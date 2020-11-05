選情評估：拜登優勢愈發穩定　美國或步入憲制危機

當地時間11月4日，2020美國大選步入第二日選情。在一夜膠著之後，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）憑靠都市區選票和陸續開出的郵寄選票優勢，在密歇根州反超共和黨候選人特朗普（Donald Trump）。這是選情開票以來的關鍵轉折：拜登庶幾已獲得勝選總統所需的270張選舉人團票，並正進一步擴大優勢。

當下，拜登確定獲得238票，特朗普確定獲得213票。而決勝的關鍵已僅剩西部的內華達州（6票），東南的喬治亞州（16票）和北卡羅萊納州（15票），以及「鏽帶」五大湖地區的威斯康星（10票）、密歇根（16票）及賓夕法尼亞（20票）。

倘若最終拜登勝選，他在密歇根州的逆轉將是最重要的轉捩點。（香港01美國大選專頁）

其中，內華達州點票率逾67%，拜登以49.2%得票率領先於特朗普的48.6%。該州已經暫停點票，直至當地時間11月5日（周四）上午11時，也即香港時間周四晚24時，以便統計尚未收回的郵寄選票。而考慮到郵寄選票普遍利好民主黨選情，且拉斯維加斯和雷諾市所在的、親民主黨Clark和Washoe選區尚有不少選票未點算，是以特朗普在內華達實現逆轉的情況甚微。

東南方向，喬治亞和北卡羅萊納州分別點票逾94%，其中特朗普皆以一兩個百分點的優勢領先。

「鏽帶」地區，拜登則在過去數個小時內在威斯康星州和密歇根州後來居上，反超特朗普，當下以不到一個百分點的優勢領先。二州點票率皆已超過95%。理論上，特朗普仍有翻盤的可能。問題在於，這兩州皆屬於點算郵寄選票較晚的州份，目前所餘的選票因此也將大概率對拜登選情利好。是以一旦特朗普被反超，則很難有逆轉的可能。

考慮到郵寄選票的情況，此次「特朗普先領先，拜登後來居上」的選情，本就在各界預料之中。（Getty）

而重中之重的賓夕法尼亞州目前點票逾七成，特朗普以10個百分點領先。乍看之下差距甚大。可是，該州郵寄選票滯後的情況是全國最甚，據該州相關官員表示，截至周一，該州收到240萬餘選票，而在此前收到的郵寄選票申請中，民主黨登記選民也比共和黨登記選民多出120萬有餘。是以郵寄選票對拜登的利好程度，在賓州會更為明顯。並且，在該州各選區中，匹茨堡、費城等親民主黨都市仍有大量選票未清點完畢，這也將是拜登有可能在賓州實現逆轉的促因。

不過最重要的是，考慮到目前已有238票的拜登很難失去在內華達州（6票）和威斯康星州（10票）的優勢，那麼一旦他再拿下另外四州中的任何一州，便可至少臻至269票平局（以僅拿下北卡州15票為例），乃至邁過勝選所需的270票門檻。

因此，當拜登在密歇根州實現逆轉，他便已經有了270票的可能。即便特朗普在賓州、北卡州和喬治亞州皆勝出，最終也僅獲得268票。

那麼，拜登就此勝選了嗎？非也。以上六州的最終結果仍待選票清點完畢。拜登在當地時間4日凌晨便於Twitter表示，大選結果不由他或特朗普決定，而是由選民決定。與之相對應的，特朗普則在當地時間4日晨間發布Twitter，質疑過去數小時的選情演變，稱「昨晚我曾領先……直到莫名選票袋被點算，這些州也一個接一個地魔幻般消失。非常奇怪」。

特朗普該條推文後被Twitter標註為「有爭議且有潛在誤導性」的信息↓↓↓↓↓

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

與此同時，特朗普團隊人員已經開始向記者表示，「如果所有選票都合法投出，我們相信總統會獲勝」，並持續否認質疑霍士新聞和美聯社宣布拜登在傳統紅州亞利桑那勝選的消息。這也是可以理解的，各界早就預估，一旦選情陷入膠著，特朗普團隊就必然會發起爭議，質疑郵寄選票的合法性。

這也昭示着一個前景：在拜登以各州的微弱優勢獲得勝選所需選舉人票的情況下，2020美國大選將愈發朝着憲制危機的方向發展。而這也或將是未來數日的主要進程。