美國大選2020｜最讓美國選民擔心的事還是發生了

正如輿論普遍預料，美國大選（US Election）11月3日投票日兩黨總統候選人未能決出勝負。威斯康星州、密歇根州和賓夕法尼亞州三個關鍵戰場州計票延遲。但美國總統特朗普（Donald Trump）率先宣布勝選，並威脅讓百萬選票作廢，給此次大選接下來的走向增加了新的不確定性。

在特朗普橫掃南部多數州（除了亞利桑那州）、拜登（Joe Biden）穩拿東北各州的情況下，威斯康星州、密歇根州和賓夕法尼亞州三個關鍵戰場州的結果就顯得尤為重要。到美國時間11月4日下午，隨着偏向民主黨的郵寄選票的點算，而威斯康星與密歇根兩州都容拜登從後趕上，並以較低幅度的領先獲勝。

然而，此前特朗普在白宮宣布自己已經贏得了大選，並宣稱此次選舉存在「欺詐」（fraud），要求最高法院介入，停止所有計票，將凌晨4時後統計的選票定位無效票。當時，這三個戰場州尚有30%至40%左右的選票等待統計。

在戰場州郵寄選票尚未統計結束，特朗普就單方面宣布勝選並威脅作廢百萬選票，這比2000年小布殊（George W. Bush）與戈爾（Al Gore）圍繞佛羅里達州「蝴蝶選票」爭議引發的長達一個月的選舉爭議和訴訟攻防戰更嚴重。在美國需要通過此次大選恢復自身選舉體制「信譽」的情況下，特朗普這番言行對信譽下滑的美國選舉制度來說無異於雪上加霜，可以說是對美國民主體制的一種侮辱。

從特朗普當時在白宮的講話可以看出，他對丟掉傳統紅州亞利桑那非常失望，自己還是存在敗選的顧慮。在這種心理狀態下，特朗普最怕三個戰場州後續郵寄選票計票對自己不利。

顯然，特朗普內部預估存在敗選的可能性，特朗普在白宮高調宣布選舉存在舞弊，威脅否定百萬選票，目的就是輿論動員，為自己不承認郵寄選票結果做鋪墊。如今拜登明顯反超，更有可能奪下賓州，奠定穩定勝局，我們就不能排除特朗普會慫恿自己的支持者對抗不利於自己的大選結果。在已嚴重撕裂的社會和政治氛圍中，特朗普的這種動員很容易得到響應和支持。

11月3日，拜登的支持者擺出反對特朗普連任的道具和標語。（Reuters）

即使尚在點票的喬治亞和北卡最終由稍微領先的特朗普拿下，拜登在餘下的州份隨便輕取一個，也能獲勝，更遑論拜登在這些州份之中更有可能取得多於一個，甚至在喬治亞州的點票中反超特朗普。

總之，這次大選正在向美國民眾所擔心的爭議方向發展。特朗普作為掌權的現任總統，在選舉結果對自己不利的情勢下，很有可能會利用自己手中的權力，質疑和否定選舉結果，期間不排除濫權的可能性。

拜登和民主黨方面也絕對不會妥協。這場爭議如何、何時解決，都會對美國民主程序的公正與公平、民主體制的正常運轉帶來巨大沖擊。