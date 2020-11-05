美國大選2020│特朗普最大敗筆：輸掉白人男性和長者

進入第二日選情，雖然尚餘幾個州份的結果仍未確定，但根據最新票站調查（exit poll）的結果，大概也可以了解到在總統特朗普（Donald Trump）在任四年期間選民如何轉變。上屆支持特朗普的鐵鏽帶（Rust Belt）兩個州份於今屆都由「紅轉藍」，另外也有研究指上屆支持他的年長白人男性有不少經已「轉軚」不再投他信任的一票。若他最終落敗，這或許是成為主要原因。

首先，今屆大選人數較2016年多出很多，總投票人數估計約1.5億人，其中有1.02億人提前投票及郵寄投票，總票數估計可超過2016年美國總統大選總票數逾一成，顯示選民踴躍投票。根據票站調查顯示，特朗普其實仍能贏得多數「基本盤」選民的支持，但部份上屆投他的人也轉而支持民主黨對手拜登（Joe Biden）。

雖然選前預測的「藍色浪潮」最終未見蹤影，這似乎是因為民主黨原本寄望的有色人種選民支持不太見效，相反與上屆的變化最大可能是白人選民。

今屆年青人對比上屆也更傾向支持民主黨，主要是18至29歲的一群，這也許和他們的投票率上升有關。另一個顯著變化是45歲以上的年長人士傾向不再支持特朗普，其中在45歲至64歲的年齡層，特朗普今屆似乎優勢不再。

選前預期的「藍色浪潮」未見影踪。(美聯社)

↓美國選民11月3日投票情況↓

若以性別來比較的話，女性在今屆和上屆沒有明顯變化，反倒是男性選民不再支持特朗普，令其得票率由上屆領先對手希拉里（Hillary Clinton）11個百分點，大幅收窄至只有1個百分點。

值得一提的是，拜登在今屆大選最具說服力的表現，是他能夠奪回2016年鐵鏽帶部分白人工人選民的支持，令他最終或能以些微差距「翻盤」威斯康星州和密歇根州。而且，他還在一向「深紅」的亞利桑那州勝出。這或許得益於該州人口結構的轉變和新冠肺炎疫情的影響，再者當地許多拉丁裔選民傾向支持民主黨。

拜登在今屆大選贏回不少鐵鏽帶選民支持。(Getty Images)

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主要流失白人和長者支持

此外，特朗普還失去一部分白人的支持——白人正是他在2016年勝出的關鍵。其中，男人白性的跌幅最大，上屆特朗普在這個板塊的得票率領先對手希拉里31個百分點，但今屆卻收窄至18百分點。

其中，據愛迪生研究中心（Edison Research）的民意調查顯示，特朗普尤其在喬治亞州和維珍尼亞州流失了較多白人和老年人的支持，這是上屆其選民基礎的重要組成部分。

經過四年任期，特朗普原來爭取得到更多有色人種支持。(路透社)

上屆特朗普在喬治亞州贏得八成白人男性支持，今屆卻下跌至七成。而65歲長者方面，上屆特朗普贏得七成票數，但今屆也回落至六成。這個州目前仍在點票，但拜登的確有機會能在這裏翻盤。

而在維珍尼亞州，特朗普上屆贏得七成白人男性，以及沒有大學學位人士的支持，今屆兩個群組皆下跌至六成。

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總體而言，今屆大選最讓人感到意外的或許是，特朗普在今屆其實爭取到更多有色人種的支持，無論是黑人或拉丁裔選民，也不分男女。原本，不少人估計特朗普在任期間不時挑起種族主義爭端，甚至針對有色人種的施政的爭議，會令人失去這部份人的支持，但現實卻是不少有色人士可能認為，特朗普的政策對他們關心的經濟最好，故仍傾向支持。