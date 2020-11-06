美國大選2020｜遲遲沒有結果　內華達和亞利桑那如何逐漸變紅？

當全世界都在等待美國2020大選點票的時候，其中兩個州成為了關注的焦點：內華達州和亞利桑那州。 在選舉當日，拜登在這兩個州開始時還處於領先位置，但隨着最後一批選票的統計，特朗普的得票份額上升了，使得這兩個州從「民主黨獲勝州」，變成有可能改變大選和美國命運的「點票戰場」。目前，特朗普贏得大選的唯一希望取決於保持在賓夕法尼亞州、北卡羅來納州和喬治亞州的領先優勢，且必須拿下贏得內華達，或者亞利桑那州。

香港時間11月6日下午2點，兩州約九成的選票已經統計完畢，拜登在亞利桑那州的領先優勢已降至1.6%，在內華達州則只有0.9%。當選舉官員在處理郵寄選票時，網絡爆出了不耐煩等待結果的網民「改圖」（meme）。

根據內華達州的法律，只要在11月10日下午5點之前收到合規格的郵寄選票即有選舉日或之前的郵戳為據的選票——仍然可以被計算；因此，內華達最終的點票結果可能仍需幾天時間才會出來。

與美國中西部大部分後期選票歸拜登所有不同，在亞利桑那州和內華達州，後期選票已經偏向共和黨，導致很多專家認為這兩個州仍有可能變成紅色。在美國周四（11月5日）凌晨公布的亞利桑那州新選票中，特朗普的選票佔比接近60%，讓拜登的領先優勢縮小到7萬張以下。

當其他州份較後點算的郵寄選票都傾向拜登之除，為什麼亞利桑那州和內華達州卻會在此時愈向特朗普靠攏呢？

圖為內華達州的特朗普支持者緊張觀看開票結果。（美聯社）

答案尚不清楚，但似乎與這些州份的共和黨選民願以郵寄投票有關。在美國其他地區，比如在許多南部和中西部的州，共和黨人似乎被特朗普反郵寄選票的言論所說服，絕大多數人決定不申請郵寄選票，堅持親身投票。

然而，在亞利桑那州和內華達州，共和黨和民主黨要求郵寄選票的數量大致相同。內華達州今年通過了一項法律，為每個選民自動申請郵寄選票，而在亞利桑那州，申請郵寄選票的程序極其簡單。在該州，共和黨人申請的此類選票甚至比民主黨人還多。

雖然共和黨人郵寄選票的收回比例比民主黨人低（尤其是在內華達州），但這兩個州有「臨時選票」（Provisional Ballot）的規定，即任何已申請郵寄選票但後來決定親自投票的人，只能投臨時選票。

而在大多數情況下，這種選票會在其他選票之後才進行計算。即使這兩個州收回共和黨人的郵寄選票比民主黨人少，前者也會在最後被點算的選票中仍會佔據很大一部分。當美國人看着這兩個州慢慢變紅而大惑不解，其原因似乎在這裏。

這種向特朗普傾斜的趨勢會繼續下去嗎？這兩個州的選情去向可決定特朗普連任選戰的成敗。然而，特朗普要想在這兩個州獲勝，不僅要在當中的紅縣獲得高比例的選票，還要在各州尚待點票的所有地區獲得高比例的選票，包括親民主黨的縣。由於剩餘選票將絕大部分來自藍縣，特朗普將面臨苦戰。

特朗普的競選團隊表示，將起訴內華達州的1萬名選民，稱他們不應該被允許投票，因為他們已經沒有住在內華達州。在亞利桑那州，總統的競選團隊也支持一小部分選民的訴訟，他們聲稱自己的選票因為使用「馬克筆」（marker，美國又稱sharpie）而無效。這一消息被事實核查人員否認，但來自亞利桑那州的特朗普支持者卻繼續將消息傳開。

自己的州份可能變紅的希望使得特朗普選民在內華達州和亞利桑那州公開聚集起來，要求官員「清點這些選票！」（Count those votes!），而在特朗普領先的喬治亞州和賓夕法尼亞州，類似的集會反而響起了「停止點票！」（Stop the count!）的呼聲。

還在點票的兩州最大縣已經宣布，下一份選票報告將在當地時間周五（11月6日）中午事件，也就是香港時間周五午夜左右。如果其他關鍵州份的點票結果已然明朗，這兩州的報告也許將為總統選舉劃上句號。

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