特朗普穩贏了？　這五個州尚有變數

美國大選結果正在逐漸揭曉，截至香港時間4日下午15時，美國總統特朗普（Donald Trump，川普）看上去形勢一片大好，不僅拿下了關鍵戰場佛羅里達州（Florida）和艾奧瓦州（Iowa），保住了北卡羅來納州（North Carolina）和喬治亞（Georgia），還似乎橫掃了中西部重要搖擺州密歇根（Michigan）、威斯康星（Wisconsin）和賓夕法尼亞州（Pennsylvania）。不過事實上，除佛州和艾奧瓦板上釘釘外，其他五個關鍵州變數猶存，特朗普難言穩勝。

從北卡州說起，根據美聯社94%的開票結果，特朗普以7.5萬票、1.5個百分點的優勢領先，已經較為穩固。不過，根據最高法院日前的判決，北卡州可以清點11月12日之前收到的合規郵寄選票（即郵戳在大選正日或之前）。

北卡賓州或有後續法律糾紛

根據Election Project的數據，截至11月3日，北卡州仍有51.7萬已經申請的郵寄選票尚未寄出（抑或是尚未寄至北卡選舉辦公室），其中24.3萬為登記民主黨人，9.7萬為登記共和黨人，其他屬無登記黨派和第三黨派。目前未知這些選票中將有多少會繼續納入點算，不過由於特朗普目前領先票數較多，雖然民主黨仍有機會翻藍北卡州，但已機會渺茫。

再說賓夕法尼亞州，根據美聯社64%的開票結果，特朗普以70萬票的巨大優勢領先。不過，該州郵寄選票數量不可小覷，在250萬張已經寄回的郵寄選票中，登記民主黨人寄出的選票達到了164萬張，且還有30萬張選票尚未寄出。此前，最高法院判定，賓夕法尼亞州可以點算11月6日之前收到的合規選票，因此後續特朗普的優勢將會縮小。

特朗普11月3日在白宮外與支持者打招呼。（美聯社）

至於賓夕法尼亞州是否會翻藍？雖然該州民主黨人在郵寄選票中佔了大量優勢，但扭轉局勢的可能性依然較小。該州雖沒有提前點算郵寄選票，但當局表示，開票日會輪流點算票站選票和提前選票，以免結果出現巨大波動，而以目前特朗普70萬票優勢（且仍在不斷增長）來看，拜登大概率會痛失這一關鍵搖擺州了。

另外，賓夕法尼亞州和北卡州都存在法律隱患，最高法院此前以4比4判決賓夕法尼亞州可以點算11月6日前收到的選票時，不服氣的4位保守派法官表示可能後續推翻這一判決（因為當時特朗普新任命的保守大法官巴雷特尚未參與判決），賓州的選舉官員也指使工作人員將遲收的郵寄選票分開標記。一旦在後續點票中翻藍，目前保守派佔多的最高法院可能會介入干預。

拜登仍有一線生機

再說共和黨的傳統票倉喬治亞州，目前該州開了93%的票，特朗普超過拜登11.8萬票，但有幾個重要的民主黨大票倉仍在開票之中，例如亞特蘭大所在的富爾頓（Fulton）縣，預計開票比例73%至81%之間，拜登預計還可以在該地追上4.5至7萬票的差距（或者更多），另一民主黨大票倉迪爾卡布縣（Dekalb）也有可能再追上2萬票，如此等等，拜登最後存在一定機會以微弱差距反超特朗普。

拜登11月4日凌晨演講，表示將等待所有票數清點完畢，並表示自己仍有信心。（美聯社）

而再看此前民調認為拜登勝算較穩的密歇根州和威斯康星州，四年前，特朗普分別以1萬票和2.3萬票的優勢低空擦過。目前威斯康星點票86%的結果顯示，特朗普以11萬票優勢領先，雖然民主黨大票倉密爾沃基（Milwaukee）僅點票約半，但11萬票的差距較為難以磨平，且該州不計算後來的郵寄選票，拜登很難反超。

至於密歇根州，該州已點票六成，特朗普擁有29.6萬票的巨大領先地位。該州是確定先點算票站投票，再計算郵寄選票，但由於缺少郵寄選票的數據，所以難以判斷密歇根翻藍的可能性。

總體來說，以上仍存變數的五州中，北卡州（15票）、密歇根州（16票）、威斯康星州（10票）、喬治亞州（15票）和賓夕法尼亞州（20票），拜登需要拿下39票才可贏下選舉，無論如何排列組合，他都需要在這五州中取下三州，而在特朗普州州領先的大前提下，艱難程度可想而知。