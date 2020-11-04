美國大選2020｜選民最看重經濟　促成特朗普「紅潮」基本盤

根據Edison Research在美國大選當天（11月3日）進行的全美民調顯示，美國民眾將「經濟」放在投票時優先考慮的議題，僅次的是「新冠肺炎」。這項調查結果，由選舉當天在投票站出口向選民進行的親身採訪，以及選前對郵寄選民進行的電話訪問所得出。 對於現任總統特朗普來說，這項出口民調對他來說是一個好消息：選民首要着重「經濟」──這是特朗普的得意政績範疇之在。而這個選民意向，可能正正就是為何特朗普在今次大選中得以繼續維持「紅潮」基本盤的主因。

11月3日，維珍尼亞州阿靈頓縣（Arlington），特朗普回到競選總部。（Alex Brandon／美聯社）

特朗普經常將自己任內的經濟成就放在口邊，但問題是，他做的事情真的奏效嗎？普羅民眾是否真的能從中受惠？

選票是對特朗普經濟政策的大考

特朗普任內積極處理對外貿易關係，譬如與加拿大和墨西哥重新談判，簽署了新的《美墨加協議》（USMCA）；退出跨太平洋伙伴關係（Trans-Pacific Partnership）協議；向中國簽訂新貿易協議等等。據特朗普的說法，這些貿易措施都是為了讓美國從世界貿易中受益，而不是讓美國人在全球貿易中成為「被欺負」的一群。

特朗普通過一連串貿易協議和本土生產力復興方案，試圖「把就業帶回美國」。而的確，在新冠肺炎疫情爆發之前，特朗普任內將美國失業率抑壓在3-4%，為二十年來最低水平。

11月4日，特拉華州威明頓（Wilmington），拜登就選擇形勢發表演說，呼籲支持者別要太早失去希望。（Paul Sancya／美聯社）

的確，疫情爆發為美國帶來嚴重的經濟打擊。特朗普需要為此大打經濟牌。他承諾繼續履行過往四年的減免個人利得稅及暫緩交稅等措施，來爭取中產階級支持。同時他亦承諾為生產線由中國遷回美國的美企減稅，又考慮將資本利得稅最高稅率從20%下調至15%。

8月，特朗普簽署行政命令將僱員繳交薪金稅的限期推遲到本年末，作為對低收入在職民眾的經濟紓困措施。

新冠肺炎疫情打擊美國經濟，也讓當地失業率創下歷史新高，但這是否足以全盤抹殺特朗普四年經濟改革政策的努力？（資料圖片）

措施做了，數據也有了。接下來的問題是，這些事能夠回饋到當地勞工階層的生活中反映出來嗎？

總統大選之前，我們也許不能得到全盤的民意圖像。但隨着今天各州結果陸續出爐，我們或許可以知道，當地工人及勞動業者似乎真的認可特朗普過去四年的經濟惠及措施，甚至疫情帶來的經濟動盪，也無損他們對特朗普的信心。

特朗普自稱已勝出大選，事實上大多鐵鏽帶州份仍領先。（美聯社）

根據最新票站結果和各大出口民調顯示，一眾傳統製造業區域，包括位處「鐵鏽帶」的俄亥俄州（18票）、密歇根州（16票）、威斯康星州（10票）和賓夕法尼亞州（20票），在今次大選中都有大量工人階層票投給特朗普。

截至目前為止，特朗普幾乎鐵定拿下俄亥俄州。而威斯康星州、密歇根州和賓夕法尼亞州三州，雖然還要等待大量的郵寄選票到來，但目前特朗普在這三州依次分別取得4%、8%和14%的領先優勢──這些數字足以證明，在以工人勞動階級為人口構成骨幹的州份，當地人民這四年來儘管受到新冠肺炎疫情的衝擊，卻依然未有對特朗普重振美國經濟的魄力失去信心，甚至願意多給他四年時間，進一步徹徹底底地改革經濟，重新定義美國在全球貿易體系及生產鏈上的角色。

俄亥俄州一處票站的選舉人員正在處理剛剛收集回來的選票。（AP）

民主黨拜登過往多月努力經營以製造業為經濟重心的州份，目的就是希望從特朗普手中取得這些工人票。但是，在點過的選票上面，我們似乎看得到拜登的如意算盤，並不打得如想像中那麼響。