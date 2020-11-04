美國大選2020｜燒錢140億　選後華盛頓政局或「毫無改變」

2020年美國大選各方花費接近140億美元。經過連月爭鬥之後，最新選情（香港時間11月4日下午3時15分）告訴我們，華盛頓的白宮與國會權力分佈有可能會「打回原形」。

三大「鐵鏽地帶」州決定選情

在白宮方面，目前基本上已是大局已定。特朗普（Donald Trump，川普）大舉贏得傳統紅州，只失掉亞利桑那（Arizona）一州的11張選舉人票，卻有望保住喬治亞州（Georgia）和北卡羅來納州（North Carolina）的分別16張和15張選舉人票。

而拜登則未能大舉攻下南部紅州，導致選舉結果只能由「鐵鏽地帶」（Rust Belt）的三大搖擺州決定選舉結果。由於賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、威斯康星州（Wisconsin）與密歇根州（Michigan）的一共46張選舉人票卻可能要至少等到美國時間的11月4日 (即香港時間同日稍晚或11月5日上午)才有結果。

然而，無論白宮選戰結果如何，如果聯邦參眾兩院不能由同一個政黨控制的話，華盛頓的政局其實與今天差別不大：出於兩黨相爭，國會難以通過任何會帶來深刻改變的法案，總統只能依靠權力有限的行政命令行事。

在眾議院層面，民主黨可能會失去一些議席，但有望穩守多數。可是，選前外界對民主黨重奪參議院控制權的期望似乎將要落空。

共和黨重奪參議院或「夢碎」

首先，民主黨在阿拉巴馬州（Alabama）的參議院議席一如預期落入共和黨手中。如果民主黨失掉白宮的話，他們至少要在共和黨手上多奪5席才能控制參議院；如果拜登最終有幸贏得總統選舉，民主黨也至少要多奪4席。

在選前，民主黨有望在亞利桑那、蒙大拿（Montana）、科羅拉多（Colorado）、艾奧瓦（Iowa）、北卡州、南卡羅來納州（South Carolina）、緬因州（Maine）等7個州份挑戰共和黨原有參議院席位，並在喬治亞州挑戰共和黨人的兩席。

然而，根據最新的選舉結果，民主黨只穩定的拿下亞利桑那與科羅拉多的兩個席位，蒙大拿、南卡州、艾奧瓦州都已由共和黨繼續持有。而按照香港時間11月4日3時15分的結果，已完成91%點票的喬治亞州一個席位似乎已落入共和黨手中，另一個喬治亞州席位卻要進行次輪選舉，結果卻料將對民主黨不利。

在緬因州，雖然拜登得票比特朗普高出近12個百分點，然而其共和黨溫和派參議員柯林斯（Susan Collins）卻領先其民主黨對手近7百分點，後者似乎難憑拜登的優勢而有翻轉之望。

在已完成94%點票的北卡州，民主黨候選人康寧漢（Cal Cunningham）落後共和黨對手接近兩個百分點，也似乎翻轉無望。

從這個形勢看來，如果拜登奪不得白宮的話，特朗普政府依然要面對民主黨控制眾議院的局面；而即使拜登奪得白宮，民主黨依然會受到共和黨控制的參議院掣肘。

選前國會分治的局面，在選舉之後，看似已無改變之機。華盛頓政令難行的局面，經過幾個月、花費百億美元的選舉爭鬥之後，很可能會毫無改變。