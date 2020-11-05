美國大選2020│北京學者：無論拜登還是特朗普　美國都不是贏家

美國大選進入計票階段，選情愈發膠着。直到香港時間11月4日傍晚，特朗普一直保持關鍵鐵鏽地帶威斯康辛、密歇根以及賓夕凡尼亞的領先，但在那之後的十餘個鐘頭裏，拜登便逐漸在威斯康星和密歇根州反超，乃至奪下這兩州，距離勝選更近一步。

這場選舉，無疑是近段時間以來全球的焦點，外界迫不及待想要透過它了解美國這艘鉅艦將駛向何方。懸念或許將持續到最後一刻，北京大學美國研究中心主任王勇在接受《香港01》新聞訪問時分析，競選狀態膠着反映了美國政治非常分化的特點，選民中保守派和自由派勢均力敵。從目前的選舉情況來看，新冠肺炎疫情對大選的影響並沒有外界想象中那麼大，意識形態、價值觀的分歧、國內的經濟民生、貧富差距和種族問題，才是驅動大選重要因素。

在特朗普稱「我認為我已經勝選」之後不就，威斯康辛和密歇根的局勢便倒向拜登。（Getty）

特朗普在香港時間11月4日傍晚發表演講，率先宣布勝選，甚至呼籲停止後續記票，引發輿論譁然。

王勇認為，在計票完成前提前宣布勝選，是特朗普冒險主義、不理會規則的性格特點所致，而這將對美國的政治安定帶來巨大挑戰，也為選舉增添了巨大變數，甚至引發美國的憲政危機，特朗普的所做所為，正朝着這個方向發展。當拜登鎖定鐵鏽州的優勢之後，雙方差距進一步縮小 ，由於疫情關係，今年郵寄選票大幅增加，特朗普在大選造勢階段一直抨擊這項規則，此處爭論極有可能持續到計票結束。

在王勇看來，無論最終贏家是誰，一個明顯的事實是，美國社會的撕裂將進一步加劇，缺乏壓倒性多數，也將是未來很長一段時間內，美國政治的現實。

經濟全球化的發展讓美國的貧富差距越來越大，10%的家庭掌握着60%至70%的財富，甚至有50%的家庭幾乎是零資產，這是一個基本事實。所以，美國在經歷全球化的同時，民眾的意識形態分歧也變得越來越大。

有更多的人認同全球化，追求更自由、更開放和更多元的價值觀。但另一方面，全球化也使得一些人的保守傾向加重，他們對於家庭、國家以及國際社會的保守觀念不斷加重，主張回歸傳統、回歸社區、反對全球化和進一步融合。

再加上美國社會長期存在的各種問題，種族歧視導致黑白對立。今年的「黑命貴」（Black Lives Matter）運動就是在這些複雜因素疊加下發生的。於是社會更加撕裂，兩黨之間的政治鬥爭再度加劇，民主黨在某種程度上代表了全球化、開放的價值觀。

隨着新一代共和黨政客崛起，共和黨內部也有進一步保守化的傾向，尤其表現在意識形態、開放經濟、貿易、全球化、宗教觀念、性別、婚姻等問題上。美國的政黨鬥爭受到社會和價值觀念的衝突和影響。當前美國基本上是50%對50%的撕裂，兩黨爭奪可以說是難捨難分。美國社會沒有一個絕對多數，兩黨之間的鬥爭不僅僅是一個利益紛爭，實際上還涉及到意識形態和價值觀念的對立。

以上所有因素疊加，使得未來美國的政治會長期保持一種相對比較分裂的格局。