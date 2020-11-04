特朗普自稱勝選　留最高法院後手

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）11月4日凌晨發表「勝選演講」，他還列舉了一系列自己贏下的關鍵州，包括還有兩至三成票未點完的賓夕法尼亞州（Pennsylvania）和密歇根州（Michigan）。他稱民主黨已無法反超，並揚言將要求最高法院介入，停止繼續「投票」（此為特朗普口誤，應為點票），這似乎是在為防止關鍵州翻藍、被拜登反超做準備。

特朗普表示，「在我看來，我已勝出」。他表示自己贏下佛羅里達州（Florida）、俄亥俄州（Ohio）、德克薩斯州（Texas），喬治亞州（Georgia）和北卡羅來納州（North Carolina）也開票接近完成，他認為民主黨沒有翻藍的可能性。更具爭議性的是，特朗普表示自己在開票還有兩至三成票未點完的賓夕法尼亞州和密歇根也已經勝出，因為他此刻擁有巨大的領先優勢。

此後，特朗普話風一轉，矢言將要求立刻停止繼續「投票」（此為特朗普口誤，應為點票），並要求最高法院介入，「我不希望他們凌晨4點找到什麼選票，並將它算到最後結果裏去。」

毫無疑問，特朗普此話是在做兩手打算，他無法阻止各州繼續點票，也自認為很有希望能贏下賓州和密歇根州，因此此刻不必明言要這些州份中止點票，但一旦該兩州隨着點票過程翻藍，他就將搬出最高法院介入，指控拜登勝選不合法。這可算是一手「退可守」，另一手卻是「進可攻」。

最高院料偏袒特朗普

當然，究竟是否會鬧到最高法院，還要看拜登能否通過翻藍數個關鍵州獲勝。分析認為，在北卡、喬治亞、賓夕法尼亞、密歇根和威斯康星這五個仍然存在變數的州份，拜登需要翻藍至少兩個州才能獲勝，而其中北卡州和賓夕法尼亞州還存在最高法院可能介入的法律糾紛。

一旦最後情況出現逆轉，特朗普毫無疑問會要求最高法院介入，而目前保守派比自由派6比3的最高法院，很有可能會做出傾向特朗普的判決，尤其是剛被共和黨大選前加塞進最高院的大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）會起到重要作用，因此即使力求保持平衡的首席大法官羅伯茨（John Roberts）倒戈，也可能無濟於事。

特朗普在大選之前任命保守派大法官巴雷特。(美聯社）

儘管大法官理應判決不被黨派分野影響，但目前，最高法院除羅伯茨之外的五位保守派大法官，對黨派忠誠度相當高。例如特朗普2018年任命的大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh），他在上月判決禁止威斯康星州點算11月9日之前收到的合規郵寄選票時，就在自己的協同意見書里，引用了2000年最高法院戈爾（Al Gore）訴小布殊案（George W. Bush）中，時任保守派大法官芮恩奎斯特（William Rehnquist）頗具爭議的協同意見，即州法院不可干預州立法機構。

在2000年的佛州點票風波中，正是時任保守派對自由派5比4的最高法院，駁回了佛州最高法院的重新計票裁定，將總統寶座送至小布殊手中。當時大法官們雖然按意識形態分野投票，但保守派大法官在撰寫多數意見時，強調此案不能做為判決的先例，惟更加激進的大法官芮恩奎斯特撰寫了更傾向小布殊的協同意見書。

此次卡瓦諾特意引用這一協同意見書，似乎暗示了，一旦此次大選出現需要最高法院介入的法律糾紛，他將如芮恩奎斯特激烈維護小布殊那樣，站在特朗普一邊。

當然，如果最後拜登未能翻藍以上關鍵州，抑或是翻藍的程度沒有達到總統人選易主的程度，特朗普可能在口頭上嚷嚷要求停止計票，攻擊對方選舉舞弊外，預計也不會自找麻煩讓最高院出馬。