美國大選2020 | 眾議院驚變戰場？民主黨可能會失去一切

在2020年選票上美國人必須做出的三大選擇——總統、參議院和眾議院選舉——眾議院被認為是民主黨最容易獲勝的地方。然而，截止香港時間11月4日下午5點半，在剩下不到80個席位的情況下，民主黨的表現似乎不如2018年，甚至可能會失去眾議院多數席位。

Democrats head toward House control, but lose incumbents to GOP https://t.co/2xGkuOnjBQ — KREM 2 NEWS (@KREM2) 2020年11月4日

民調網站FiveThirtyEight在選前的最後一次預測中，預計對民主黨在眾議院的表現有很強的信心，認為他們有97%的機會保持控制權。

然而，本次大選所謂的「明顯熱門人選」到目前為止卻遭遇了一些出人意料的失敗。特別是在佛羅里達州，共和黨候選人翻轉此前民主黨有望獲勝的藍色選區。

另外，雖然民主黨成功翻轉了兩個共和黨的席位，但這些都是在選舉日之前就預料到的。而共和黨到目前為止已經翻轉了6個席位，其中3個出乎意料，而且他們在總票數上也略有領先。這樣一來，與2018年眾議院選舉相比，共和黨已淨增4個席位。

6th House Democrat to lose tonight. All but one of those seats Republicans flipped were won by women candidates https://t.co/LuXpiJlhqL — Lindsey McPherson (@lindsemcpherson) 2020年11月4日

同時，到目前為止，在根據民調難分勝負的搖擺選區當中，只有共和黨成功獲勝（在明尼蘇達州、俄克拉荷馬州和新墨西哥州），而且其餘結果還沒有確認的搖擺選區差一點都宣布共和黨領先。在其中的5個搖擺選區，共和黨以至少10個百分點的領先優勢獲勝，最多達21個百分點的領先。

不過，對共和黨來說，現在慶祝還為時過早，他們還需要再翻轉至少15個選區才能奪回大多數議席，而且今年預計會有數量空前的郵寄選票，很可能會給民主黨在許多選區的最後時刻帶來勝利。

然而，儘管最後的投票很可能幫助民主黨人確保其多數席位，但共和黨人已經表現出意想不到的實力。就像在總統大選中一樣，共和黨在佛羅里達州和密歇根州等地似乎又一次挑戰了民調對民主黨的熱情。

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