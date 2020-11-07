大選關鍵州｜不足1%的詫異平手：喬治亞何以最後一刻翻藍

2020年美國大選的點票進程仍然繼續，一貫受關注的中西部鏽帶州戰況固然激烈，但東南部擁有16張選舉人票的喬治亞州（Georgia）卻意外成為最緊湊的戰場。目前點算了近99%選票後，拜登獲得的總票數反超特朗普。由於票數差距極小，我們預估喬治亞接下來需要重新計票的可能性相當大。

拜登一旦成功實現逆轉，拿下喬治亞州。那麼，在不計亞利桑那州（目前已點算90%選票，美聯社單方面宣布拜登拿下該州，但實際上特朗普仍然存在逆轉勝的可能）的情況下，拜登的選舉人票將會增至269票，距離成為總統只有1票之差。

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因此，喬治亞州對特朗普來說是必不可失：在取下勝算較大、即使特朗普能「神奇地」在拜登領先幅度更大、卻尚有更多未點選票的賓州（20票）反超，並拿下北卡羅萊納州（15票），再取下勝算較低、但仍有可能逆轉的亞利桑那州（11票）和內華達州（6票）兩者其中一州的兩大前題下，特朗普也要拿下喬治亞，就可實現逆轉，連任總統。

相反，只要喬治亞一失，特朗普幾可宣告敗選，因為那意味着特朗普要同時取下亞利桑那州和內華達州兩州，而這在目前只有數字上的可能，實際上難比登天。

11月1日，特朗普選前赴喬治亞州拉票。（AP）

喬治亞州：傳統共和黨紅州

根據過往往績，喬治亞州基本上是歸類為偏共和黨的「紅州」。自1992年的克林頓以後，喬治亞州選民未曾選出過一位民主黨總統。

現時，共和黨人雄據喬治亞州長辦公室（州長為肯普，Brian Kemp），並且掌控州參眾兩院，即是美國政治話語裏的 「Trifecta」。所以，將喬治亞州歸類為「紅州」，言之成理。

特朗普支持者高舉宣傳旗幟，把特朗普比喻為《第一滴血》的Rambo。（Getty Images）

再看回2016年總統大選，特朗普在喬治亞州取得的票數，亦比對手希拉里多出5個百分點，差距算是較大。因此，對於喬治亞州現時票數差距竟收窄至以千位計的極度緊湊情況，相信民主共和兩黨的人皆甚為意料不及。

究竟為什麼喬治亞會出現「變紫」（即變成搖擺州）的趨勢呢？

圖為2020年11月3日，美國喬治亞州亞特蘭大有選民於清晨排隊等候進入票站投票。（Reuters）

為何驚變搖擺州？ 情況類近德州（Texas）

看最新的選情地圖，藍色區域集中在亞特蘭大（Atlanta）、薩凡納（Savannah）等大城市。在多屆選舉中，城市選民一向偏好民主黨是意料之內的事。今次大選亦沒例外，喬治亞各大城市所屬選區的選票，是拜登在這州的基本盤。

但跟之前幾屆不同的社會背景是，近年來愈來愈多外來人口，尤其來自海岸地區的人，例如剛畢業的年輕人、知識份子精英等遷入亞特蘭大等喬治亞大城，使到大城市所在的選區人口愈來愈集中，而偏偏這類人的政治取態一向偏重左翼自由派，導致城市選區政治光譜進一步「往藍」轉移。

亦因如此，像在數個月前席捲全美的Black Lives Matter（BLM）種族平權示威，亞特蘭大等城市的支持者數目眾多，響應規模極大。這大批城市選民對特朗普肆意譴責BLM，卻不願意正視國內種族問題的態度，自然是極度不滿，深刻地盼望利用手中的選票，將特朗普趕離白宮。

Black Lives Matter示威期間，有示威者到CNN在亞特蘭大的總部示威。（Getty Images）

今次我們看到，拜登在這些城市選區的優勢愈發明顯。

在亞特蘭大大都會區所屬選區及周遭選區，拜登的「極度壓倒性」優勢顯而易見：譬如在迪卡爾布縣（DeKalb County）及克萊頓縣（Clayton County），拜登豪奪超過8成選票；在富爾頓縣（Fulton County），拜登也取得超過72%選票。迪卡爾布縣和富爾頓縣是喬治亞州選民數量最多的選區之二，拜登在這兩個選區大獲全勝，足以令他在喬治亞的總票數直迫特朗普。

拜登在這些城市選區的優勢愈發明顯。在亞特蘭大大都會區所屬選區及周遭選區，甚至可以說是拜登的「極度壓倒性」大勝。（Reuters最新選情地圖截圖）

其實早在今屆大選前夕，一眾民意調查員已留意到喬治亞州的「變紫」趨勢，甚至將喬治亞州，與近年來城市人口、少數族裔選民比例愈來愈高的德州，歸類為同一類別的「近乎搖擺州」。

然而，譬如共和黨籍Whit Ayres等的民意調查員仍然預估，像喬治亞州和德州這類近年愈發明顯地出現人口結構轉移的「近乎搖擺州」，至少還需要多一個選舉周期（即大約四年左右），才會變成一個真正的「搖擺州」。

Whit Ayres的預估，估對了一半。

今屆選舉，德州儘管多了很多藍色陣營的票源，但仍沒甚懸念地落入共和黨手中，依然保持其「近乎搖擺州」的身份。不過，喬治亞州就不同了，如今拜登已領先特朗普數千票，可見民主黨人已有能夠在該州至少與共和黨人打成平手。不論最終結果如何，喬治亞州已可算正式成為「搖擺州」了。

亞特蘭大等大城市的人口結構轉移，促使喬治亞州逐漸滲入其「搖擺」的成份。（Getty Images）

參議員之爭

喬治亞選情之緊湊，甚至不只限於總統層面，其聯邦參議員議席同樣激烈。

今屆大選，喬治亞聯邦參議員兩個議席同時進行改選（當中一個為補選），惟現今兩個議席的選情都呈膠着狀態。一席補選席位因沒有人取得超過50%選票，已推到明年1月進行次輪決選；至於另一正常選舉議席，估計也是極大可能沒人取得超過一半選票。換言之，喬治亞聯邦參議員兩個席位將會罕有地同時等待到明年1月才能揭曉。

關鍵是，在目前聯邦參議院議席仍然呈48比48的膠着狀態下，喬治亞州參議員兩席的歸向，將直接決定最終由哪一黨主宰參議院。

聯邦參議院目前的議席競爭仍相當膠着。（Getty Images）

而目前，喬治亞州現任兩位聯邦參議員均為來自共和黨的珀杜（David Perdue）和去年底走馬接任的洛夫勒爾（Kelly Loeffler）。

改選過後，最有可能出現的情況是兩黨各取一席。若這情況發生，相信必然是喬治亞州正式成為搖擺州的關鍵標記。