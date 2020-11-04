一文睇清：美國大選當日選情全盤總結

隨着美國進入後半夜，2020美國大選當日選情暫歇，要等到香港時間周三（11月4日）傍晚才能有進一步進展。目前無論總統選舉還是國會選舉，都尚無確切結果。這種情況在過去七屆大選期間發生過三次。

就當下而言，雖然特朗普（Donald Trump，川普）稱不上「勝券在握」，但其表現也遠比他自己預想的都好很多。以至於他在數小時前的講話中直言「在我看來，我們已經贏了」。

接下來，最主要要看賓夕法尼亞（Pennsylvania）、密歇根（Michigan，又譯密芝根）、威斯康星（Wisconsin）、北卡羅萊納（North Carolina，北卡）以及喬治亞（Georgia）這五州。

現在《紐約時報》、CNN等自由派媒體皆聚焦北卡和喬治亞。兩州點票都已經逾94%，特朗普在北卡以50.1%得票率略領先拜登（Joe Biden）的48.7%，在喬治亞以50.5%略領先於拜登的48.3%。雖然不排除翻藍的可能，尤其是考慮到北卡郵寄選票之情況，但這種可能性較小。

特朗普在香港時間11月4日時下午15時30分左右發表演講，稱在其看來，他已經勝出。（Getty）

是以最終的關鍵還在於另外三個「鏽帶州」，這三個州也都是郵寄選票滯後情況較嚴重的州份。其中威斯康星點票逾95%，拜登實現逆轉，領先不足1個百分點，而且該州存在對民主黨有利的郵寄選票滯後情況。是以拜登有可能確定拿下該州。問題在於，即便拜登翻藍威斯康星，也依然不夠他獲勝，拜登還需再拿另外一州。

不過，拜登目前在賓州和密歇根落後太多。密歇根點票逾78%，拜登落後5.6個百分點；賓州點票逾64%，拜登落後12.6個百分點。待得香港時間今日傍晚點票程序繼續加速之後，倘若來自費城、匹茨堡、底特律等大城市的票無法縮小拜登的劣勢，那麼特朗普「我已勝選」的說法便有了很大權威性。倘若拜登的劣勢能夠被拉近，那麼未來幾日我們就將看到各種關於郵寄選票的爭議。

這也是特朗普在發言時聲稱「我們將前往最高法院，我們希望所有投票停止」的原因（註：事實上投票皆已停止，特朗普所指應該是「點票停止」）。

與此同時，國會選舉方面，截至香港時間17時30分，聯邦參議院目前結果是47席比47席，尚有6席未定。民主黨將大概率拿下緬因州一席，共和黨則將大概率在阿拉斯加、密歇根和喬治亞再拿3席。另有兩個席位分別來自北卡和喬治亞。所以對民主黨最好的情況，可能也就是50比50。民主黨奪得參議院多數黨席位的目標，實現希望渺茫。

眾議院方面，民主黨奪得187席，共和黨奪得178席，尚有70席未定。然而情況對民主黨也不太樂觀。民主黨丟了4個本來應該贏得的席位，共和黨該贏的則一個都未輸。是以估計民主黨在眾議院的優勢會縮小，但依舊保留多數黨地位。

接下來，便要看今晚（香港時間）北卡和喬治亞這「東南二州」會否有變，以及賓州、密歇根和威斯康辛這「鏽帶三州」能否拉近距離。而這很大程度上也取決於那近一億張包含郵寄選票在內的提前投票將有幾大影響。