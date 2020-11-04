美國大選 | 拜登特朗普均自信會勝選　選後民眾暴動可能性有多大

【2020美國大選】民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）11月4日凌晨發表講話說，在所有的票清點完之前，選舉就沒有結束。他還說，他會贏得賓夕凡尼亞州（Pennsylvania），「我們正在贏得這場選舉的路上。」

與拜登認為自己在贏的路上不同，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在隨後4日凌晨2時20分左右的演講中稱他獲得了「重大勝利」。他指責選舉是一場騙局，大選存在「欺詐」，「這是對美國公眾的欺騙，是這個國家的尷尬」，如果還繼續計票，他將訴諸最高法院。

特朗普的意思非常明確，他已經贏了，並且認為以後的計票不算數。在大選還未結束時就斷言選舉存在欺詐，就揚言要上訴到最高法院，這是各方普遍擔憂的情況。美國會不會因拜登特朗普互不承認對方勝選而爆發激烈的衝突，選民暴動的可能性有多大？

在筆者看來，零星的暴力事件可能會有，但出現大規模暴動的可能性較小。

在郵寄選票尚未完全點算完畢的情況下，特朗普的選情表現再次超越各民調預估。（Getty）

美國是一個成熟的選舉社會，選民對於接受選舉結果有充分的心理準備。組織選舉、投票、接受結果，是程序正義的體現。這是政治，更是關乎社會契約。因此無需過於擔心選民不接受選舉結果，揭竿而起的情況。

美國政治對於出現選舉糾紛有充分的制度設計準備。截至目前美國社會發生過四百多起選舉訴訟，大多數選舉程序引發的訴訟最終都由各聯邦州的法院來做出裁決。2000年大選布殊（George W Bush）戈爾（Al Gore）對於佛州的選舉結果有異議，兩人將官司打到了最高法院，歷經36天的「世紀司法大戰」，最終還是通過判斷解決了問題。歷次選舉，兩大競選陣營都會成立相應的法律團隊，此次特朗普和拜登也不例外。兩人對於通過法律解決問題有充分的準備。

美國憲法對於選舉糾紛也做出了安排。如果選情出現平局或聯邦州層面的選舉結果引發法律糾紛，使得任何一位候選人都無法獲得多數。那麼根據美國憲法的規定，將由新選舉產生的眾議院在1月6日確定總統人選。美國上一次出現這種情況是在十九世紀。

如果某聯邦州由於法律糾紛等原因，不能在12月8日前確定選舉人，那麼國會就有權拒絕接受該州的選舉結果。如果到1月20日總統就職日，仍無法確定總統人選，則將依據美國總統繼任順序選出代理總統。

特朗普要求停止計票的說法是赤裸裸的政治操弄。一方面，這並不代表特朗普一定會上訴到最高法院。計票還在繼續，如果未來的計票結果顯示特朗普贏得了勝利，他自然不會再同拜登糾纏。

另一方面，如果點計郵寄選票的過程中，拜登以微弱優勢贏了選舉，特朗普會以此大做文章，將此作為自己敗選的藉口。民主黨共和黨很有可能由此引發一系列的政治惡鬥。但是煽動民眾鬧事，由此引發大規模動亂的可能性較小。

事實上，受疫情影響，郵寄選票被大多數州所接受。今年10月，美國最高法院已經裁定，賓州（Pennsylvania）在大選日（11月3日）之後三天內收到的郵寄選票都可被登記為有效選票。即便大法官團隊後加入了特朗普任命的巴特雷（Amy Barrett），未來推翻此前裁決的可能性也較小。