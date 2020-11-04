美國大選2020｜特朗普失中間票　但「2016年」仍有可能重演

愛迪生研究公司（Edison Research）進行的最新票站調查（exit poll）結果顯示，中間選民在2016年傾向支持特朗普的形勢發生轉變，今年大選中，民主黨候選人拜登獲大多數中間選民支持。此外，受教育程度較低的選民和年輕選民的整體投票形勢亦出現變化，唯種族方面基本與此前一致。

愛迪生研究公司進行的票站調查結合傳統票站和電話訪問，截止香港時間11月4日中午12點30分，已初步調查超過1萬5千名選民。對比2016年同由愛迪生公司所做的票站調查，可初見各類選民今年投票發生的變化。

從選民的政治背景來看，今年有55%的中間選民（既不認為自己是民主黨、也不認為自己是共和黨的選民）把選票投給了拜登，只有40%選擇支持特朗普。而2016年共和黨候選人希拉里則僅獲得42%的中間選民支持，48%投給了特朗普。

受教育程度較低的選民支持似乎也發生了轉向。沒有大學學歷的選民中有49%投票給了拜登，與特朗普持平，但在2016年，特朗普在高中或以下學歷及大學未畢業或副學士學歷這兩組選民中，分別高出希拉里6個和9個百分點。

2016年的美國大選中，希拉里雖贏得了全國普選票的大多數，但卻在選舉人票上以較大票差敗給特朗普。（Getty）

年輕選民方面，民主黨候選人拜登的優勢進一步擴大，在18至29歲的選民中達到61%的支持率，比特朗普高出近一半。2016年民主黨候選人希拉里在同年齡段的優勢則相對較小，以55%高出特朗普18個百分點。65歲以上的選民中，特朗普的的優勢略有收縮，以50%的支持率稍高出拜登2個百分點。2016年時他與希拉里的差距則為8個百分點。

與希拉里相比，拜登今年在女性選民之間的優勢似乎更明顯，以56%遙遙領先於特朗普（43%）。而2016年希拉里的女性選民支持率雖然也高出特朗普十個百分點以上，但以54%略低於拜登。

種族方面則與預期基本一致，特朗普在白人選民中支持率達56%，超過拜登12個百分點。不過這與其在2016年在白人選民間的支持有略微下降。

從此等全國性結果可見，拜登很有可能會在全國普選票中勝出，其領先更有可能高於希拉里的約300萬，然而，美國以選舉人團制度決定總統選戰，特朗普依然有甚大機會憑關鍵搖擺州勝出，讓2016年歷史重演。