州（Wisconsin）、密歇根州（Michigan），以及當年亦由特朗普勝出的俄亥俄州（Ohio）和艾奧瓦州（Iowa）。

問題在於，這些州份要計算郵寄選票的投票結果需時，導致這些選票的結果通常比票站投票的結果公布得更慢。艾奧瓦州可計算最晚到11月9日之前收到、在11月2日或之前寄出的選票；俄亥俄州亦可計算11月13日之前收到的選票1。而賓州、威州、密州三州皆須在選舉當天才可以開始點算郵寄選票。

最值得留意的是，在特朗普的選前宣傳之下，民主黨人使用郵寄投票的比例遠高於共和黨人。因此，選舉當天的結果很可能會先對特朗普或共和黨有利，然後隨着郵寄選票的清點才慢慢「變藍」。

如果拜登在這些州份能夠大勝的話，這種「由紅變藍」的現象當然沒有太大影響。然而，這種情況照目前形勢看來已愈發不可能。

此前，特朗普一直多次宣稱要在選舉當日知道結果，又指會在選後派出動員律師興訟，他在見到自己在「鐵鏽地帶」州份在郵寄選票未完成點算之前已領先拜登，就有可能會自行宣布勝選，並繼續毫無證據地指責郵寄選票造假。

因此，如果拜登照現況看來一般並無遇見大勝，而選寄選票仍然有望讓拜登勝出一些「鐵鏽地帶」的話，美國有可能會進入延宕數周的選舉爭議期，除了有法院中的衝突之前，街頭衝突也在預期之內。