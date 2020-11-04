美國大選2020｜速評：最讓美國選民擔心的事還是發生了

正如輿論普遍預料，美國大選（US Election）11月3日投票日兩黨總統候選人未能決出勝負。威斯康星州、密歇根州和賓夕法尼亞州三個關鍵戰場州計票延遲。但美國總統特朗普（Donald Trump）率先宣布勝選，並威脅讓百萬選票作廢，給此次大選接下來的走向增加了新的不確定性。

在特朗普橫掃南部多數州（除了亞利桑那州）、拜登（Joe Biden）穩拿東北各州的情況下，威斯康星州、密歇根州和賓夕法尼亞州三個關鍵戰場州的結果就顯得尤為重要。11月4日凌晨零時40分，這三個州計票過半，拜登在特拉華州宣布自己「會贏」，讓支持者們對他獲勝的可能性放心。

3個小時後，特朗普在白宮宣布自己已經贏得了大選，並宣稱此次選舉存在「欺詐」（fraud），要求最高法院介入，停止所有計票，將凌晨4時后統計的選票定位無效票。當時，這三個戰場州尚有30%至40%左右的選票等待統計。

在戰場州郵寄選票尚未統計結束，特朗普就單方面宣布勝選並威脅作廢百萬選票，這比2000年小布殊（George W. Bush）與戈爾（Al Gore）圍繞佛羅里達州「蝴蝶選票」爭議引發的長達一個月的選舉爭議和訴訟攻防戰更嚴重。在美國需要通過此次大選恢復自身選舉體制「信譽」的情況下，特朗普這番言行對信譽下滑的美國選舉制度來說無異於雪上加霜，可以說是對美國民主體制的一種侮辱。

根據《紐約時報》的數據，特朗普發表演講時，三個關鍵戰場州密歇根州、威斯康星州和賓夕法尼亞州計票率大概在60%左右，分別尚有大約190萬、70萬和191萬的選票等待統計，而特朗普在這三個州所得普選票分別比拜登高30萬、12萬和67萬。

從特朗普當時在白宮的講話可以看出，他對丟掉亞利桑那州非常失望，自己還是存在敗選的顧慮。在這種心理狀態下，特朗普最怕三個戰場州後續郵寄選票計票對自己不利。

顯然，特朗普內部預估存在敗選的可能性，特朗普在白宮高調宣布選舉存在舞弊，威脅否定百萬選票，目的就是輿論動員，為自己不承認郵寄選票結果做鋪墊。若拜登反超，不排除特朗普慫恿自己的支持者對抗不利於自己的大選結果。在已嚴重撕裂的社會和政治氛圍中，特朗普的這種動員很容易得到響應和支持。

11月3日，拜登的支持者擺出反對特朗普連任的道具和標語。（Reuters）

在喬治亞和北卡由特朗普獲勝的前提下，如果拜登拿下威斯康星州、密歇根州和賓夕法尼亞州三個州中的兩個，他就有可能勝出。如果三個州全部倒向拜登，特朗普接受敗選的可能性也會增加。當然，他也會嘗試要求重新計票或否定郵寄選票的做法，和拜登方面打拉鋸戰或者法律仗。

總之，這次大選正在向美國民眾所擔心的爭議方向發展。特朗普作為掌權的現任總統，在選舉結果對自己不利的情勢下，很有可能會利用自己手中的權力，質疑和否定選舉結果，期間不排除濫權的可能性。拜登和民主黨方面也絕對不會妥協。這場爭議如何、何時解決，都會對美國民主程序的公正與公平、民主體制的正常運轉帶來巨大沖擊。

即使特朗普能夠贏得此次選舉，他率先宣布勝選、威脅否定百萬選票的做法，也讓美國選舉體制信譽大打折扣。民主黨也會持續質疑其總統的合法性。最終無論通過何種方式決定勝負，無論誰勝出，下屆總統的合法性都將受到質疑。