四年後再為特朗普如喪考妣：台灣何必入戲太深

美國大選尚未落幕，但開票過程中的峰迴路轉，不僅美國選民看的膽顫心驚，身處太平洋彼岸的台灣民眾，心情也隨着特朗普（Donald Trump，川普）與拜登（Joe Biden）的選情不斷翻轉而跌宕起伏。

美國總統大選自然是全球矚目的大事，各地民眾也都對這個世界強權的領導者是否易主、未來走向又將如何變化感到好奇。相較於其他地方食花生的心態，台灣民眾則顯得更加入戲，從緊張到擔憂、歡欣鼓舞到愁眉苦臉、憤怒斥責，許多並不熟悉美國政情的民眾也紛紛翻起美國地圖、研究美國選制，台灣人對這場選舉的關心程度，比看待自身選舉還認真。

綠營和台派支持者對特朗普自然是情有獨鍾，認為其連任將有助於提升台美關係、抵抗對岸，甚或協助「台灣獨立建國」，特朗普也因此在台灣擁有大多數的「死忠粉絲」。而當美國當地時間11月3日大選當天，絕大多數州勝負已定，僅剩內華達、威斯康星、密歇根、賓州、北卡、喬治亞等地尚在激戰時，不少人已開始激動狂歡，尤其是特朗普奪得關鍵搖擺州佛羅里達時，台派更篤定特朗普已贏得該次美國大選。

許多名嘴或綠營側翼也迫不及待在社群中與特朗普一齊發表「勝選宣言」，有人嘲諷「拜登可能真的失智了，票開成這樣還說會贏」；也有人提前表明特朗普之所以會連任，是因為「反中」已成為全美最大共識：更有不少人嘲笑美國民調失準、並要求那些預測拜登會勝選的人「出面負責」，連民進黨中常委都戴上特朗普的口罩，在Facebook上高喊「我川威武」 （特朗普台譯川普）。

不少台派或綠營側翼高呼「我川威武」，但在選情逆轉後開始批評美國選制或改變說詞（Facebook@焦糖 陳嘉行）

但在特朗普自稱「在我看來我已經勝選」後不久，也即台灣時間11月4日下午傍晚，原本保持領先的威斯康星、密歇根和賓州的郵寄選票開始大量開出拜登支持者的選票，且根據票數計算，拜登只要拿下威斯康星的10票、密歇根的16票，便能以最低門檻的270票順利當選。

情勢出現這般轉變後，原已提前慶祝的側翼和名嘴們顯得無比尷尬，一時間不知如何反應，網民們則紛紛咒罵民主黨選舉舞弊、民主已死，要求美國司法介入、重新驗票，更有人將之歸咎於「中共滲透美國大選」所造成的結果。

在短短不到12小時的時間，台灣主流輿論從欣喜鼓舞，瞬間轉變為極度的憤怒與咒罵，原本與特朗普共建「台美美好未來」的藍圖似乎已逐漸成為泡影，儘管蔡政府在嗅到風向轉變後不斷向外界釋放訊號，表示「挺台」已成美國政界乃至全民共識，不會因誰當選而有所改變，可是台灣人的「亡國感」仍難以平復，且對於拜登可能勝選無法接受、也不能理解美國人的選擇，其情況遠甚於香港輿論中的類似情況，「作票」的陰謀論在台灣輿論中不斷發酵。

但不論如何高喊「我川威武」，特朗普終究不是競選台灣總統，不會也不需要為台灣的前景負責，美國民眾在投票的時候，當然也不會考慮投給誰對台灣前景有利，就算美國總統大選可能牽動兩岸關係與台灣的未來發展，但如何在局勢的轉變中尋求對自身最有利的方向，也是台灣人要自己思考面對的問題。

就跟面對中美兩強抗衡時相同，本應看戲的台灣入戲太深，硬是化身為劇中人。從選前對特朗普的大力吹捧、對拜登的極力抹黑，再到如今對選舉膠着的焦急與批判，台灣彷彿真的成為「美國第51州」，比任何美國人都還憤怒地吶喊「選舉不公、民主已死」。

在贏得關鍵搖擺州佛羅里達後，許多人認為特朗普的勝勢已定。（美聯社）

還記得4年前的此時，台灣輿論多有擔心特朗普當選將不利於台美貿易，會捨棄友邦而「親中」，並為此如喪考妣。如今，特朗普選情的不利又再次讓台灣不少人心碎，只是原因卻是完全相反。

然而，當4年前蔡英文致電特朗普祝賀其當選，雙方進行10多分鐘的對談之後，台灣「討厭特朗普」的輿論風向便已隨之改變，特朗普也成為「史上最友台的美國總統」，倘若拜登真的當選，誰又知道他會不會從「親中賣台」的老人家，被操作成新一代的「拜神」呢？

即便現在拜登選情佔優，但美國總統的大位最終獎落誰家，現在尚未可知。香港01也已在近期「武統迫近」系列報道中指出，美國對台海局面的態度不會有太大變動。但唯一可以肯定的事，結果不會因為台灣人的願望或喧囂而有任何改變。

因此，台灣人大可不必入戲如此之深，更不須為此造成社會撕裂與對立，而應從這場選舉中得到啟示，許多事情到頭來還是操之在己，盲目將他人視為「台灣唯一的救星」，將命運完全交由他人掌控，最終也只是活在「被賣台」的惶恐中拿以自拔。