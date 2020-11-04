拜登特朗普有可能打成平手？　近兩百年未見狀況或再上演

根據香港時間11月4日下午6時20分的美國總統選舉形勢，特朗普（Donald Trump，川普）與拜登（Joe Biden）有可能在選舉人票之中打成平手，導致白宮主人誰屬要靠眾議院決定，是自1824年以來所未見。

美國的總統選舉制度甚為奇特，總統選舉的選舉人團人數竟為538，可為2整除，導致選舉有可能出現打成平手的局面。

根據此時形勢，這種情況的確有可能發生。在拜登穩勝的州份之中，他共得244張選舉人票，而特朗普則得217張。餘下五州則勝負未明，如果北卡羅來納州（North Carolina，15票）和威斯康星州（Wisconsin，10票）歸拜登所有，而喬治亞州（Georgia，16票）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania，20票），以及密歇根州（Michigan，16票）都歸入特朗普的話，拜登與特朗普將各得269票打成平手。

此時，如果各州的選舉結果都沒有出現爭議，而選舉人都在12月初如期投票支持他們州份的勝選人的話，總統之位誰屬將由眾議院決定。

而眾議院的投票方式，也不再是一人一票，而是以州為單位——即是說，如果一黨在某個州份有較多聯邦眾議院議席的話，這一票的取向就由該黨作決定。

由於共和黨的支持者在全國層面上分佈較廣，在這次選舉之後仍有可能跟現在一樣在多數州份有較多的眾議院議席。因此，如果雙方打成平手，眾議院議席按州分佈未改的話，特朗普亦將連任成功。