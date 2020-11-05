美國大選2020｜拜登當選幾率增加　資本市場不知所措

隨着美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）拿下美國五大湖沿岸「鐵鏽帶」的威斯康星州和密歇根州，2020年美國大選局勢再次逆轉，拜登的當選機率大大上升。目前，拜登獲得的選舉人票達到264張，距離勝選所需的270張僅差6張。隨着拜登的勝選機率上升，投資者開始紛紛押注，美元指數和標普500指數期貨因此從高點回落。

從拜登此前的經濟主張來看，拜登當選後將設法控制疫情、增加財政刺激力度、提高税收水平。其中，税率的提高可能會在短期內打壓股市，而財政刺激的大規模落地則可能在短期內抑制美元指數。

對於特朗普的減税政策，民主黨普遍持有異議。拜登競選總統時就曾表示，如果他當選總統，會將公司税的最高税率從21%提高到28%，並對年收入超過40萬美元的美國家庭增税。此外，市場擔心資本利得税也會因此提高。

特朗普的減税政策是近年美國股市大漲的基礎。如果拜登增税，企業的盈利情況必然受到影響，進而削弱美國股市的基本面。標普的研究顯示，公司税的最高税率達到28%會令美國十大銀行的淨盈利每年減少超過70億美元。同時，盈利能力較強且受疫情影響較小的大型互聯網科技公司可能會成為税收的主要目標。

對於拜登當選總統這一可能性，投資者仍有分歧，導致美國三大股指的期貨時漲時跌。（路透社）

此外，資本利得税的上升或將引發股市拋售潮。美國國會税收聯合委員會（JCT）的研究顯示，資本利得税可能會對投資產生巨大影響。由於納税人可以選擇何時出售資產並繳納資本利得税，當預期資本利得税將上升時，投資者會提前出售股票等資產從而減少繳税。這種預期在1986年和2012年曾引發大量資本利得變現行為（即股票和其他資產的拋售）。

儘管市場十分擔憂拜登的增税計劃，但是拜登上台後必然加大財政刺激以提振經濟，而經濟基本面的提高則會利好股市。長期來看，拜登當選將減少美國經濟面臨的不確定性，民主黨對清潔能源、公共衛生、電信和基礎設施建設的支持也會提高美國企業的生產效率和國際競爭力，這些因素將在長期支撐美國股市。因此，投資者面對當前局勢有些不知所措，股市也「不上不下」，難以形成一致預期。

與股市類似，外匯市場也有些「茫然」。如果拜登當選，且民主黨能夠「橫掃」國會（同時掌控眾議院和參議院），更大規模的財政刺激計劃則有望順利落地，充裕的流動性將繼續推動美元下行。然而，拜登上台會為美國經濟的發展提供更加有利的貿易環境和外交政策，這將有助於美國經濟復甦，從而對美元形成支撐。

美國大選仍存在很大變數，圖為11月3日俄勒岡州波特蘭市市民在選舉後舉行抗議遊行。（美聯社）

各界普遍認為，拜登當選在短期內會打壓美元，但是拜登對美國財政狀況、貿易環境的改善會在中長期會提升美元價值。中國民生證券宏觀研究團隊認為，短期內拜登當選將大概率利空美元，但是從中長期來看，美國經濟將從中受益，從而推動美元升值。

中國華泰證券的研究則認為，如果拜登當選且民主黨控制國會，大規模財政刺激將推動長期利率上行（即預期美國復甦加速），這將在一定程度上削弱美元的下行壓力；如果拜登當選但民主黨無法完全控制國會（只控制眾議院），財政刺激政策的規模可能不及預期，利率曲線趨於平緩，美元則將延續走弱的趨勢。

由於美國大選仍有諸多變數，資本市場短時間內很難形成一致預期。唯一確定的是，拜登的行為比特朗普更有預測性，且市場普遍認為拜登的政策將有利於美國經濟的長期增長。因此，如果拜登真的當選美國總統，全球資本市場面臨的確定性會增加，全球經濟的復甦也可能會有所加快。