七州或重新計票　特朗普還有什麼翻盤的可能？

美國總統大選結果目前進入衝刺狀態，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）已經拿下264張選舉人票，暫時領先美國總統特朗普（Donald Trump）的214票。多個搖擺州的選票還在統計之中，大選結果仍難以在短時間內出爐。

更為複雜的是，特朗普在「丟掉」密歇根州和威斯康星州後，其陣營11月4日宣布對密歇根州、賓州和喬治亞州提起訴訟，要求當地暫停計票，直到獲得「有意義的權限」來觀察和清點計票過程。同時，他們還要求威斯康星州重新計票，希望藉此扭轉頹勢。11月4日，CNN和國會山等媒體透露，特朗普還計劃在亞利桑那州和內華達州訴諸法律行動。

特朗普的行動預示着法律戰似乎不可避免。並且，與2003年小布殊（George W. Bush）與戈爾（Albert Gore Jr.）在佛州拉鋸不同，特朗普與拜登可能會在7個州要求重新點票。

特朗普明確提出要重新計票的是威斯康星州。該州沒有自動重點機制，重點的條件是雙方候選人票數差距相差少於一個百分點。目前，特朗普和拜登分別獲得了48.9%和49.6%的選票，差距只有0.7個百分點。因此，特朗普提出的重點要求是滿足條件的。按照規定，申訴者要在大選點票結果公開後的一個工作天內，向當地選委會申訴。若選委會接納重點要求，則必須在13天內完成重點工作。

不滿特朗普，美國選民舉行抗議，要求統計所有選票（點擊圖集瀏覽）：

拜登贏得的密歇根州也可能會被特朗普要求重新點票。按照《密歇根州選舉法》規定，假如敗選者得票數與勝選者差距小於或等於2,000票，將會自動重新計票。從目前的結果來看，拜登贏得了2,787,544，特朗普則有2,637,173，領先特朗普超過15萬張票，密歇根州自動重新計票的可能性幾乎為零。

但該州選舉法還規定，若大於2,000票候選人可在點票結果公開後48小時內另外申訴要求重新點算，只需提交有重點必要的充分證據，如舞弊或點票犯錯等。若選委會決定重新點票，則必須在4天內完成重點工作。

密歇根州已經完成了超過99%的點票，如果特朗普陣營的申訴被通過，該州可能會在未來幾天內重新點票。

與威斯康星州和密歇根州對重新計票有規定不同，內達華州重點的要求相當寬鬆，它既沒有自動重點機制，也沒有重點條件，候選人可在點票結果公開後72小時內申訴要求重點，若接納會在10天內完成重點工作。這就是特朗普為何有可能在內達華州訴諸法律行動的原因。但內華達州總檢察長福特（Aaron Ford）11月5日已明確表示，該州已準備好回絕特朗普競選團隊對該州選舉結果提出的任何法律挑戰。

那麼遲遲沒有最終點票結果，被霍士新聞、美聯社和《華爾街日報》宣判拜登勝出的亞利桑那州呢？特朗普陣營如果在該州提出計票，就有需將他與拜登的差距縮小到「小於或等於所投票數的0.1％，這樣便會自動觸發該州重新計票。該州目前開票率逾88%，拜登以50.5%的選票領先特朗普2.4個百分點。亞利桑那州自動重新計票的可能性不大。

該州還規定，任何候選人都不能直接要求重新計票。但選民如果懷疑選舉委員會或官員的不當行為，如果聲稱投了非法選票，或聲稱「計數錯誤導致官員宣布錯誤的候選人為獲勝者」，則可以在州法院對選舉結果提出異議。之後，該州的檢察長即可介入。如果支持特朗普的選民提出異議，而該州的檢察長布諾維奇（Mark Brnovich）是一個共和黨人，該州重新計票的可能性也存在。

在另外一些關鍵搖擺州，特朗普和拜登兩人中都有可能提出重新計票的可能，譬如北卡羅來納州沒有自動重計機制，而要求重點的條件是雙方候選人票數差距相差少於0.5個百分點或1萬票，兩者取最少數。申訴人需在點票結果公開後24小時內申訴，若接納重點日期會由選委會決定。目前，北卡開票95%，特朗普以50.1%領先拜登的48.7%，北卡尚未點完的是郵寄選票，如果兩人選票相差滿足重點的要求，北卡的選票會重新計算。

特朗普和拜登在大選當日晚（翌日凌晨）發表講話，均自信會獲勝（點擊圖集瀏覽）：

賓州也是如此。按照該州的規定，若雙方候選人票數差距相差少於0.5個百分點，選票會自動重計，並在選舉三周後進行。而候選人亦可在點票結果公開後5天內申訴要求重計，沒有特殊限制。考慮到賓州還在清點郵寄選票的過程之中，接下來雙方的差距是否會少於0.5個百分點，特朗普或者拜登中任何一人若敗選，都有可能提起申訴要求，重新點票也有可能會進行。

喬治亞州也沒有自動重點機制，而要求重點的條件是雙方候選人票數差距相差少於0.5%。申訴人需在點票結果公開後48小時內申訴，若接納重點日期會由選委會決定。根據該州開票96%的結果，特朗普以49.6%領先拜登0.4個百分點，如果這一結果繼續，或者拜登又領先特朗普，選情膠着的兩人恐怕也會訴諸法律手段來尋求解決。

由此可以看出，不論是特朗普還是拜登都有重新計票的可能。當然，這些州全部都重新計票也有不確定性，比如2016年希拉里和特朗普在密歇根的差距也只有0.3個百分點，但最終希拉里也未提出重新計票的要求。再者，如果兩人的選票差距會繼續拉大，即便重新點票對最終結果的意義也不會很大。

如果在7個州提起訴訟，無論是從資金上還是各州的司法情況來看，耗時都會非常之久。美國憲法已經規定，如果選情出現平局，或聯邦州層面的選舉結果引發憲法糾紛，使得任何一位候選人都無法獲得多數，將由新選舉產生的眾議院在1月6日確定總統人選。如果某聯邦州由於特定法律糾紛等原因，不能在12月8日前確定選舉人，那麼國會就有權拒絕接受該州的選舉結果。如果到1月20日總統就職日，仍無法確定總統人選，則將依據美國總統繼任順序選出代理總統。兩人是否會提起法律訴求也要思量一番時間的因素。