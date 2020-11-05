大選關鍵州│拜登翻盤威斯康星　種族與製造業議題打倒特朗普？

2020年美國大選開始出現明朗局勢。《美聯社》確認民主黨候選人拜登在威斯康星州（Wisconsin）和密歇根州（Michigan）勝出，這兩州於2016年是由特朗普所拿下。換言之，拜登在這兩大關鍵搖擺州實現了翻盤（flip）。 本篇文章首先會拆解威斯康星州的最新選情資訊。

根據最新的選情資訊，我們看到大多投下拜登的藍色地區，都集中在密爾沃基（Milwaukee）、麥迪遜（Madison）、簡斯維爾（Janesville）等城市地區。

早幾個月，在威斯康星州的城市區域，出現大規模Black Lives Matter（BLM）黑人平權示威，其中引起全國響應的29歲非裔男子布萊克（Jacob Blake）被槍傷案，事發地點便是在威斯康星州東南部的基諾沙市（Kenosha）。

8月25日，美國威斯康星州基諾沙（Kenosha）示威者在街頭聚集一起高叫反種族歧視口號。（AP）

種族議題與城市「藍票」

威斯康星州的選前分析側重點也是在種族議題上：究竟BLM示威，對當地居民來說是正面，還是反面居多？

以最大城市密爾沃基所在大密爾沃基都會區為例。這裏包括密爾沃基城以及周邊的城郊地區，包括以三個以白人人口為主的縣——沃科夏（Waukesha）、奧佐基（Ozaukee）及華盛頓（Washington），而三者之中人口最多的沃科夏，白人比例高達92.5%，黑人居民卻少於2%。

美國大選2020：圖為美國民主黨總統候選人拜登11月4日在特拉華州威爾明頓發表講話，指自己有信心可以贏出足夠州份。美國現任總統特朗普隨後在Twitter發文，自稱在賓州、喬治亞及北卡州及密州勝出。（AP）

不過，由於自二十世紀起大批黑人遷入城內，而高收入階層白人就紛紛搬到市郊居住，這樣就形成了該都會區特別顯着的「黑白分居」的情況出現。到了今天，密爾沃基的白人與黑人比例，約為45%與39%。──而今次選舉結果，正正是這種分野的體現。

我們看到，包含密爾沃基城在內的密爾沃基縣，是支持拜登的「大票倉」：接近7成的選民將票投給拜登，拜登總共得票約31.7萬張，特朗普則只有13.4萬張。相反，周邊白人比例佔比相當高的沃科夏縣、奧佐基縣及華盛頓縣，超過6成選民都把票投給特朗普，但特朗普在三縣得到的總票數只有約25萬票。

換言之，密爾沃基縣為首的城市人口，給了拜登拿下威斯康星州的基本盤。多個月來主要在城市地區出現的BLM運動所牽引出的種族議題，似乎深刻地觸動了城市人口（尤其市內大批黑人人口）的投票意向。

一眼看去，威斯康星州擁有較高「染紅」比例，但人口集中的城市地區則為民主黨「票倉」所在，成為構成拜登主要基本盤。（Reuters實時點票情況截圖）

藍領選民的逆轉？

針對威斯康星州，另一觀察點則是當地的工人階級選民的投票取向。威斯康星州是以製造業為經濟骨幹的「鏽帶州」（Rust Belt）。2016年，特朗普以0.7個百分點之微的選票差距將威斯康星這個穩定藍州「變紅」，靠的就是其「美國至上」旗號下將製造業帶來美國的承諾。

選前，我們曾嘗試從此角度分析：工人選民是否認可特朗普「帶回工作」的承諾，將決定特朗普在今次選舉中能否拿下威斯康星州。 的確，特朗普上任之初，威斯康星州確有見製造業就業職位的成長，然而到了2019年年底，升勢已似被扭轉成跌勢。

威斯康星鋁鑄造廠（Wisconsin Aluminum Foundry）的行政總裁Sachin Shivaram在2020年1月就曾撰文指，由於特朗普的鋼鋁關稅影響，其公司因訂單不足而被迫解僱超過10%員工。他更引述美國聯邦儲備局的研究指出，美國金屬行業中有六分之五的職位與金屬加工相關，受到關稅下進口金屬變得昂貴的現象影響。

特朗普四年前承諾為威斯康星州工人們帶來工作，可惜的是，他所兌現的承諾，藍領選民似乎不太滿意。（Getty Images）

加上疫情對製造業帶來重大衝擊。本年3月至4月間疫情來襲，威斯康星州的製造業職位大減約8%。雖然隨後相關數據陸續回升，卻依然未能恢復疫情前的狀況。

本年7月，在威州經營奶製品農場的Tina Hinchley就在該州媒體撰文指她身邊超過兩千個奶製品農夫已被迫關門大吉。《華爾街日報》本年8月亦報道了該州奶製品業者的慘況：有過百年家庭經營的奶製品在年初疫情前夕已申請破產，在疫情中為得政府救濟又被迫暫時撤回申請，卻因此朝不保夕。

特朗普2016年之所以能拿下威斯康星州，全因其與民感同身受的體貼形象配合其「美國至上」的宣傳深得藍領選民對他的信任。如今，四年前宣傳當中的承諾似乎未見明顯兌現。最終，今次選舉的結果反映出，該州藍領選民似乎已經不再願意多給特朗普四年，讓他兌現當初給予工人們的選舉承諾了。