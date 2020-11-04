2020大選民調似乎再出大錯　或是出於這些原因......

美國大選前夕，不少民調機構預測拜登將在普選票上領先特朗普5至10個百分點，票差甚至超過上屆大選。目前各州雖仍在繼續點票，但絕大多數州已點完過半選票，兩位候選人普選票比率依然呈現持平的態勢，拜登的領先鮮有超過1.5個百分點，與民調反映的結果相去甚遠。今年民調難道又出錯了嗎？

2016年的大選期間，各家民調機構所做的全國民調數據亦顯示希拉里一路領先。事後人們對民調進行檢討，發現有幾個影響了民調準確性的因素，這些因素是否可能在今年再次導致民調出錯呢？

當年民調其中一個主要問題是，受教育程度未被納入抽調的人口權重中。2016年特朗普與希拉里之戰前，選民的受教育程度似乎並不是影響選民投票傾向的因素，因而大部分民調機構並沒有將其納入權重之中。但經過2016年的教訓，許多民調機構都就這一問題作出了修正。美國民調機構FiveThirtyEight在此次大選期間對其他21家民調機構進行調查，幾乎所有15間做出回復的民調機構都表示他們對此做出了調整。至少這一層面的因素，在今年應該對民調結果的準確度影響不大。

有研究表明，相比受教育程度更低的群體，擁有大學學歷的人更可能會完成調查。（Getty）

除此之外，2016年還有大量的選民直到選前最後時刻才做出決定，這一比重頗大的選民成為了「盲區」，為最終勝負增加不少不確定性。但今年大量選民一早已經投完票，且相比2016年的民調數據，沒有做出支持任何一方表態的選民比率也大大降低，因此這一情況造成民調不準的可能性亦非常小。

剩下的較為可信的可能性就只有那些不願意或拒絕接受民調訪問的共和黨選民。與上文提到的受教育程度不同，人口普查當中並不包含人口政治傾向的比重，同時一個人的政黨認同在隨時更變，難有穩定數據參考而加入民調的權重當中，民調機構因而無法準確地排除這一因素對民調結果的影響。

目前開票尚未結束，暫不能排除剩餘未被計算的選票、尤其是郵寄選票的影響。而民主黨的幾個票倉如加州（California）等州亦有較多餘票沒有點完，可能因此尚不能說今年民調再次出錯。結論需待明後兩天、各州選票基本點完時再下。